Saúde alcança mais de 250 pacientes no mutirão de sábado (02)

Dados divulgados nessa segunda-feira (04), pela Secretaria de Saúde de Sinop, mostram que 271 pacientes foram atendidos no último sábado (02), durante o mutirão de saúde. Foram ofertados atendimentos de ginecologista, cardiologista, exame de ultrassonografia e palestra de orientação e combate à violência doméstica. Os atendimentos foram realizados no Centro de Especialidades Médicas (CEM) e no Centro de Referência em Saúde da Mulher (Crasm), em Sinop.



O balanço aponta que no Crams foram realizados 33 atendimentos de ginecologista, 16 coletas de preventivo, 11 psicológicos, 9 pré-natais de alto risco, e 25 mulheres participaram da palestra de conscientização e combate à violência doméstica.



No Cem foram feitos 45 atendimentos de ultrassonografia, 38 consultas de cardiologia, 38 consultas de eletrocardiograma, 15 consultas de eletroencefalograma, 8 atendimentos de cardiologia e, também, 8 atendimentos de pediatria. Todos os pacientes do dia, foram atendidos em Sinop – sua cidade de domicílio.



O secretário da pasta, Érico Stevan, explica que com muito trabalho tem consigo acelerar os atendimentos que estavam pendentes e aumentar a comodidade e qualidade de vida aos pacientes da cidade.



“Mais uma vez, à pedido do prefeito Roberto Dorner e vice, Paulinho, conseguimos obter êxito em um mutirão de saúde. Nos últimos dois meses já realizamos e diminuímos a fila de consultas e realização de exames de várias especialidades. Com isso conseguimos agilizar os atendimentos desses pacientes e proporcionar a elas uma qualidade de vida melhor. Além de tudo, realizando seu exame e/ou seu atendimento de consulta aqui mesmo em Sinop”, explicou.



Além desses atendimentos especificamente de saúde, 22 atualizações do Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, foram realizados pela equipe da Secretaria de Assistência Social no Crasm. Sinéia Abreu, secretária dessa pasta, explica que o cadastro é importante para manter a garantia dos benefícios assistenciais junto ao Governo Federal.



“É muito importante que essas pessoas estejam inseridas nesses programas assistenciais do Governo Federal e que mantenha seu cadastro atualizado. A atualização é a garantia do atendimento e do alcance da assistência que o cidadão precisa. E nesse mutirão da saúde fomos até às pessoas e fizemos 22 atualizações de cadastro. Sempre pedimos, não deixe de atualizar seu cadastro. A Secretaria e os Cras realizam esse atendimento diariamente”, comentou.