Salgadeira ficará fechada e data de reabertura será anunciada nos próximos dias

Dezenove cadetes do 1º Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso receberam, na manhã desta sexta-feira (02.02), o Espadim em uma cerimônia realizada na 3ª Companhia do 1º Batalhão. O evento teve a presença de autoridades, familiares e amigos dos formandos.

O comandante-geral do CBMMT, coronel Alessandro Borges Ferreira, destacou a importância da realização desse evento para a corporação, sendo a primeira formatura de entrega de espadins aos cadetes 100% formados no Estado. Ele parabenizou os militares pela conquista significativa e expressou confiança de que a bravura demonstrada por eles até o momento continuará a guiá-los em sua jornada como oficiais.

“Hoje estamos testemunhando um marco histórico em nossa corporação, com a formatura de entrega de espadins aos primeiros cadetes que estão sendo formados integralmente no nosso Estado. Parabéns aos cadetes pela conquista desse marco significativo, que a bravura que os trouxe até este ponto, continue a guiá-los em cada passo da jornada. Cada um demonstrou dedicação, disciplina e paixão ao longo desses meses intensos de formação, e com grande convicção que vejo os senhores prontos para assumir as responsabilidades que este Espadim representa. Estamos ansiosos para testemunhar o impacto positivo que cada um terá em nossa nobre instituição”, salientou o comandante.

Dos 19 cadetes em formação, dois já faziam parte do CBMMT no quadro de praças e cinco são do Estado de Rondônia.

O Espadim é um símbolo emblemático que representa o compromisso, a honra e a dedicação dos cadetes com a carreira militar. A entrega marca o início de uma jornada de formação intensa, na qual os cadetes foram preparados para assumir responsabilidades e desafios.

Estiveram presente na cerimônia a senadora Margaret Buzetti; o delegado-geral adjunto da PJC-MT Rodrigo Bastos; o assessor chefe do escritório de projetos estratégicos da Sesp, coronel BM Flávio Gledson Vieira; o diretor de Ensino, Instrução e Pesquisa (DEIP) e representante do comandante-geral da PMMT, coronel PM Januário Antônio Edwiges Batista; o presidente da Associação de Empresas do Distrito Industrial, Domingos Kennedy; e demais autoridades da Segurança Pública de Mato Grosso.