Saneamento de Cuiabá ganha destaque em websérie do BNDES e moradora enfatiza transformação no abastecimento de água

A evolução do saneamento básico em Cuiabá nos últimos cinco anos ganhou destaque nacional na websérie que homenageia os 70 anos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Nacional (BNDES). A campanha intitulada “Construindo Futuro Sustentável” estreou na última quinta-feira (9) e, em seu primeiro episódio, conta como o acesso à água tratada tem mudado a vida dos cuiabanos.

“Ser apontado como case de sucesso pelo BNDES, que é uma das instituições com reconhecimento internacional, é uma honra enorme para nossa Cuiabá. É também a certificação de todo trabalho feito por nossa gestão, de toda nossa luta. Temos a certeza que estamos no caminho certo e seguimos confiantes de que Cuiabá estará, em breve, entre as 20 melhores cidades brasileiras em saneamento básico”, afirma o prefeito Emanuel Pinheiro.

O vídeo está disponível em todas as redes sociais da instituição financeira e traz o relato da empresária cuiabana Ana Duarte. Atuando no ramo de produção de bolos, ela narra que, por muitos anos, sofreu com problemas de falta de abastecimento. No entanto, essa realidade foi transformada a partir do projeto desenvolvido pela gestão Emanuel Pinheiro e pela concessionária Águas Cuiabá, com o apoio do BNDES.

“Tenho água todos os dias tanto para tomar banho quanto para trabalho também, lavar roupa. Não tenho mais que ficar focada: ‘Aí! Será que hoje vem?’. Hoje todo dia tem água. Água boa, água de qualidade, água que a gente pode usar sem medo. A água, quando vinha, não subia na caixa. Era espumosa. O cheiro dela era um cheiro forte. Então, às vezes tinha que pedir caminhão-pipa ou a gente ficava sem água”, detalha Ana Duarte.

A empresária enfatiza também no vídeo que essas situações problemáticas foram enfrentadas diversas vezes e que, por trabalhar diretamente com alimento, ficar sem água era péssimo para seus negócios. A campanha destaca ainda que Cuiabá alcançou 100% da cobertura de abastecimento de água e, conforme completado por Ana, atualmente, não há mais motivos para reclamar da prestação desse serviço.

“Ninguém mais fala mal. Não tem um dia que você vê um vizinho falando: ‘Ai! Eu estou sem água’. Hoje em dia você só vê elogios. Hoje, a gente vive uma vida normal, sem ter aquela preocupação de quando vai ter água. A gente fica muito feliz de saber que a água que está vindo é uma água que podemos utilizar sem medo nenhum”, comemora a empresária.

INVESTIMENTOS

De acordo com levantamento da Águas Cuiabá, de 2017 a 2021, a capital mato-grossense recebeu mais de R$ 750 milhões de investimento na área de saneamento. O recurso resultou na implantação de mais de 92 quilômetros de rede de abastecimento de águas, acabando com a intermitência neste serviço. Ao mesmo tempo, 417 quilômetros de rede de coleta de esgoto foram construídos, chegando a marca histórica de 78% de cobertura.

Assita o episódio abaixo: