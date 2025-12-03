SEGURANÇA
Rotam prende três homens por tráfico de drogas, apreende entorpecentes e R$ 7,2 mil em dinheiro
Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam três homens suspeitos por tráfico de drogas, nesta terça-feira (2.12), em Cuiabá. Com os suspeitos, foram apreendidas uma porção de cocaína, 24 porções de maconha e uma quantia de R$7.297,00 em dinheiro.
Durante patrulhamento pelo bairro Novo Paraíso, os policiais flagraram três homens em atitude suspeita em uma residência sem muro. Um dos suspeitos, que estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, tentou fugir ao ver a equipe policial e jogou no chão uma pochete e uma sacola.
Os policiais o abordaram e encontraram na pochete uma porção de cocaína e uma quantia de R$397,00, e na sacola, mais 17 porções de maconha, além de material de preparo.
Durante abordagem aos outros dois suspeitos que estavam próximo a um veículo Volkswagen Gol, foram encontradas mais três porções de maconha. No interior do veículo, a equipe localizou uma quantia de R$ 6.900 em dinheiro. Um dos abordados relatou à PM que possuía mais quantidades de drogas em sua residência.
A equipe foi até o endereço indicado e localizou mais três porções de maconha em um dos cômodos. Os militares identificaram que todos possuíam passagem criminal por tráfico de drogas.
Diante do flagrante, os criminosos foram encaminhados a Central de Flagrantes de Cuiabá, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939
*Sob supervisão Wellyngton Souza
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Militar prende em Poconé suspeito por tentativa de homicídio contra adolescente em Várzea Grande
Policiais militares do 2º Comando Regional prenderam em flagrante, na manhã desta quarta-feira (3.12), em Poconé, o suspeito por tentativa de homicídio contra um adolescente de 15 anos. A vítima foi baleada e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro do município.
Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 7 horas, os policiais do 4º Batalhão foram informados pela mãe e pelo tio da vítima que o adolescente foi baleado no momento em que chegava na escola, no bairro Marajoara, em Várzea Grande.
De acordo com as testemunhas, o adolescente foi surpreendido por dois homens, em uma motocicleta. O suspeito que estava na garupa teria efetuado dois disparos. O menor foi baleado na região do peito. Após o atentado, a dupla fugiu do local.
O jovem foi socorrido e encaminhado pelos familiares à unidade de saúde com meios próprios. Ainda segundo as testemunhas, o então autor dos disparos seria o vizinho da vítima, de 26 anos, em razão de uma rixa entre os envolvidos.
Os familiares ressaltaram que a desavença teria relação com o fato de a vítima ser suspeita de ter abusado do filho do denunciado, de 6 anos. Diante da situação, o adolescente já tinha sofrido ameaças de morte em datas anteriores.
A partir da denúncia da tentativa de homicídio, os policiais reforçaram o policiamento na região e localizaram o suspeito nas proximidades do município de Poconé.
Após ser identificado, ele foi conduzido à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende homem condenado por estupro em São José dos Quatro Marcos
A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (2.11), um homem condenado a seis anos, três meses e dez dias por estupro. A detenção foi cumprida em razão de um mandado de regressão para o regime fechado, expedido pela Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos.
Segundo a decisão judicial, o condenado teria praticado irregularidades durante o regime semiaberto, o qual estava submetido, rompendo o sistema de monitoramento eletrônico (tornozeleira) e deixado de comparecer mensalmente em juízo.
A ordem judicial foi cumprida em uma propriedade rural, situada na comunidade do Pinheiro, a aproximadamente 45 km do perímetro urbano, onde o apenado morava.
Os policiais civis localizaram o procurado em sua fazenda, onde ele foi informado sobre a decisão judicial e, em seguida, preso.
Após o cumprimento do mandado, o detido foi apresentado à Delegacia de Polícia de São José dos Quatro Marcos e, posteriormente, encaminhado à unidade prisional de Mirassol D’Oeste, onde permanece à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Rotam prende três homens por tráfico de drogas, apreende entorpecentes e R$ 7,2 mil em dinheiro
Polícia Militar prende em Poconé suspeito por tentativa de homicídio contra adolescente em Várzea Grande
Operação Lei Seca para motos termina com dois presos em Várzea Grande
Deputados estaduais aprovam orçamento de 2026 em primeira votação
Rotam prende três homens por tráfico de drogas, apreende entorpecentes e R$ 7,2 mil em dinheiro
Segurança
Rotam prende três homens por tráfico de drogas, apreende entorpecentes e R$ 7,2 mil em dinheiro
Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam três homens suspeitos por tráfico de drogas, nesta terça-feira...
Polícia Militar prende em Poconé suspeito por tentativa de homicídio contra adolescente em Várzea Grande
Policiais militares do 2º Comando Regional prenderam em flagrante, na manhã desta quarta-feira (3.12), em Poconé, o suspeito por tentativa...
Polícia Civil prende homem condenado por estupro em São José dos Quatro Marcos
A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (2.11), um homem condenado a seis anos, três meses e dez dias por estupro....
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura e Sebrae promovem capacitação aos profissionais da construção civil sobre a implantação do BIM
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeito Roberto Dorner inaugura Diretoria da Sema em Sinop e pede atenção ao Sítio Pesqueiro
-
Política5 dias atrás
TV Assembleia celebra marco histórico: 500 transmissões ao vivo apenas em 2025
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura entrega novo semáforo no cruzamento da avenida André Maggi com avenida dos Pinheiros
-
CIDADES5 dias atrás
#ConheçaSinop: Vale do Mirante revela a força do ecoturismo e das águas cristalinas na zona rural de Sinop
-
Política5 dias atrás
Sessão especial celebra 50 anos do Intermat
-
CIDADES6 dias atrás
Nico Baracat recebe série de ações que promovem qualificação, inclusão e educação ambiental aos moradores
-
CIDADES5 dias atrás
CIA André Maggi e Jacarandás abrem neste sábado (29) para ampliar acesso à vacinação em Sinop