Connect with us

Cuiabá

Sancionada lei que institui Dia das Mães e Dia dos Pais nas escolas públicas

Publicado em

02/10/2025
Assessoria vereadora Samantha Iris
Está em vigor, desde esta quarta-feira (1°), a Lei nº 225/2025, de autoria da vereadora Samantha Iris (PL), que institui oficialmente o “Dia das Mães” e o “Dia dos Pais” no calendário oficial de eventos do município. A norma determina a comemoração anual dessas datas nas escolas da rede pública municipal.
A proposta tem como objetivo valorizar as figuras materna e paterna, fortalecer os vínculos entre escola e família e promover a integração entre estudantes, pais e responsáveis. Conforme a lei, o Dia das Mães será celebrado entre 1º e 15 de maio, e o Dia dos Pais, entre 1º e 15 de agosto, sempre respeitando a diversidade das estruturas familiares e incentivando ações inclusivas nas unidades escolares.
De acordo com a legislação, as celebrações não configuram feriado nem ponto facultativo. A organização ficará a cargo do Poder Executivo, que poderá contar com a participação de instituições e entidades da sociedade civil. A medida reforça a importância da presença familiar no ambiente escolar, contribuindo para o desenvolvimento afetivo, social e educacional dos alunos.
“A valorização da família na escola fortalece laços afetivos e promove respeito, carinho e gratidão entre estudantes e familiares, elementos essenciais para a formação integral das crianças e adolescentes”, destacou a parlamentar.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Cuiabá

Aluna de Cuiabá emociona público ao interpretar criança vítima de acidente

Published

1 hora atrás

on

02/10/2025

By

A estudante de Cuiabá Rafaela Ribeiro Marques, matriculada no 3º ano da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Silva Freire, foi destaque nesta quarta-feira (1º), após protagonizar, individualmente, uma peça de teatro na 20ª Edição do Festival Estudantil Temático de Teatro para o Trânsito (Fetran).

O evento ocorre até quinta-feira (2) no Cine Teatro, numa parceria da Prefeitura de Cuiabá com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Para entender mais, clique AQUI.

Com apenas 9 anos, a pequena atriz foi aplaudida de pé pela plateia formada por estudantes, servidores da educação e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Com duração de 20 minutos, a estudante Rafaela Marques interpretou uma criança que morre em uma imprudência no trânsito.

A personagem narra seus últimos momentos de vida antes de seu pai (personagem fictício) avançar o sinal vermelho do semáforo e colidir em outro veículo. Posteriormente, a personagem narra suas frustrações em não cumprir as expectativas que tinha para sua vida brevemente interrompida em um acidente de trânsito.

A peça teatral intitulada “Saber e Não Cumprir Não Salva Vidas, Apaga Futuros, Apressa às Despedidas”, alerta para a conscientização dos adultos no trânsito. Em determinada cena, a estudante Rafaela Marques emocionou o público ao interpretar que seu pai, na ficção, não se sentisse responsabilizado pelo acidente por conta de comentários divulgados na Internet, abordando assim a ‘cultura do cancelamento’.

“Nenhum autor de comentário sabe da importância dos seus abraços”, disse.

No roteiro da peça teatral, a pequena atriz Rafaela Marques reforça em suas falas, que a vida de motoristas, pedestres e trânsitos é resultado de uma consciência coletiva de obediência às leis de trânsito.

“Vermelho é cor de limite. Sinal vermelho não é decoração. Saber e não cumprir não salva-vidas. Apaga sonhos, histórias, futuros. Queria ter crescido, amado, vivido. Minha história teria sido mais longa, mas, meu pai, infelizmente decidiu não cumprir”.

Reconhecimento

O diretor da escola municipal Silva Freire, professor Sérgio Lacerda, elogiou o desempenho da aluna Rafaela Marques. “É uma criança que já nasceu com talento e está apenas desenvolvendo. Essa história teatral narra a história de um pai que viu o sinal vermelho e avançou, causando uma tragédia familiar. Para nossa felicidade, a nossa aluna captou muito bem essa ideia e patrocinou uma conscientização social com atuação acima da média”.

O agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), coordenador do projeto Festival Estudantil Temático de Teatro para o Trânsito (Fetran), Eneias Cavalcante da Silva, defende que parcerias com a Prefeitura de Cuiabá se prolongue no tempo para permitir a exibição de crianças talentosas. “A participação das escolas municipais cria um ambiente propício para cada criança desenvolver sua arte. Esse incentivo traz um ganho social expressivo”.

Inspiração

A estudante Rafaela Marques atribui seu desempenho no teatro ao incentivo da avó, Benedita Soares da Silva, e também a sua mãe, Fabiane Laura Ribeiro, que a acompanharam na peça exibida no Cine Teatro. “Sou uma mini atriz e agradeço muito a minha família por todo o apoio”.

#PraCegoVer

A foto ilustra a estudante Rafaela Ribeiro Marques em um palco de teatro. Trata-se de uma criança de cor parda, que usa vestido rosa com detalhes amarelos. No palco, há uma luz roxa e uma cadeira almofadada no centro.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Cuiabá

Prefeito representa Cuiabá em missão internacional

Published

2 horas atrás

on

02/10/2025

By

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, recebeu um convite oficial para participar da Cúpula das Cidades da Ásia-Pacífico 2025 (2025APCS) & Fórum de Prefeitos, que acontecerá de 27 a 29 de outubro, na Expo City Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O evento reunirá prefeitos e líderes globais para discutir cidades inteligentes, sustentabilidade, inovação, cooperação internacional e investimentos. As passagens para Dubai serão custeadas pela embaixada dos Emirados Árabes serão custeadas.

O convite foi assinado pela ministra de Estado para Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos e CEO da Expo City, Reem Al Hashimy, e ressalta o papel de Cuiabá e de Mato Grosso como protagonistas em um cenário global de cidades que se destacam pela capacidade de inovação, sustentabilidade e atração de investimentos. Apenas 15 prefeitos no Brasil foram convidados para participar do evento mundial.

O prefeito, a escolha representa o reconhecimento internacional do potencial econômico de Cuiabá e do estado que mais produz alimentos no mundo e do protagonismo crescente da capital mato-grossense que fica no coração da América do Sul. “Esse convite reforça que Cuiabá vive um novo momento, de se abrir para o mundo e de se consolidar como um polo estratégico para investimentos. Nessa viagem é possível fechar parcerias em infraestrutura, logística e agroindústria”, destacou Abilio Brunini.

O prefeito estará acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros, que reforça que a gestão municipal vem trabalhando na criação da Invest Cuiabá, uma agência dedicada a facilitar e desburocratizar processos, com foco na atração de novos negócios e oportunidades para a capital.

A presença na cúpula internacional simboliza um passo importante na construção de uma Cuiabá mais competitiva, moderna e conectada, preparada para dialogar com investidores e lideranças globais. “Estamos nos preparando para receber quem acredita no potencial da nossa cidade e quer empreender aqui. Vamos buscar novos investimentos para Cuiabá que está pronta para esse novo ciclo de crescimento e inovação”, afirmou o secretário Medeiros.

China

O prefeito também foi convidado a participar junto ao Governo do Estado da comitiva para a China International Import Expo (CIIE 2025), de 5 a 10 de novembro, uma das maiores feiras de importação e exportação do mundo.

A viagem proporcionará contato direto com fundos soberanos, líderes do setor agroalimentar e representantes de segurança alimentar nos Emirados Árabes e chineses.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA02/10/2025

Polícia Civil prende quatro envolvidos suspeitos de participação em roubo com restrição de liberdade

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, prendeu em flagrante, nessa quarta-feira (1º.9), quatro suspeitos...
SEGURANÇA02/10/2025

Polícia Civil esclarece homicídio e ocultação de cadáver em Sinop

A Polícia Civil elucidou, em rápida ação investigativa, o crime de homicídio e ocultação de cadáver ocorrido na cidade de...
SEGURANÇA02/10/2025

Polícia Civil e Abin deflagram operação conjunta contra apologia ao nazismo em Mato Grosso

A Polícia Civil de Mato Grosso, em parceria com a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), deflagrou na manhã desta quinta-feira...

MT

Brasil

Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Brasil30/09/2025

Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI

Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262