Saúde de Cuiabá já oferece mamografia e ressonância para mulheres 

Em Cuiabá, as mulheres e toda a população cuiabana são assistidas com exames de mamografia e ressonância magnética. Segundo a secretária de Saúde, Danielle Carmona, a ressonância é um exame de alta complexidade, já ofertado na rede pública por meio de uma empresa terceirizada.

Carmona explica que a solicitação depende de critério médico, independentemente de a paciente ter mama densa ou não. “A ressonância já é ofertada na rede. É um exame de alta complexidade que, independentemente de ser mama densa ou não, se o médico achar que há necessidade, ele vai solicitar”, afirma.

Atualmente, a empresa IMEDI – Diagnóstico por Imagem, que presta serviço ao município de forma terceirizada. Entretanto, a Secretaria Municipal de Saúde passará a disponibilizar, a partir do próximo mês, os exames no Hospital Municipal São Benedito (HMSB), que já recebeu o equipamento próprio.

“Em 2025, eles começaram a ofertar o serviço por meio do programa Fila Zero. Eles vão prestar esse serviço para o município por apenas quatro meses. Após esse período, o atendimento será centralizado no Hospital Municipal São Benedito. Será a primeira vez que teremos um equipamento próprio no município de Cuiabá”, explica Carmona.

A secretária esclareceu que não há suspensão de serviço. Segundo ela, a solicitação dos exames de ressonância depende da avaliação médica. Já no caso da mamografia, há uma fila com aproximadamente 10 mil pacientes.

“Em momento algum houve suspensão de serviço, está tudo funcionando normalmente. Ressalto que são exames diferentes: mamografia é uma coisa, ressonância é outra. Temos três prestadores de serviço para a mamografia, justamente por conta dos exames de rotina, que são obrigatórios para mulheres acima dos 40 anos. Já a ressonância é um exame de alta complexidade e nem todo médico solicita, pois depende de critérios técnicos e, geralmente, de exames anteriores”, explicou a secretária.

Hospital Municipal São Benedito

O Hospital Municipal São Benedito (HMSB) terá a substituição do tomógrafo atual por um equipamento de última geração, além da instalação inédita de uma ressonância magnética de 3 Tesla. Os novos aparelhos marcam um salto tecnológico na rede pública de saúde da capital, dobrando a capacidade de atendimentos e elevando significativamente a qualidade e a precisão dos diagnósticos.

A instalação do novo tomógrafo, um modelo de 64 canais, substituirá o equipamento atual de 16 canais. A troca proporcionará maior agilidade na realização dos exames e maior precisão nos laudos diagnósticos. Paralelamente, a unidade se prepara para receber, até a segunda quinzena de setembro, a nova ressonância magnética de 3 Tesla, inédita no município, que permitirá uma análise mais detalhada e eficaz em diversas patologias.

