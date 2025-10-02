Cuiabá
Sancionada lei que institui Dia das Mães e Dia dos Pais nas escolas públicas
Aluna de Cuiabá emociona público ao interpretar criança vítima de acidente
A estudante de Cuiabá Rafaela Ribeiro Marques, matriculada no 3º ano da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Silva Freire, foi destaque nesta quarta-feira (1º), após protagonizar, individualmente, uma peça de teatro na 20ª Edição do Festival Estudantil Temático de Teatro para o Trânsito (Fetran).
O evento ocorre até quinta-feira (2) no Cine Teatro, numa parceria da Prefeitura de Cuiabá com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Para entender mais, clique AQUI.
Com apenas 9 anos, a pequena atriz foi aplaudida de pé pela plateia formada por estudantes, servidores da educação e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Com duração de 20 minutos, a estudante Rafaela Marques interpretou uma criança que morre em uma imprudência no trânsito.
A personagem narra seus últimos momentos de vida antes de seu pai (personagem fictício) avançar o sinal vermelho do semáforo e colidir em outro veículo. Posteriormente, a personagem narra suas frustrações em não cumprir as expectativas que tinha para sua vida brevemente interrompida em um acidente de trânsito.
A peça teatral intitulada “Saber e Não Cumprir Não Salva Vidas, Apaga Futuros, Apressa às Despedidas”, alerta para a conscientização dos adultos no trânsito. Em determinada cena, a estudante Rafaela Marques emocionou o público ao interpretar que seu pai, na ficção, não se sentisse responsabilizado pelo acidente por conta de comentários divulgados na Internet, abordando assim a ‘cultura do cancelamento’.
“Nenhum autor de comentário sabe da importância dos seus abraços”, disse.
No roteiro da peça teatral, a pequena atriz Rafaela Marques reforça em suas falas, que a vida de motoristas, pedestres e trânsitos é resultado de uma consciência coletiva de obediência às leis de trânsito.
“Vermelho é cor de limite. Sinal vermelho não é decoração. Saber e não cumprir não salva-vidas. Apaga sonhos, histórias, futuros. Queria ter crescido, amado, vivido. Minha história teria sido mais longa, mas, meu pai, infelizmente decidiu não cumprir”.
Reconhecimento
O diretor da escola municipal Silva Freire, professor Sérgio Lacerda, elogiou o desempenho da aluna Rafaela Marques. “É uma criança que já nasceu com talento e está apenas desenvolvendo. Essa história teatral narra a história de um pai que viu o sinal vermelho e avançou, causando uma tragédia familiar. Para nossa felicidade, a nossa aluna captou muito bem essa ideia e patrocinou uma conscientização social com atuação acima da média”.
O agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), coordenador do projeto Festival Estudantil Temático de Teatro para o Trânsito (Fetran), Eneias Cavalcante da Silva, defende que parcerias com a Prefeitura de Cuiabá se prolongue no tempo para permitir a exibição de crianças talentosas. “A participação das escolas municipais cria um ambiente propício para cada criança desenvolver sua arte. Esse incentivo traz um ganho social expressivo”.
Inspiração
A estudante Rafaela Marques atribui seu desempenho no teatro ao incentivo da avó, Benedita Soares da Silva, e também a sua mãe, Fabiane Laura Ribeiro, que a acompanharam na peça exibida no Cine Teatro. “Sou uma mini atriz e agradeço muito a minha família por todo o apoio”.
A foto ilustra a estudante Rafaela Ribeiro Marques em um palco de teatro. Trata-se de uma criança de cor parda, que usa vestido rosa com detalhes amarelos. No palco, há uma luz roxa e uma cadeira almofadada no centro.
Prefeito representa Cuiabá em missão internacional
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, recebeu um convite oficial para participar da Cúpula das Cidades da Ásia-Pacífico 2025 (2025APCS) & Fórum de Prefeitos, que acontecerá de 27 a 29 de outubro, na Expo City Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O evento reunirá prefeitos e líderes globais para discutir cidades inteligentes, sustentabilidade, inovação, cooperação internacional e investimentos. As passagens para Dubai serão custeadas pela embaixada dos Emirados Árabes serão custeadas.
O convite foi assinado pela ministra de Estado para Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos e CEO da Expo City, Reem Al Hashimy, e ressalta o papel de Cuiabá e de Mato Grosso como protagonistas em um cenário global de cidades que se destacam pela capacidade de inovação, sustentabilidade e atração de investimentos. Apenas 15 prefeitos no Brasil foram convidados para participar do evento mundial.
O prefeito, a escolha representa o reconhecimento internacional do potencial econômico de Cuiabá e do estado que mais produz alimentos no mundo e do protagonismo crescente da capital mato-grossense que fica no coração da América do Sul. “Esse convite reforça que Cuiabá vive um novo momento, de se abrir para o mundo e de se consolidar como um polo estratégico para investimentos. Nessa viagem é possível fechar parcerias em infraestrutura, logística e agroindústria”, destacou Abilio Brunini.
O prefeito estará acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros, que reforça que a gestão municipal vem trabalhando na criação da Invest Cuiabá, uma agência dedicada a facilitar e desburocratizar processos, com foco na atração de novos negócios e oportunidades para a capital.
A presença na cúpula internacional simboliza um passo importante na construção de uma Cuiabá mais competitiva, moderna e conectada, preparada para dialogar com investidores e lideranças globais. “Estamos nos preparando para receber quem acredita no potencial da nossa cidade e quer empreender aqui. Vamos buscar novos investimentos para Cuiabá que está pronta para esse novo ciclo de crescimento e inovação”, afirmou o secretário Medeiros.
China
O prefeito também foi convidado a participar junto ao Governo do Estado da comitiva para a China International Import Expo (CIIE 2025), de 5 a 10 de novembro, uma das maiores feiras de importação e exportação do mundo.
A viagem proporcionará contato direto com fundos soberanos, líderes do setor agroalimentar e representantes de segurança alimentar nos Emirados Árabes e chineses.
