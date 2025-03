Saiba como utilizar os canais de atendimento virtual do Detran-MT

Além do atendimento presencial nas unidades e dos serviços disponíveis pela internet, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) também possui um canal de atendimento via WhatsApp, pelo número (65) 9 9933-9318, e o Disque Detran, através do número (65) 3615-4800.

Somente em 2024, foram realizados 77.746 atendimentos ao cidadão por meio do canal telefônico Disque Detran. Já o WhatsApp começou a funcionar em abril do ano passado e, até o momento, já foram contabilizados 476.948 atendimentos à população pelo chatbot e 18.307 atendimentos com interação humana.

“O uso da tecnologia proporciona mais agilidade e comodidade para o cidadão na busca de serviços e informações do Detran”, afirmou o presidente da autarquia, Gustavo Vasconcelos.

Pelo WhatsApp, o cidadão pode obter respostas automáticas para as perguntas feitas com mais frequência e também pode interagir com um dos atendentes da autarquia, pelo aplicativo de mensagens, para sanar suas dúvidas. O serviço está disponível no horário de expediente, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

O cidadão Cristiano Marsaro foi uma das pessoas que utilizou o serviço para solicitação relacionada a clínica médica para exame de aptidão física e mental do processo de habilitação. “Ótimo atendimento. Tive minha demanda atendida de forma rápida pelo número do WhatsApp. Recomendo o atendimento virtual”, disse.

Conforme a gerente de Atendimento Virtual do Detran, Daniela Córdova, as informações mais solicitadas pelo WhatsApp são referentes a procedimentos de transferência de veículo, renovação de CNH, certidão de condutor, informações sobre agendamento de atendimento presencial, CNH Social, exame toxicológico, impedimentos de veículos, comunicação de venda e entre outros assuntos.

“No atendimento virtual, o cidadão é orientado sobre processos de veículos e habilitação, recebe instruções para agendar seu atendimento presencial, se informa sobre os serviços oferecidos em cada unidade e é direcionado aos atendimentos especializados dos setores, quando necessário. Isso diminui a necessidade de deslocamentos até as unidades e torna o atendimento presencial mais preciso e eficiente”, finalizou a gerente.

