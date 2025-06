Saúde de Cuiabá destaca avanços em balanço do 1º quadrimestre

A Prefeitura de Cuiabá realiza neste sábado (13), por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o Festival Paralímpico Loterias Caixa, um dos maiores eventos de inclusão social por meio do esporte do país. A programação acontece das 8h às 12h, no Complexo Poliesportivo Dom Aquino, com acesso gratuito e aberto ao público e à imprensa.

A ação é promovida em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência. Considerado o maior evento paradesportivo do Brasil e o único com esse formato na América Latina, o festival busca proporcionar a crianças e adolescentes com deficiência a vivência de modalidades paralímpicas de forma lúdica, educativa e transformadora.

Durante o evento, os participantes poderão experimentar esportes como atletismo, tênis de mesa, badminton, tiro com arco, jiu-jitsu, karatê e judô adaptado. Todas as atividades serão conduzidas por profissionais qualificados, com experiência em educação física adaptada e contexto escolar paralímpico, garantindo acolhimento, segurança e qualidade técnica.

O festival é voltado principalmente para crianças e adolescentes com deficiência física, intelectual, visual, com Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA), mas também contempla jovens sem deficiência, em uma proposta que reforça o caráter inclusivo e integrador do evento. A expectativa é de que 80% do público seja formado por pessoas com deficiência.

“A realização do Festival Paralímpico em nossa cidade reforça o compromisso da gestão com políticas públicas voltadas à inclusão e à valorização das pessoas com deficiência. É um momento de incentivo ao esporte e de fortalecimento da cultura da acessibilidade”, destaca o secretário Municipal de Esportes e Lazer, Jefferson Neves

Além de oferecer uma experiência esportiva, o evento busca ampliar a prática do paradesporto e fomentar a conscientização sobre a importância da inclusão no ambiente esportivo e social.

Serviço

Data: Sábado, 13 de junho

Horário: Das 8h às 12h

Local: Complexo Poliesportivo Dom Aquino – Av. Carmindo de Campos, bairro Dom Aquino

Entrada: Gratuita – Aberto ao público e à imprensa

A foto mostra a fachada do Ginásio Poliesportivo Dom Aquino, com um mural colorido que retrata elementos da fauna e flora brasileiras. O mural inclui a ilustração de um tuiuiú, vasos cerâmicos e outros elementos culturais.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT