Rotam prende homem que aplicava golpe pela internet e apreende R$ 2,3 mil em dinheiro

A Polícia Militar impediu uma invasão de terra por um grupo de oito pessoas, nesta quinta-feira (6.2), na zona rural do município de Poxoréu (259 km de Cuiabá). As equipes receberam informações de que os suspeitos ocuparam a área e impediam o acesso de quem detinha a posse da propriedade. As oito pessoas foram presas.

Após a denúncia, os policiais militares do 11º Comando Regional e da Força Tática imediatamente se deslocaram para fazenda, em uma área conhecida como Barro Branco, nas proximidades da MT-373 e conteve os suspeitos em flagrante.

A propriedade fica distante cerca de 20 quilômetros da área urbana de Poxoréu. Os suspeitos foram identificados e encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.

Tolerância Zero

O governador Mauro Mendes sancionou em 2024 a lei que estabelece punições a invasores de propriedades privadas rurais e urbanas, em Mato Grosso. A Lei nº 12.430 de 2024 foi publicada no Diário Oficial do Estado.

Os ocupantes comprovadamente ilegais e invasores de propriedades privadas serão impedidos de receber auxílio e benefícios de programas sociais do Governo do Estado, de tomarem posse em cargo público de confiança e de contratarem com o Poder Público Estadual.

“O Governo do Estado está enviando todos os esforços para impedir qualquer tipo de invasão ou conflito de posse de áreas rurais e a Polícia Militar é um dos expoentes para garantir a segurança no campo e direito dos produtores rurais, impedindo qualquer tipo de ação criminosa”, afirmou o comandante do 11º Comando Regional, coronel Fábio Luís Bastos.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT