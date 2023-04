Saiba como o ovo auxilia no envelhecimento saudável

Por Lúcia Endriukaite*

A dermatologia é uma área da medicina que cuida e trata das doenças de pele, cabelos e unhas, e abrange os âmbitos clínico, cirúrgico e de procedimentos estéticos.

Segundo especialistas, a alimentação saudável faz parte dos cuidados com a pele, o maior órgão do corpo humano

Pixabay

Nem sempre percebemos que a pele, um importante órgão do nosso corpo que protege o organismo, está diretamente relacionada à saúde e à autoestima. Sabemos que fatores como a prática de alguma atividade física, sono adequado e boa hidratação são fundamentais para a preservação desses tecidos durante o processo de envelhecimento. Mas, e a alimentação?

O fato é que a adoção de práticas alimentares mais equilibradas são fundamentais para o bom funcionamento do organismo, logo isso é refletido também na saúde da pele. “O consumo de verduras, legumes e frutas, alimentos ricos em fibras e a redução do consumo de alimentos ultraprocessados e ricos em açúcares favorecem a microbiota intestinal contribuindo com a saúde da pele, unhas e cabelo, e do estado geral do organismo”, conta Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil.

Pensando em um alimento prático, saboroso e natural, a nutricionista destaca o ovo como ingrediente fundamental na alimentação das pessoas que estão preocupadas com saúde, envelhecimento e qualidade de vida. “É importante ter em mente que a saúde de todo o organismo envolve um composto de nutrientes como zinco, selênio, vitamina D, vitamina A, biotina, ácido pantotênico, que se combina para que ocorra um equilíbrio e vitalidade na pele. O ovo, por ser uma fonte de proteína, é importante para a manutenção de todas as células e apresenta um conteúdo rico de vitaminas do complexo B como biotina e colina, além das vitaminas lipossolúveis como A, D, E, minerais como selênio, zinco, ferro, e carotenóides que juntamente com a alimentação equilibrada pode retardar envelhecimento inerente ao organismo”, completa.

No entanto, vale lembrar que além de uma alimentação equilibrada, é fundamental evitar a exposição solar entre 10h e 16h, utilizar chapéus e tecidos de algodão que protegem o corpo e sempre lembrar do protetor solar para evitar exposições danosas da pele aos raios solares.

Durante o verão, é frequente o aparecimento de manchas, como sardas e melasma (manchas em tons de marrom que aparecem no rosto, mas também podem surgir em áreas como colo e braços). A radiação ultravioleta exacerba essas lesões, por isso é importante ter disciplina para usar o protetor solar diariamente, mesmo quando estiver nublado”, relata a especialista Eliandre Palermo, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia-SP. A dermatologista completa que “além disso, é comum haver piora da acne devido, especialmente, ao aumento da oleosidade da pele, associado ao uso de protetores solares inadequados, sendo importante fazer a higienização com sabonetes próprios para a face e usar protetor solar em gel ou livre de óleo. Cuidar da pele, assim como de toda a saúde, deve ser preventivo, por isso, a necessidade de consultar um dermatologista pelo menos uma vez ao ano”.

* Lúcia Endriukaite

Formada pela Faculdade de Nutrição-Universidade de Mogi das Cruzes, especialista em Fitoterapia pela ASBRAN com Pós-graduação em Fitoterapia Clínica (Faculdade do Litoral Paranaense), Bases Nutricionais para Atividade física (FMU), em Administração de Serviço de Nutrição e Dietética (São Camilo).

Com uma vasta experiência na área de nutrição, Lúcia Endriukaite ministra palestra em escolas técnicas, universidades e em eventos do setor do agronegócio, em âmbito nacional. É responsável por pesquisas técnicas, elaboração de informativos e encartes educativos para a população e profissionais, no Instituto Ovos Brasil. Além de atender em seu consultório particular na área da educação, é docente convidada em cursos de Pós-Graduação.