Rua Afonso Amarílio receberá obras de contenção, calçada, ciclovia e ampliação da via

Apresentação das novas instalações será às 10h30 desta quinta-feira, dia 31 de julho

Acompanhando desde início o trâmite de cessão do espaço para transformá-lo na nova sede da Câmara Municipal de Várzea Grande, a prefeita Flávia Moretti (PL) e a secretária de Governo, Carol Mello, visitam nesta quinta-feira (31), as obras da nova casa do Legislativo Municipal. As obras iniciaram ainda no mês de maio e em tempo recorde foram concluídas antes do início do recesso do segundo semestre dos parlamentares.

A visita acontecerá às 10h30 e contará com a presença do presidente do parlamento, Wanderley Cerqueira (MDB), bem como dos demais vereadores, que foram convidados pela prefeitura.

O local, que foi completamente transformado, era destinado ao antigo Fórum do Município – que hoje se concentra no bairro Chapéu do Sol – e serviu temporariamente para a Guarda Municipal.

Antes que a Câmara Municipal ganhasse a nova instalação, a Prefeitura de Várzea Grande precisou ceder o espaço, de forma gratuita, sem ônus incidente sobre o imóvel, pelo prazo de 20 anos, podendo ser prorrogada por prazo igual ou diferente, desde que persista o interesse público.

Até junho, o Legislativo concentrava as atividades em um prédio alugado, na Avenida Alzira Santana, sob custo mensal de R$ 61 mil.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT