Sapezal abre inscrições para credenciamento na área de Psicologia

Estão abertas as inscrições do processo seletivo para credenciamento (cadastro de reserva) de pessoas físicas na área de Psicologia para a comarca de Sapezal. Todas as informações referentes ao certame constam no Edital nº 001/2023-DF , assinada pelo juiz substituto e diretor do Foro, Daniel Campos Silva de Siqueira, e publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) de segunda-feira (17).

Para participar, o interessado deverá realizar a inscrição gratuita, no período de 17 a 28 de abril, exclusivamente por meio do endereço eletrônico [email protected] . Será considerada extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse período, não sendo aceitas outras formas de inscrições. Será admitida somente uma inscrição por candidato.

O requerimento de inscrição (Anexo 1) a ser protocolado virtualmente deverá estar acompanhado das seguintes documentações: ficha cadastral (Anexo II); declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de pleno conhecimento e concordância com os termos deste edital, sob as penas da lei (Anexo III); declaração de relação de parentesco (Anexo IV). Além destes anexos, o interessado deverá enviar (no formato PDF, em alta resolução e em versão colorida) cópia dos documentos pessoais/profissionais e certidões negativas (a lista consta no artigo 5.2 do edital, com os devidos links para emissão).

Após ter sido selecionado no processo seletivo, são requisitos para o credenciamento: ser maior de 21 anos, não possuir antecedentes criminais, não exercer cargo público inacumulável, ser bacharel em Psicologia, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro no Conselho Regional na respectiva área profissional.

Celly Silva

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT