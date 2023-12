Safra de grãos de Minas Gerais deve atingir 13,6 milhões de toneladas

Atendendo a pedidos da população de Sinop e também da região, a Prefeitura definiu alterar a data de abertura do Natal dos Sonhos, que agora será neste sábado (02). O Natal do município é referência em todo Estado e desperta atenção não só dos moradores de Sinop, mas também de outras cidades e a medida visa atender a todo este público.

“Recebemos muitos pedidos de moradores de Sinop e de outras cidades, para que a abertura fosse realizada no final de semana e pudesse contemplar a todos. Muitas pessoas vêm à Sinop aos finais de semana, fazer compras, aquecer nosso comércio, visto que somos polo e isso, em conjunto com o lançamento, vai movimentar ainda mais nossa cidade”, destacou a diretora de cultura, Professora Branca.

A programação do Natal dos Sonhos iniciará às 17h40, na Praça da Catedral, com a chegada do Papai Noel de helicóptero. Em seguida, ele segue até a Praça Plínio Callegaro, onde encontrará diversos personagens da Parada Natalina. O trajeto será repleto de magia e musicalidade. Na sequência, a comitiva seguirá até a Praça da Bíblia, onde será a abertura oficial, com atendimento às crianças.

A programação segue com as Paradas de Natal nos dias 08/12, 16/12 e 23/12. Além disso, terão apresentações culturais todos os dias, até 17/12, a partir das 19h, na praça da Bíblia. A casinha do Papai Noel, casa do gelo, presépio e demais atrações estarão em funcionamento de 02/12 até 23/12 das 19h às 21h30.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT