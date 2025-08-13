Saúde de Cuiabá mantém integração entre UPAs, hospitais e regulação estadual

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Cuiabá segue realizando visitas técnicas, por meio da secretária Danielle Carmona, nas unidades de saúde para garantir a continuidade e a eficiência no fluxo de pacientes entre a atenção secundária e a atenção terciária, alinhando o trabalho das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), dos hospitais e da regulação estadual.

Nesta terça-feira (12), Carmona esteve na UPA Morada do Ouro, UPA Pascoal Ramos e UPA Verdão, acompanhando de perto a organização das equipes e a rotina de atendimentos.

“Estamos realizando o acompanhamento e o monitoramento dos atendimentos nas unidades de pronto atendimento. Visitamos três UPAs e fiquei muito satisfeita com o que encontramos: todas bem organizadas, com medicamentos à disposição. Em algumas, a sala de medicação já está funcionando sem internação, o que é muito positivo e resultado de ações que adotamos no início da gestão, articulando a atenção secundária com a terciária e reduzindo o tempo de internação. Antes, pacientes aguardavam nas UPAs 20 dias ou mais para serem avaliados por especialistas, como na área vascular e de urologia. Hoje, essas avaliações acontecem de forma muito mais célere, garantindo o atendimento rápido a quem procura a unidade”, destacou Danielle Carmona.

A secretária ressaltou que essa mudança é fruto do alinhamento direto com as unidades hospitalares e da parceria com a regulação estadual, permitindo um fluxo mais ágil de pacientes e, consequentemente, um melhor aproveitamento das vagas disponíveis.

O secretário adjunto de Atenção Secundária, Odair Mendonça, reforçou que o trabalho integrado tem trazido reflexos positivos tanto para pacientes quanto para as equipes.

“Estamos conseguindo dar muito mais altas graças a esse alinhamento com os hospitais, que têm disponibilizado especialistas que antes demoravam a avaliar os pacientes. Muitas vezes, a evolução clínica ficava travada apenas pela falta dessa avaliação. Agora, com essa integração, conseguimos liberar leitos e reduzir de forma significativa o tempo de permanência nas UPAs. Isso também contribuiu para o desafogamento das salas de medicação, que não têm mais tantos pacientes internados, uma realidade que mudou recentemente graças à articulação da SMS”, afirmou.

A continuidade das visitas, segundo a gestão, será fundamental para manter o ritmo de melhorias, garantir o bom funcionamento das unidades e assegurar que o atendimento rápido continue chegando à população que depende do SUS em Cuiabá.

#PraCegoVer

A imagem mostra, ao centro, a secretária de Saúde de Cuiabá acompanhada de outras duas servidoras. Na foto, a gestora analisa documentos apresentados pelas demais profissionais. As três estão em um corredor e alguns medicamentos aparecem à frente.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT