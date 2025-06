Saúde amplia cobertura vacinal durante V Conferência da Pessoa Idosa

Iniciativa teve como objetivo ampliar a cobertura vacinal do grupo prioritário, aproveitando o momento de grande mobilização da comunidade idosa para garantir proteção contra doenças sazonais e respiratórias

A V Conferência Municipal da Pessoa Idosa de Várzea Grande, realizada nesta sexta-feira (27), no Centro de Convivência Vovô Zeid, também foi marcada por ações de cuidado com a saúde da população idosa. A Secretaria Municipal de Saúde participou do evento ofertando vacinação contra a influenza (gripe) e a Covid-19 para o público acima de 60 anos.

A ação contou com o apoio das equipes das Unidades de Saúde da Família (USF) da Manga e da Água Limpa, que estiveram presentes no local aplicando as doses nos idosos participantes da conferência. A iniciativa teve como objetivo ampliar a cobertura vacinal do grupo prioritário, aproveitando o momento de grande mobilização da comunidade idosa para garantir proteção contra doenças sazonais e respiratórias, especialmente com a chegada do inverno e as oscilações da temperatura.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, a ação reforça o compromisso da gestão com a saúde preventiva. “Esse é um momento muito importante em que conseguimos alcançar um número maior da população idosa, garantindo que sejam vacinados e protegidos. A parceria entre as secretarias amplia nosso alcance e fortalece a promoção da saúde em nosso Município”, afirmou.

Presente no evento, o ex-vereador e defensor da causa da pessoa idosa, Chico Tangará, também destacou a importância da imunização aproveitou e vacinou. “Cuidar da saúde é fundamental, ainda mais na terceira idade. À medida que os anos avançam, a imunidade naturalmente diminui. Por isso, se vacinar contra a gripe é essencial para prevenir complicações que podem colocar a vida em risco”, ressaltou.

AS DISCUSSÕES – Com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democrático: Urgência, Pluralidade, Direito e Participação”, a conferência reuniu representantes da sociedade civil, órgãos públicos e lideranças comunitárias para debater políticas públicas voltadas à pessoa idosa. A atuação da Secretaria de Saúde somou-se à programação com foco na proteção e bem-estar do público-alvo.

