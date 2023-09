Samu orienta população sobre como acessar corretamente o serviço

O Governo de Mato Grosso realiza uma série de obras que vão trazer melhorias para o trânsito de Cuiabá. Com a construção de novas avenidas, asfaltamento e recuperação de ruas, o Estado cria novos caminhos para a população na capital.

Visitada pelo governador na última quarta-feira (30.08), o prolongamento da Avenida Parque do Barbado traz melhorias para a mobilidade urbana da capital, além de trazer dignidade para os moradores do seu entorno.

A avenida cria uma ligação em pista dupla entre a Avenida das Torres até a Estrada do Moinho. Mas, além disso, vai permitir um acesso mais rápido para que todos os motoristas que trafegam pelas avenidas Jurumirim e Trabalhadores cheguem até a Avenida Fernando Côrrea e depois possam seguir até a ponte Sergio Motta.

Além disso, o córrego do Barbado será canalizado em sua extensão, prevenindo alagamentos, animais peçonhentos e trazendo melhorias para os moradores dos bairros Renascer e Pedregal. “Essa obra vai servir a comunidade, porque será iluminada com LED, terá ciclovia, espaços para práticas esportivas”, afirma o secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira.

O investimento do Estado na nova avenida de 700 metros, incluindo a canalização, é de R$ 26,7 milhões, com expectativa de ser entregue antes do fim deste ano.

Próxima a Avenida Miguel Sutil, a Avenida Mário Palma está em fase de acabamentos para ser entregue. A via asfaltada vai ligar o bairro Novo Colorado até a Avenida Miguel Sutil, nas proximidades do Hospital Santa Rosa. Será um ganho de mobilidade para toda a região do Ribeirão do Lipa.

“Nós temos uma lista gigantesca de obras que são realizadas em Cuiabá. É uma transformação positiva do ambiente urbano, que melhora a vida dos moradores, cria fluidez no trânsito, o que hoje é fundamental para a população”, afirma o governador Mauro Mendes.

Entre os bairros Parque do Lago, em Várzea Grande, e Parque Atalaia, em Cuiabá, o Governo de Mato Grosso construiu uma nova ponte sobre o Rio Cuiabá. Agora, o Estado trabalha na construção dos acessos das pistas nos dois lados. A nova ponte vai ligar duas regiões onde moram mais de 70 mil pessoas.

O Governo também trabalha na recuperação de avenidas, como é o caso da Avenida Archimedes Pereira Lima. A Sinfra-MT trabalha na recuperação de aproximadamente 5 quilômetros da avenida, entre a rotatória do Boa Esperança e o início do Complexo Viário do Tijucal. Os trabalhos estão com cerca de 80% de conclusão.

Outra avenida que está sendo recuperada é a 8 de Abril, no centro de Cuiabá. Com um investimento de R$ 4,9 milhões o trabalho é executado nas margens do córrego Mané Pinto, entre a Avenida dom Bosco e a Avenida Beira-Rio. A avenida terá asfalto novo, iluminação com LED, ciclofaixa. Também são recuperadas as calçadas e meios-fios.

Demanda antiga da população, oito bairros estão sendo asfaltados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT). As obras são executadas nos bairros Alto Boa Vista, Novo Tempo, Jardim Aroeira, Tancredo Neves, Novo Milênio, Campo Verde da Esperança, Planalto e Novo Horizonte, em um investimento de R$ 42 milhões.

Neste momento as empresas contratadas estão construindo as redes de drenagem e realizando terraplanagem, serviços essenciais para garantir a qualidade do asfalto, tão aguardado pela população.

A Sinfra-MT ainda realiza outras ações, como a duplicação da Avenida V2 no bairro Jardim Industriário. Investimentos também são realizados nas rodovias estaduais, como a iluminação pública nas estradas que ligam Cuiabá até Chapada dos Guimarães e Santo Antônio do Leverger, asfaltamento da MT-400, a Antiga Estrada da Guia, e na MT-030, a Estrada da Ponte de Ferro.

Fonte: Governo MT – MT