Cuiabá

Rua dos Penitentes recebe asfalto e melhorias no Altos da Serra II, em Cuiabá

Publicado em

03/09/2025

Da Assessoria – Vereador Cezinha Nascimento

Na manhã desta quarta-feira (03), teve início a aplicação da camada de asfalto na Rua dos Penitentes, localizada no bairro Altos da Serra II, em Cuiabá. Os primeiros metros de piche já estão sendo aplicados em uma das vias mais importantes da região, que faz ligação direta com o bairro Planalto e atende diariamente centenas de moradores.

A obra é resultado de uma parceria entre o vereador Cezinha Nascimento (UB), o prefeito Abílio Brunini (PL) e o secretário municipal de Obras, Reginaldo Teixeira. Segundo o vereador, a pavimentação representa um avanço significativo para a comunidade.

“Estamos vencendo o poeirão e a lama. Em breve, os moradores vão poder contar com mais dignidade, mobilidade e qualidade de vida”, destacou Cezinha.

A Rua dos Penitentes é considerada estratégica para a mobilidade urbana da região, por ser rota de acesso entre bairros vizinhos e também pela proximidade com escolas e unidades de saúde.

O início da obra foi acompanhado por equipes da prefeitura e pela assessoria do parlamentar. A expectativa é de que os serviços avancem nos próximos dias, proporcionando melhorias estruturais e valorização para toda a região.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Vereadora Dra. Mara promove audiência pública para debater bullying e violência nas escolas

Published

4 horas atrás

on

03/09/2025

By

Marcelly Alves – Assessoria da vereadora Dra. Mara
A vereadora por Cuiabá e 2ª secretária da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Dra. Mara, realizará uma audiência pública nesta sexta-feira (05/09) para discutir um tema que preocupa cada vez mais pais, professores e alunos: o bullying e a violência nas escolas. O objetivo é ouvir a população e construir soluções conjuntas para enfrentar o problema.
De acordo com a parlamentar, o número de denúncias e relatos tem crescido, o que reforça a necessidade de ações rápidas e integradas.
“A violência dentro das escolas não atinge apenas os alunos. Afeta também professores, famílias e toda a comunidade escolar. Precisamos ouvir quem vive essa realidade e buscar soluções juntos”, destacou a vereadora.
A audiência contará com a presença de representantes das secretarias de Educação, Ministério Público, conselhos tutelares, além de movimentos estudantis e entidades de defesa da infância e adolescência.
Serviço:
O quê: Audiência Pública
Tema: Prevenção e combate ao bullying e à violência nas escolas
Quando: 05/09 (sexta-feira)
Local: Plenário de Deliberações Paulo Borges – Câmara Municipal de Cuiabá.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Vereadora Maria Avalone destaca importância do Projeto Escuta no cuidado com a saúde mental

Published

9 horas atrás

on

03/09/2025

By

DNA Assessoria – Assessoria vereadora Maria Avalone&nbsp

Durante o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio e à conscientização sobre a saúde mental, a vereadora Maria Avalone (PSDB) reforçou sua bandeira em defesa do acolhimento psicológico e apresentou o Projeto Escuta como uma iniciativa que transforma vidas.
A parlamentar lembra que, muitas vezes, o que uma pessoa precisa é apenas de alguém disposto a ouvir, gesto simples que pode mudar completamente sua realidade.
“O Projeto Escuta nasceu desse propósito: oferecer acolhimento psicológico e psiquiátrico, de forma humanizada, gratuita e de qualidade, para quem mais precisa. É uma iniciativa 100% solidária, viabilizada com amor pela nossa família, porque entendemos que saúde mental é um compromisso de vida. Ninguém deveria enfrentar seus desafios sozinho”, destacou Maria Avalone.
Para a vereadora, o cuidado com a mente deve ter a mesma prioridade que o cuidado com o corpo. Ela reforça que falar sobre saúde mental é fundamental para combater preconceitos, incentivar a busca por ajuda e salvar vidas.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

SEGURANÇA03/09/2025

Membro de facção procurado por ameaçar matar ex-companheira em MT é preso em SP

Após investigação da Delegacia de Polícia Civil de Campos de Júlio, a Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta quarta-feira...
SEGURANÇA03/09/2025

Polícia Civil apreende caminhão que distribuía cestas básicas para facção criminosa na região de fronteira

Um caminhão, carregado de cestas básicas, foi apreendido pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (3.9), em ação realizada pela Delegacia de...
SEGURANÇA03/09/2025

Polícia Civil recupera R$ 175 mil de vítima de golpe com falso perfil em Mato Grosso

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, recuperou, na segunda-feira (1º.9), R$ 175 mil, de...

Brasil02/09/2025

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Brasil01/09/2025

Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631

O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...

