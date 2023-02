Sarau em homenagem a mulheres tem palestras, talk show e música

A 3ª edição do Sarau Literomusical 100+1, que será realizada no dia 1º de março, é inspirada no Dia Internacional da Mulher. Com o tema “Vozes Femininas”, o evento contará com palestras, talk show e música, na Academia Mato-Grossense de Letras (AML), em Cuiabá. O início será às 15h30, com palestras a doutora em literatura e integrante do Coletivo Maria Taquara, Marli Walker e a promotora da Justiça Lindinalva Rodrigues, que acumulam experiência em questões de gênero, respectivamente, na literatura e no direito. Ambas são membros na Academia.

Às 17h, tem o Papo Cabeça, um bate-papo no estilo talk show, mediado por Maria Clara Bertúlio, jovem artista multidisciplinar. A conversa com Marli Walker e Lindinalva Rodrigues vai abrir espaço para que essas três mulheres que se destacam no meio sociocultural mato-grossense contemporâneo exponham ideias e conceitos na direção de uma igualdade de gênero mais justa e de acordo com os tempos atuais.

A segunda parte do evento começa às 19h30, com a apresentação do Trio Brasilis, formado por Deize Águena, Rusível de Jesus e Juliane Grisólia. Com um repertório especial para envolver e emocionar o público, a apresentação vai contar também com a participação de Maria Clara Bertúlio, que pontuará o repertório com interpretação de poemas.

O Sarau Literomusical 100+1 é realizado em parceria entre a Academia Mato-Grossense de Letras a Secretaria de Estado de Cultura Esporte e Lazer (Secel-MT). Nesta edição, o projeto conta a participação da BPW Cuiabá.

Como participar

O 3º Sarau Literomusical “Vozes Femininas” será no formato híbrido. O evento é gratuito e o público pode acompanhar tanto presencialmente quanto pela internet, no canal do Youtube da Academia Mato-Grossense de Letras.

Quem tiver interesse em participar presencialmente, precisa se inscrever via WhatsApp pelos celulares (65) 9 8412-9090 (Zilda Carracedo) e (65) 9 9227-6215 (Ronaldo Silva). O número de vagas é limitado.

Serviço

3º Sarau Literomusical 100+1 – “Vozes Femininas”

Quando: 01º de março (quarta-feira), às 15h30 e 19h30

Onde: Casa Barão – Academia Mato-Grossense de Letras

Endereço: Rua Barão de Melgaço, nº 3869 – Centro, Cuiabá-MT

Link do evento online: https://youtu.be/piZwNcurk_w