Rotam reforça policiamento no combate ao crime organizado em Cuiabá

Foram abertas nesta quarta-feira (03.05) as inscrições para a segunda etapa do Seminário de Gestão do Conhecimento, promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo. O evento será realizado de forma virtual entre os dias 29 de maio e 16 de junho. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de maio através do formulário do Google. Para se inscrever clique AQUI.

O seminário visa o cumprimento do Decreto n° 2.347/2014 que instituiu a política de desenvolvimento contínuo dos servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado em nível de qualificação e capacitação profissional.

A segunda etapa do seminário tem como público-alvo os servidores públicos que concluíram o mestrado ou doutorado entre 2018 e 2023 e membros das comissões das secretarias de estado que se dedicam a analisar os processos de licença para qualificação profissional e demais convidados.

Nesta etapa o foco será a apresentação dos trabalhos e a divulgação de livros da pesquisa de qualificação profissional. As salas virtuais terão início às 8h30 e encerramento às 11h30.

No momento da inscrição o servidor deverá optar por um eixo de conhecimento para apresentação oral da pesquisa e anexar o resumo da dissertação ou tese. No caso de lançamento de livro ele deverá inserir em campo específico a capa e ficha catalográfica do livro.

O servidor com inscrição deferida deverá encaminhar sua apresentação entre os dias 17 e 24 de maio pelo e-mail: [email protected].

No dia 26 de maio serão disponibilizados no site da Escola de Governo a relação dos servidores, título da apresentação, horário e link da sala virtual de apresentação dos trabalhos.

Confira documento com todas as informações para a submissão AQUI.

Fonte: Governo MT – MT