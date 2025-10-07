SEGURANÇA
Rotam prende homem por roubo de motorista de aplicativo e recupera veículo
Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam um homem, de 30 anos, pelo crime de roubo, na manhã desta terça (7.10), em Várzea Grande. O criminoso é suspeito de roubar um veículo HB20 de um motorista de aplicativo na noite desta segunda (6). Com ele, também foi apreendido um simulacro de arma de fogo.
A equipe policial foi acionada após a ocorrência do roubo de um veículo HB20. De acordo com o relato da vítima, que trabalha como motorista de aplicativo, ele aceitou uma corrida no bairro Cohab São Gonçalo em direção ao bairro Ponte Nova.
Ainda na denúncia, o motorista afirmou que, ao chegar no destino, foi surpreendido pelo passageiro que anunciou o assalto utilizando uma arma de fogo. A vítima ainda disse que documentos pessoais, cartões de crédito e um notebook também foram roubados.
Nas diligências do crime, os militares da Rotam receberam informações de que o veículo possuía rastreamento ativo e identificaram que o carro estava em um motel no Jardim dos Estados, ainda em Várzea Grande.
Ao chegar no local, os policiais localizaram o veículo e o suspeito em um dos quartos. Durante a abordagem, o homem portava um simulacro de pistola e foi identificado pela vítima.
Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, com material apreendido, para as providências que o caso requer. O veículo HB20 e demais pertences foram devolvidos à vítima.
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Força Tática flagra trio com arma de fogo, munições e diversas porções de maconha em Várzea Grande
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam, nesta segunda-feira (6.10), três homens por porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de drogas, no bairro Jardim Novo Horizonte, em Várzea Grande. Um dos detidos possuía mandado de prisão em aberto. As equipes apreenderam um revólver, munições, diversas porções de maconha e pasta base de cocaína.
Durante as ações de policiamento no âmbito da Operação Rede de Enfrentamento Tático às Facções Criminosas (Refac), os policiais militares identificaram um homem, de 28 anos, com uma sacola em mãos aparentando ser entorpecentes. Ao perceber aproximação das equipes, ele largou a sacola no chão e correu para os fundos de uma residência.
Ainda na residência, os policiais militares abordaram outros dois suspeitos, de 25 e 31 anos, que estavam escondidos em um matagal. Durante abordagem, as equipes encontraram com um dos indivíduos, um revólver calibre .32 e munições. À PM, o homem relatou que estava sendo perseguido por integrantes de uma facção criminosa. Os militares ainda identificaram que ele possuía um mandado de prisão em aberto.
Na residência, foram encontrados, ao todo, oito porções de maconha, 10 porções de cocaína, três frascos de lança perfume, duas balanças de precisão, três anéis dourados, três relógios e oito aparelhos celulares, de origem ilícita, além de R$ 496 em espécie. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência junto com o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência.
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Polícia Militar detém três faccionados e apreende armas de fogo em Cáceres
Policiais militares prenderam um homem e uma mulher, ambos de 19 anos, e apreenderam um adolescente de 17, suspeitos de porte ilegal de arma de fogo, na madrugada desta terça-feira (7.10), em Cáceres. Com o trio, a PM apreendeu duas armas de fogo e munições, que seriam utilizadas para um homicídio contra um faccionado rival.
A ocorrência teve início após as equipes da PM receberem uma denúncia de que uma mulher, que estava conduzindo uma Biz azul, teria recebido um material ilícito em uma residência no bairro Cavalhada. Em patrulhamento pela cidade, os militares encontraram a suspeita e deram voz de parada a ela.
Em verificação ao baú da Biz, foi localizado um revólver de calibre 38 carregado com seis munições, além de uma sacola contendo outras quatro munições. Para os policiais, a mulher revelou ser integrante de uma facção. Ela recebeu voz de prisão da PM.
Na sequência, os policiais se deslocaram ao endereço de onde a suspeita havia saído. No local, encontraram os outros dois suspeitos tentando ligar uma moto para fugir, na frente da casa. Na abordagem à dupla, nada de ilícito foi encontrado.
Porém, ao serem questionados pela PM, eles confessaram que haviam entregue a arma para a suspeita detida e que estavam verificando a localização de um homem, que seria membro de uma facção rival e que seria alvo de um homicídio que seria realizado por eles.
Os policiais seguiram as diligências, fizeram buscas na residência e encontraram uma pistola de calibre 380 carregada com 18 munições.
Diante da situação de flagrante, os três suspeitos foram presos e conduzidos até a delegacia de Cáceres, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência, sendo entregues à Polícia Judiciária Civil para as demais providências.
