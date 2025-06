Rua Joaquim Tavares está interditada para recuperação asfáltica

A medida representa um passo importante na recuperação de um hospital que, com mais de 40 anos de funcionamento, enfrenta sérios problemas estruturais, como infiltrações, goteiras, instalações elétricas danificadas e banheiros deteriorados

A prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a fase de orçamento com empresas especializadas para dar celeridade à execução da reforma do telhado do Pronto-Socorro e Hospital Municipal (PSHMVG). Com recursos garantidos pelo governo do estado, no valor de R$ 11,7 milhões, a obra contempla a recuperação completa do telhado, além da manutenção da parte elétrica e reforma dos banheiros, itens considerados críticos tanto para usuários quanto para equipe técnica da saúde.

Inicialmente, o valor previsto era de R$ 7 milhões, mas após visita do governador do Estado, Mauro Mendes, em abril desse ano, quando ele mesmo subiu no telhado e constatou a precariedade da cobertura do hospital, ele decidiu ampliar o montante. A medida representa um passo importante na recuperação de um hospital que, com mais de 40 anos de funcionamento, enfrenta sérios problemas estruturais, como infiltrações, goteiras, instalações elétricas danificadas e banheiros deteriorados. Ainda assim, é a unidade referência e de portas abertas para atendimentos de urgência e emergência em todo o estado.

“Essa é mais uma ação estruturante dessa gestão que está priorizando a saúde municipal e vem, com sucesso, buscando parcerias e o governo do estado tem sido um grande aliado”, pontuou a prefeita Flávia Moretti (PL).

A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, destaca que a atual gestão tem atuado com responsabilidade e planejamento diante da realidade estrutural do hospital, que hoje funciona em sistema de porta aberta e atende pacientes de toda a baixada cuiabana, não apenas os munícipes de Várzea Grande. “Essa reforma vai melhorar significativamente o ambiente interno do hospital, tanto para os profissionais quanto para os pacientes. Mas sabemos que o ideal seria uma nova unidade hospitalar, à altura do que a população de Várzea Grande merece. A construção de um novo hospital demanda uma força-tarefa que envolva vereadores, deputados, senadores e o governo federal, além de um investimento muito alto e tempo para execução. Enquanto isso, estamos reestruturando o que temos com responsabilidade, compromisso e seriedade”, afirma a secretária.

Deisi ressalta que, paralelamente ao recebimento do recurso, a Secretaria Municipal de Saúde já iniciou a fase de orçamentos com empresas especializadas, com o objetivo de dar celeridade à execução da obra. “Estamos trabalhando com agilidade para iniciar a reforma o quanto antes. Cada dia é importante para garantir mais dignidade a quem procura atendimento no Pronto-Socorro”, acrescenta.

Mesmo com todas as limitações físicas, a atual administração tem promovido melhorias na unidade. Nos últimos meses, foram adquiridas novas poltronas para uso em tratamentos medicamentosos, substituídos leitos antigos por modelos automatizados e iniciadas ações de redução da fila ortopédica, uma das mais desafiadoras da unidade.

“Estamos cuidando da estrutura atual sem deixar de planejar o futuro. Essa ampliação do repasse feita pelo Governo do Estado demonstra que, com diálogo e articulação, conseguimos conquistar melhorias reais para o nosso sistema de saúde”, pontou a prefeita.

As obras de reforma no hospital serão executadas com planejamento para evitar a interrupção dos atendimentos, preservando o funcionamento da unidade durante todo o processo.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT