Cuiabá
Rua dos Penitentes recebe asfalto e melhorias no Altos da Serra II, em Cuiabá
Da Assessoria – Vereador Cezinha Nascimento
Na manhã desta quarta-feira (03), teve início a aplicação da camada de asfalto na Rua dos Penitentes, localizada no bairro Altos da Serra II, em Cuiabá. Os primeiros metros de piche já estão sendo aplicados em uma das vias mais importantes da região, que faz ligação direta com o bairro Planalto e atende diariamente centenas de moradores.
A obra é resultado de uma parceria entre o vereador Cezinha Nascimento (UB), o prefeito Abílio Brunini (PL) e o secretário municipal de Obras, Reginaldo Teixeira. Segundo o vereador, a pavimentação representa um avanço significativo para a comunidade.
“Estamos vencendo o poeirão e a lama. Em breve, os moradores vão poder contar com mais dignidade, mobilidade e qualidade de vida”, destacou Cezinha.
A Rua dos Penitentes é considerada estratégica para a mobilidade urbana da região, por ser rota de acesso entre bairros vizinhos e também pela proximidade com escolas e unidades de saúde.
O início da obra foi acompanhado por equipes da prefeitura e pela assessoria do parlamentar. A expectativa é de que os serviços avancem nos próximos dias, proporcionando melhorias estruturais e valorização para toda a região.
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Vereadora Dra. Mara promove audiência pública para debater bullying e violência nas escolas
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Vereadora Maria Avalone destaca importância do Projeto Escuta no cuidado com a saúde mental
DNA Assessoria – Assessoria vereadora Maria Avalone 
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Réu é condenado a 25 anos por matar trabalhador com caminhão betoneira
Rua dos Penitentes recebe asfalto e melhorias no Altos da Serra II, em Cuiabá
Previvag cumpre requisitos e recebe Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS Pró-Gestão
Membro de facção procurado por ameaçar matar ex-companheira em MT é preso em SP
Várzea Grande reforça ações de prevenção antes do retorno do período chuvoso
Segurança
Membro de facção procurado por ameaçar matar ex-companheira em MT é preso em SP
Após investigação da Delegacia de Polícia Civil de Campos de Júlio, a Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta quarta-feira...
Polícia Civil apreende caminhão que distribuía cestas básicas para facção criminosa na região de fronteira
Um caminhão, carregado de cestas básicas, foi apreendido pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (3.9), em ação realizada pela Delegacia de...
Polícia Civil recupera R$ 175 mil de vítima de golpe com falso perfil em Mato Grosso
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, recuperou, na segunda-feira (1º.9), R$ 175 mil, de...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Crimes Digitais e a Juventude
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Da técnica à política: 4 anos escrevendo sobre o Legislativo
-
Economia & Finanças7 dias atrás
Dívida Pública aumenta e ultrapassa R$ 7,9 tri
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Sefaz orienta contribuintes sobre autorização de notas fiscais eletrônicas
-
CIDADES6 dias atrás
Livro Abraçada pelas Pernas é distribuído em escolas públicas de Sinop
-
CIDADES5 dias atrás
População de Sinop ultrapassa os 223 mil habitantes e prefeito atribui ao planejamento do município
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Justiça Eleitoral leva atendimento biométrico a idosos do Abrigo Sombra da Acácia, em Jaciara
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
TRE-MT participa de reunião da Rede de Controle que reforça compromisso com a integridade na gestão pública