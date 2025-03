Sala da Mulher realiza palestra sobre empreendedorismo e potência feminina

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, anunciou nesta quarta-feira (19) alterações e remanejamentos em seu staff, com foco na otimização da gestão da Educação e da Cultura na capital mato-grossense. As alterações foram definidas durante reunião no gabinete do chefe do Executivo municipal.

Na Secretaria Municipal de Educação (SME), o prefeito nomeou o ex-secretário de Estado, Amauri Monge Fernandes, como novo secretário-adjunto da pasta. Ele assume o cargo no lugar de Vilmara Vidica, conhecida como Bombom, que foi transferida para a Secretaria Municipal de Cultura. Agora, Vilmara será adjunta de Jhonny Everson, responsável pela pasta.

Além de Amauri Monge Fernandes, a SME também contará com uma nova adjunta de gestão. A contadora Jéssika Nayara foi nomeada para reforçar a administração da secretaria, trazendo sua experiência para melhorar os processos internos e administrativos.

Abilio Brunini destacou que as mudanças fazem parte de um esforço para aperfeiçoar a gestão das duas áreas. “Nosso objetivo é dar mais eficiência à administração municipal, fortalecendo as políticas públicas para que Cuiabá avance na Educação e na Cultura”, afirmou o prefeito.

Ao assumir o novo cargo, Amauri Monge Fernandes ressaltou sua missão de elevar a qualidade do ensino em Cuiabá. “Junto com a professora Solange, vamos trabalhar para colocar a cidade entre as primeiras em educação no país. Determinaremos políticas públicas que levem a educação de Cuiabá a um novo patamar”, afirmou.

Formado em Direito, Amauri Monge tem pós-graduação em Direito Administrativo, mestrado em Administração e Gestão Pública pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e atualmente é doutorando em Gestão Pública pela Universidade de Lisboa.

Com as mudanças, a gestão Abilio Brunini reforça sua aposta em uma equipe técnica para modernizar e qualificar os serviços prestados à população.

# PraCegoVer

A imagem principal retrata os integrantes da equipe liderado pelo prefeito Abilio Brunini. Ao centro está o prefeito com sua tradicional camiseta cinza e o punho cerrado, uma de suas poses tipicas. Junto dele estão os integrantes da equipe que passaram pelas mudanças citadas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT