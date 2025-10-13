Rua da Alegria reúne milhares de participantes em comemoração ao Dia das Crianças em Sinop

Milhares de crianças e famílias participaram neste domingo (12) da tradicional Rua da Alegria, evento alusivo ao Dia das Crianças, idealizado pela TV Centro América e realizado pelo Machado Supermercados e que tem o apoio da Prefeitura de Sinop com a oferta de serviços públicos às famílias presentes. A ação transformou o estacionamento do mercado em um espaço de lazer e diversão, com brinquedos, lanches gratuitos e diversos serviços oferecidos à população.

A programação foi voltada especialmente ao público infantil, com atividades recreativas, oficinas, brinquedos infláveis e apresentações culturais. A Prefeitura de Sinop participou por meio da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Saúde, que disponibilizaram equipes para atender a comunidade com serviços gratuitos.

A Secretaria de Assistência Social realizou orientações e atendimentos referentes ao Cadastro Único (CadÚnico), atualização de dados e esclarecimentos sobre programas sociais. Além disso, os servidores auxiliaram na organização das filas e na distribuição dos lanches. Já a Secretaria de Saúde promoveu vacinação, pesagem de beneficiários de programas sociais e orientações preventivas.

O prefeito Roberto Dorner destacou a importância do evento para a cidade e o envolvimento das instituições parceiras. “A Rua da Alegria é muito importante e reúne milhares de crianças. E isso pra nós, prefeitura, é muito importante. Temos que agradecer e parabenizar todos os envolvidos nesse evento. As crianças merecem todo o nosso respeito, elas são o futuro do nosso país. É um projeto importantíssimo para a cidade de Sinop”, ressaltou o gestor municipal.

A secretária de Governo e Planejamento Estratégico, Faira Strapazzon, também enfatizou o engajamento das secretarias municipais e o apoio da administração na realização da festa. “O nosso prefeito Roberto Dorner e o nosso vice Paulinho sempre estão participando ativamente e incentivando todas as ações que promovem a acolhida, o desenvolvimento e integram as atividades e secretarias do município. A Assistência Social, a Saúde e a Secretaria de Esporte e Cultura estão integrando esse grande evento para atender a comunidade de Sinop”, afirmou.

A secretária de Assistência Social, Sineia Abreu, explicou que a presença da equipe da pasta simboliza o compromisso da gestão com as famílias. “A prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, não poderia ficar de fora de um dia tão bonito como esse, homenageando as nossas crianças. Nós estamos aqui com os nossos servidores, ajudando a servir refrigerante, ajudando a organizar a fila, orientação do Cadastro Único. É uma satisfação a assistência social estar presente em uma grande festa como essa a pedido do prefeito Roberto Dorner e do vice Paulinho”, destacou.

Para a gerente regional da TV Centro América, Laísa Eberhardt, a realização da Rua da Alegria representa um momento de união e solidariedade. “É uma felicidade muito grande estar mais uma vez realizando esse evento. Um evento onde tem a adesão das crianças da nossa cidade. Uma tarde mágica, cheia de coisa que criança gosta e que criança merece. Um Dia das Crianças de verdade, muito especial É um evento feito a muitas mãos, é uma coisa muito linda”, destacou Laísa.

Muitas famílias de Sinop aproveitaram o dia para compartilhar momentos de lazer com os filhos. A atendente Taline Botelho contou que aproveitou cada instante da festa. “O evento foi maravilhoso, gostei muito. Meu filho amou. Vim com a minha mãe e meus filhos e aproveitamos muito essa tarde de festa”, relatou.

Entre as crianças, Ana Júlia da Silva, uma das participantes, descreveu a experiência como inesquecível. “Eu achei muito legal, foi a melhor tarde de todas. Eu brinquei, comi, ganhei um monte de brinquedos, tirei foto e isso é muito legal”, contou.

A mãe de Ana Júlia, Alexsandra Katiucia da Silva, destacou a emoção de reviver a infância por meio da filha. “Quando eu era criança, a Rua da Alegria era feita no Machado Itaúbas e a minha mãe me levava com as minhas irmãs. Agora eu pude trazer a minha filha aqui. Eu gostei muito e é um ótimo incentivo para as crianças. Todo mundo que organizou está de parabéns”, afirmou.

