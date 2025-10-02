Sancionada lei que institui Dia das Mães e Dia dos Pais nas escolas públicas

A estudante de Cuiabá Rafaela Ribeiro Marques, matriculada no 3º ano da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Silva Freire, foi destaque nesta quarta-feira (1º), após protagonizar, individualmente, uma peça de teatro na 20ª Edição do Festival Estudantil Temático de Teatro para o Trânsito (Fetran).

O evento ocorre até quinta-feira (2) no Cine Teatro, numa parceria da Prefeitura de Cuiabá com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Para entender mais, clique AQUI.

Com apenas 9 anos, a pequena atriz foi aplaudida de pé pela plateia formada por estudantes, servidores da educação e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Com duração de 20 minutos, a estudante Rafaela Marques interpretou uma criança que morre em uma imprudência no trânsito.

A personagem narra seus últimos momentos de vida antes de seu pai (personagem fictício) avançar o sinal vermelho do semáforo e colidir em outro veículo. Posteriormente, a personagem narra suas frustrações em não cumprir as expectativas que tinha para sua vida brevemente interrompida em um acidente de trânsito.

A peça teatral intitulada “Saber e Não Cumprir Não Salva Vidas, Apaga Futuros, Apressa às Despedidas”, alerta para a conscientização dos adultos no trânsito. Em determinada cena, a estudante Rafaela Marques emocionou o público ao interpretar que seu pai, na ficção, não se sentisse responsabilizado pelo acidente por conta de comentários divulgados na Internet, abordando assim a ‘cultura do cancelamento’.

“Nenhum autor de comentário sabe da importância dos seus abraços”, disse.

No roteiro da peça teatral, a pequena atriz Rafaela Marques reforça em suas falas, que a vida de motoristas, pedestres e trânsitos é resultado de uma consciência coletiva de obediência às leis de trânsito.

“Vermelho é cor de limite. Sinal vermelho não é decoração. Saber e não cumprir não salva-vidas. Apaga sonhos, histórias, futuros. Queria ter crescido, amado, vivido. Minha história teria sido mais longa, mas, meu pai, infelizmente decidiu não cumprir”.

Reconhecimento

O diretor da escola municipal Silva Freire, professor Sérgio Lacerda, elogiou o desempenho da aluna Rafaela Marques. “É uma criança que já nasceu com talento e está apenas desenvolvendo. Essa história teatral narra a história de um pai que viu o sinal vermelho e avançou, causando uma tragédia familiar. Para nossa felicidade, a nossa aluna captou muito bem essa ideia e patrocinou uma conscientização social com atuação acima da média”.

O agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), coordenador do projeto Festival Estudantil Temático de Teatro para o Trânsito (Fetran), Eneias Cavalcante da Silva, defende que parcerias com a Prefeitura de Cuiabá se prolongue no tempo para permitir a exibição de crianças talentosas. “A participação das escolas municipais cria um ambiente propício para cada criança desenvolver sua arte. Esse incentivo traz um ganho social expressivo”.

Inspiração

A estudante Rafaela Marques atribui seu desempenho no teatro ao incentivo da avó, Benedita Soares da Silva, e também a sua mãe, Fabiane Laura Ribeiro, que a acompanharam na peça exibida no Cine Teatro. “Sou uma mini atriz e agradeço muito a minha família por todo o apoio”.

#PraCegoVer

A foto ilustra a estudante Rafaela Ribeiro Marques em um palco de teatro. Trata-se de uma criança de cor parda, que usa vestido rosa com detalhes amarelos. No palco, há uma luz roxa e uma cadeira almofadada no centro.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT