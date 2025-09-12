Safra brasileira movimentou R$ 783 bilhões em 2024, diz IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (11) os resultados da Produção Agrícola Municipal (PAM) de 2024, confirmando que o agro brasileiro segue como um dos motores da economia nacional.

A soja, principal cultura do país, manteve a liderança em valor gerado, alcançando R$ 260,2 bilhões com uma produção de 144,5 milhões de toneladas. Mesmo com ajustes climáticos que reduziram parte do rendimento, a oleaginosa continua expandindo área plantada e consolidando-se como a commodity mais rentável e estratégica para o Brasil.

O levantamento mostra que, no total, a produção agrícola somou R$ 783,2 bilhões em 2024, resultado que reflete um cenário global de preços mais baixos, mas que não impediu o avanço de culturas importantes. O algodão bateu recorde histórico, chegando a 8,5 milhões de toneladas, enquanto o café teve um salto expressivo de valor, crescendo mais de 58% em relação ao ano anterior e movimentando R$ 69,2 bilhões. A cana-de-açúcar também avançou em valor bruto, atingindo R$ 105 bilhões.

Segundo o IBGE, a área plantada total chegou a 97,3 milhões de hectares, 1,2% maior que em 2023. A soja foi novamente o destaque da expansão, ganhando 1,8 milhão de hectares adicionais e ocupando novas fronteiras agrícolas. Combinados, soja, milho, café, algodão e cana seguem representando a maior parte do valor bruto da produção nacional, reforçando o peso do campo na balança comercial e no abastecimento interno.

