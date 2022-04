Saúde de Rondonópolis recebeu R$ 157 milhões em investimentos e repasses

O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran) lançou, na noite dessa quarta-feira (20.04), a “Operação Alferes”, intensificando a fiscalização de trânsito nas principais rodovias estaduais durante o feriado prolongado de Tiradentes. O reforço no policiamento da PM segue até a manhã de segunda-feira (25).

A fiscalização intensiva será realizada nas Rodovias Helder Cândia (MT-010/Estrada da Guia), Palmiro Paes de Barros (MT-040/Cuiabá-Santo Antônio do Leverger), Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), e MT-130, no entroncamento Primavera do Leste/Rondonópolis.

Serão realizados testes de etilômetro e checagem de veículos e de condutores, além da atuação de comboios e pontos de parada ao longo das rodovias.

Além da Operação Alferes, nas principais rodovias estaduais, a área urbana da Região Metropolitana de Cuiabá permanece com os trabalhos de fiscalizações ostensivas, com realizações de operações policiais ordinárias, dentre elas, a Operação Lei Seca, da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.