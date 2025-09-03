Rua dos Penitentes recebe asfalto e melhorias no Altos da Serra II, em Cuiabá

Da Assessoria – Vereador Cezinha Nascimento

Na manhã desta quarta-feira (03), teve início a aplicação da camada de asfalto na Rua dos Penitentes, localizada no bairro Altos da Serra II, em Cuiabá. Os primeiros metros de piche já estão sendo aplicados em uma das vias mais importantes da região, que faz ligação direta com o bairro Planalto e atende diariamente centenas de moradores.

A obra é resultado de uma parceria entre o vereador Cezinha Nascimento (UB), o prefeito Abílio Brunini (PL) e o secretário municipal de Obras, Reginaldo Teixeira. Segundo o vereador, a pavimentação representa um avanço significativo para a comunidade.

“Estamos vencendo o poeirão e a lama. Em breve, os moradores vão poder contar com mais dignidade, mobilidade e qualidade de vida”, destacou Cezinha.

A Rua dos Penitentes é considerada estratégica para a mobilidade urbana da região, por ser rota de acesso entre bairros vizinhos e também pela proximidade com escolas e unidades de saúde.

O início da obra foi acompanhado por equipes da prefeitura e pela assessoria do parlamentar. A expectativa é de que os serviços avancem nos próximos dias, proporcionando melhorias estruturais e valorização para toda a região.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT