São Félix do Araguaia divulga classificação de seletivo para Assistência Social

Começou, nesta terça-feira (22), o Mutirão Ambiental Médio Norte que, até sexta-feira (25), proporcionará ao produtor rural de Sinop e cidades vizinhas e responsáveis técnicos, esclarecer dúvidas sobre o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), bem como regularizar pendências para a validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

“Para nós é uma alegria muito grande ter a SEMA vindo de encontro com os nossos produtores rurais, nessa força tarefa para regularizar o CAR. Às vezes nossos agricultores, nossos produtores, não conseguem ir até Cuiabá por conta dos gastos e, quando vão, às vezes não recebem uma explicação direta como tem aqui com esse mutirão. Nossos produtores também precisam entender a importância desse documento, que é muito necessário principalmente para garantir recursos financeiros”, destacou o prefeito Roberto Dorner.

Durante a solenidade de abertura, o presidente do Sindicato Rural de Sinop, Ilson Redivo, destacou que esse mutirão é a soma de esforços. “Essa união de esforços dos 7 municípios fez com que conseguíssemos encher o auditório, buscando a solução de um problema que é comum para todos nós, que é a resolução definitiva do CAR nas propriedades rurais”, pontuou em discurso.

A abertura contou com a presença da secretária adjunta de Gestão Ambiental da SEMA, Luciane Bertinatto, que palestrou aos presentes sobre as oportunidades e desafios na regularização do imóvel rural. “O nosso objetivo é aproximar a SEMA do produtor rural para que ele possa tirar todas as suas dúvidas referentes ao seu Cadastro Ambiental Rural. É aquilo que o Código Florestal Brasileiro precisa estar aplicado no imóvel rural. Há muito desconhecimento do produtor de como fazer isso. Por que fui embargado? Por que fui autuado? Por que meu CAR não anda? Então, o atendimento será humanizado”, explicou a secretária de Estado.

A ação, mobilizada pelo Sindicato Rural de Sinop, juntamente com a Famato, Acrimat, Aprosoja e as prefeituras de Sinop, Santa Carmem, Vera, Feliz Natal, Cláudia, Marcelândia e União do Sul, além das Câmaras de Vereadores, Assembleia Legislativa e Secretaria de Estado de Meio Ambiente, foi alinhada há poucas semanas e deve proporcionar um importante momento para resolver pendências de muitas propriedades rurais da região Norte do Estado, isto porque, analistas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) serão os responsáveis por passar as orientações e esclarecimentos. “A ideia é esclarecer as dúvidas para que a gente consiga dar maior celeridade na validação do cadastro”, acrescentou Bertinatto.

O mutirão segue até sexta-feira, no Sindicato Rural de Sinop, das 8h às 17h.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT