Roteirista e diretora francesa dá aula sobre narrativa documental nesta terça (18)

A roteirista e diretora francesa, Sonia Kronlund, conduz, nesta terça-feira (18.07), em Cuiabá, a aula e oficina sobre a escrita documental para podcasts e filmes. Direcionadas a estudantes e profissionais do setor audiovisual mato-grossense, as atividades são promovidas pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) em parceria com o Adido do Audiovisual da Embaixada da França no Brasil.

“É mais uma oportunidade de aprendizado, desta vez com uma especialista internacional, que se dispôs a refletir conosco sobre a narrativa documental em áudio e cinema. Estamos felizes em fazer parte dessa parceria e proporcionar essa experiência aos profissionais do setor em Mato Grosso”, destaca a superintendente de Desenvolvimento da Economia Criativa na Secel, Keiko Okamura.

Durante a aula, que é chamada de masterclass, a especialista em documentários desenvolve reflexões e exemplos concretos em torno da questão do ponto de vista e do uso do ‘eu’ na narrativa documental, seja ela filmada ou em podcast. A atividade contará com 100 participantes já inscritos previamente.

Já a oficina aborda as questões sobre o ponto de vista expresso nos documentários a partir dos projetos apresentados pelos participantes. Conhecido como pocket workshop, o exercício acontece de forma prática e dinâmica e abrangerá 20 participantes, também já inscritos.

A masterclass acontece das 19h às 20h e a oficina, das 20h30 às 22h. Ambas as atividades serão realizadas na Sala Anderson Flores do Cine Teatro Cuiabá. As inscrições para as duas atividades estão encerradas.

Sobre a especialista

Sonia Kronlund é produtora coordenadora de ‘Les Pieds sur terre’, um documentário radiofônico diário transmitido pela France Culture desde 2002. Para a mesma estação de rádio, ela também produziu documentários radiofônicos relacionados a seus países do Irã, Afeganistão e Japão.

Dentre outros trabalhos de destaque, a roteirista e diretora ainda produziu filmes documentais para o canal franco-alemão ‘Arte’, e o longa-metragem ‘Nothingwood’, que foi gravado no Afeganistão e apresentado na Quinzaine des Réalisateurs, no âmbito do Festival de Cinema de Cannes 2017