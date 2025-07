“Sala de aula climatizada e alimentação de qualidade é tudo de bom”, diz mãe de aluna sobre escola reformada pelo Governo em Campo Verde

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) divulgou a lista de classificados no processo seletivo de alunos para cursos técnicos ofertados no segundo semestre de 2025. Ao todo, são 1.160 vagas distribuídas entre 16 capacitações. Confira a lista de classificados completa clicando aqui.

A classificação foi decidida nesta sexta-feira (04.7), através de um sorteio realizado ao vivo no canal do YouTube da Seciteci. A transmissão está disponível na íntegra clicando aqui. A partir da próxima terça-feira (8.7), começa a convocação dos classificados na 1ª chamada. Os primeiros convocados poderão realizar a matrícula até a próxima sexta-feira (11.7). No dia 14 de julho será realizada uma 2ª chamada, caso necessário.

Os cursos técnicos do edital nº 06/2025 serão ofertados gratuitamente no período noturno e são direcionados a quem está cursando ou já concluiu o Ensino Médio. Segundo o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec, o modelo de oferta visa democratizar o acesso para trabalhadores e pessoas que estão há mais tempo fora da escola.

O início das aulas está previsto para 22 de julho e a duração varia de 12 a 24 meses, dependendo do curso. As capacitações serão ofertadas pelas 17 Escolas Técnicas Estaduais (ETECs).

As cidades contempladas com os cursos foram Água Boa, Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo Verde, Cuiabá, Diamantino, Juara, Lucas do Rio Verde, Matupá, Poxoréu, Primavera do Leste, Rondonópolis, Tangará da Serra e Várzea Grande.

A oferta varia em cada município, com cursos distribuídos de acordo com a vocação econômica local. Ao todo, são 16 áreas: Administração, Agricultura, Agroindústria, Agropecuária, Agronegócio, Análises Clínicas, Contabilidade, Edificações, Enfermagem, Farmácia, Guia de Turismo, Informática, Logística, Manutenção de Máquinas Industriais, Segurança do Trabalho e Zootecnia.

Para mais informações, confira o edital completo (Acesse aqui).

*Sob supervisão de Téo Meneses.

Fonte: Governo MT – MT