Sala do Empreendedor realiza oficina “As Competências do Empreendedor do Futuro”; Inscrições estão abertas

No próximo dia 29 de novembro, a Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, vai realizar a oficina “As Competências do Empreendedor do Futuro”, na Sala do Empreendedor, localizada no Cuiabanco, no Centro da Capital. A oficina é uma parceria entre a Prefeitura de Cuiabá e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e tem como objetivo promover a reflexão do participante quanto às suas competências técnicas e comportamentais atuais, e estimular o próprio desenvolvimento alinhado às tendências do mercado necessárias para um posicionamento competitivo no mercado empresarial e de trabalho.

As capacitações são disponibilizadas pelo Complexo do Empreendedor, serviço oferecido pela Prefeitura de Cuiabá, e voltado para micro e pequenos empreendedores. O Complexo é composto pelo Cuiabanco, Sine Municipal, Sala do Empreendedor e IMEX. O Cuiabanco oferece linhas de crédito, a Sala do Empreendedor atua com cursos e consultorias, o Sine é responsável pela captação de vagas de emprego e outros serviços para o cidadão, e o IMEX é voltado para empresas que desejam importar ou exportar mercadorias.

As palestras serão ministradas das 8h às 12h, e no final será disponibilizado certificados de conclusão com a carga horária de quatro horas. O curso é gratuito.

Se você é empreendedor, aluno de cursos ligados à área financeira e afins, ou até mesmo interessado no assunto, não perca essa oportunidade de adquirir conhecimento e se aprofundar nas tendências do mercado de trabalho e empresarial para o futuro.

As inscrições para a capacitação vão até o dia 28 de novembro, e deverão ser realizadas através desse link. Garanta sua vaga.

A Sala do Empreendedor está localizada no Cuiabanco, Rua Barão de Melgaço, nº 3678, Centro de Cuiabá.

Para mais informações, basta ligar para o número 0800 570 0800.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT