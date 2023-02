Samu realizou mais de 114 mil atendimentos em 2022

O Programa Nota MT já distribuiu cerca de 42 mil prêmios para mais de 37 mil consumidores mato-grossenses. Para concorrer às premiações, além de pedir o CPF na nota, a pessoa deve realizar um cadastro, via site ou aplicativo do Nota MT.

Durante o cadastro são solicitadas informações pessoais do cidadão como o nome completo, CPF, data de nascimento, telefone e nome da mãe. Os dados são obrigatórios e são mantidos em sigilo.

Em seguida, é preciso informar um e-mail, para receber as notificações da Secretaria de Fazenda sobre o Nota MT, e uma senha que será usada para o acesso à conta. Antes de finalizar o cadastro, é necessário aceitar os termos e condições do programa e escolher uma entidade filantrópica que será beneficiada com 20% do valor da premiação, caso a pessoa seja sorteada.

Com o cadastro efetivado, o próximo passo é informar os dados bancários corretamente para recebimento do prêmio. Para isso, é preciso acessar a conta e ir até Meus Dados e, em seguida, Conta Bancária. A conta pode ser de qualquer instituição financeira, com exceção de conta poupança do Banco Sicredi e contas do banco digital Mercado Pago, e deve estar registrada no nome da pessoa cadastrada no Nota MT.

Ao participar do Nota MT o cidadão concorre a 1.010 prêmios mensais, sendo 1.000 de R$ 500, cinco de R$ 10 mil, três de R$ 50 mil e dois de R$ 100 mil. Além disso, o programa oferece outros benefícios como o desconto no IPVA, a ferramenta de pesquisa de preço e o acesso facilitado às notas fiscais das compras, mês a mês e anualmente.

Pelo site ou aplicativo também é possível acompanhar as datas dos sorteios, os resultados e as informações sobre o processo de pagamento da premiação.

O Nota MT foi criado em junho de 2019 para incentivar as pessoas a exercerem sua cidadania fiscal, pedindo o CPF na nota e, com isso, auxiliar no combate à sonegação fiscal e fomentar a concorrência leal entre os estabelecimentos. Atualmente, o programa conta com mais de 500 mil consumidores inscritos.

Fonte: GOV MT