Saúde de Várzea Grande inicia nova etapa da campanha de vacinação
A ação está sendo realizada das 8h às 16h, no saguão principal do aeroporto, ao lado do último balcão de check-in. O objetivo é ampliar a acessibilidade das pessoas aos imunizantes, e com isso, aumentar a cobertura vacinal e as barreiras contra circulação dos vírus
A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza entre os dias 8, 9 e 10 de outubro (quarta, quinta e sexta-feira) uma campanha de vacinação no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e criar barreiras contra a circulação de vírus no Município, especialmente o sarampo, que voltou a ser registrado em Mato Grosso.
A ação está sendo realizada das 8h às 16h, no saguão principal do aeroporto, ao lado do último balcão de check-in, e faz parte das estratégias de imunização que o município vem desenvolvendo em locais de grande circulação de pessoas.
De acordo com a gerente de Vigilância Epidemiológica, Alessandra Carreira, a medida é preventiva e busca proteger não apenas os viajantes, mas também a população local.
“O sarampo é uma doença extremamente contagiosa, de transmissão fácil e com o aumento da movimentação no aeroporto e grandes eventos previstos na região, como o show internacional do Guns N’ Roses, é essencial reforçar as barreiras de proteção e garantir que o vírus do Sarampo como outros, não volte a circular em Várzea Grande”, destacou Alessandra.
A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, reforça que a vacinação continua sendo a forma mais eficaz de prevenir doenças e evitar surtos. “O compromisso da gestão é proteger a população. Essas ações itinerantes, em pontos estratégicos, têm o propósito de facilitar o acesso à vacina e ampliar a cobertura, porque cada dose aplicada é uma garantia a mais de saúde coletiva”, afirmou a secretária.
Durante os três dias de campanha, estarão disponíveis as vacinas do calendário vacinal como: Hepatite B, Pentavalente, VIP, Pneumocócica 10, Rotavírus, Meningo C, Febre Amarela, Dupla Viral, Tríplice viral, Tetraviral, Varicela, Meningo, ACWY, Hepatite A, DTP, DT, HPV.
Várzea Grande mantém vigilância após resultado positivo preliminar para sarampo
O caso em questão é de uma criança de nove anos, que já recebeu alta médica, encontra-se sem sintomas e sem exantemas (as manchas características na pele) e segue sua rotina normalmente
A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande informa que, dos seis casos de sarampo que estavam sob investigação, o último apresentou resultado positivo para IgM, exame de sorologia que indica exposição recente ao vírus.
Conforme protocolo do Ministério da Saúde, uma segunda coleta sorológica será realizada entre 15 e 25 dias após a primeira amostra, para confirmar ou descartar o diagnóstico da doença.
O caso em questão é de uma criança de nove anos, que já recebeu alta médica, encontra-se sem sintomas e sem exantemas (as manchas características na pele) e segue sua rotina normalmente.
No último sábado (4), duas novas crianças, uma de 1 ano e outra de 5 anos, deram entrada no Pronto-Socorro Municipal com sintomas semelhantes, como febre e exantema. A de cinco anos ficou internada de sábado até segunda-feira e já recebeu alta. A outra, de um ano, permanece em isolamento domiciliar, sendo acompanhada pela equipe de Vigilância Epidemiológica.
De acordo com a gerente da Vigilância Epidemiológica do Município, Alessandra Carreira, as investigações preliminares apontam que nenhuma das crianças teve contato com pessoas diagnosticadas com sarampo e nem viajaram recentemente para locais com circulação do vírus.
Além desses casos, a Secretaria também registrou o caso de uma criança de 11 anos com suspeita da doença. Ela e o irmão também passaram por coleta de exames laboratoriais.
TRATAMENTO – Quanto ao tratamento não há um protocolo específico, mas, segundo o que preconiza o Ministério da Saúde, o tratamento que se faz é somente contra sintomas como a febre, mal estar. Alessandra reforça, que nesses casos é muito importante a ingestão de líquidos, ter uma boa alimentação e controle da febre.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da vacinação contra o sarampo, disponível em todas as unidades básicas de saúde do Município. A imunização é a principal forma de prevenção contra o vírus, que é altamente contagioso e pode causar complicações graves, especialmente em crianças.
“É fundamental que as famílias atualizem o cartão de vacinas, tanto de adultos quanto de crianças. A vacinação é a forma mais eficaz de evitar a disseminação do sarampo em Várzea Grande”, reforçou Alessandra Carreira.
AÇÃO – A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, destacou que o Município tem intensificado as campanhas de imunização justamente para evitar o retorno de doenças já erradicadas.
“A vacinação é uma das maiores conquistas da saúde pública. É por meio dela que conseguimos impedir que doenças antigas, como o sarampo, voltem a circular e comprometam a saúde da população. Por isso, nossas equipes seguem mobilizadas, levando informação e vacina até as comunidades”, afirmou Deisi Bocalon.
Incentivar o pequeno produtor é incentivar o desenvolvimento de Várzea Grande, afirma Flávia Moretti
Iniciativa já se consolidou como uma política pública permanente de valorização do pequeno produtor e garanti de oferta de produtos frescos direto do campo ao consumidor
A Prefeitura de Várzea Grande realizou hoje (7), mais uma edição da Feira da Família, em frente ao Paço Municipal. Em outubro, a “feirinha” passa a ser realizada sempre nas primeiras terças-feiras de cada mês.
Conforme a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), é fundamental incentivar o produtor local para o desenvolvimento econômico do Município, como também para garantir a segurança alimentar. “Esta feira é uma forma de fortalecer a economia local e incentivar os nossos produtores que se utilizam de práticas sustentáveis para a produção dos seus alimentos”.
Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, a iniciativa consolida-se como uma política pública permanente de valorização do pequeno produtor.
“A Feira da Família representa muito mais do que um espaço de vendas. É uma ação que fortalece a agricultura familiar, gera renda, estimula práticas sustentáveis e promove um estilo de vida mais saudável para toda a população. Além disso, o contato direto entre produtores e consumidores fortalece a segurança alimentar e incentiva a economia circular”, destacou.
A próxima edição da Feira da Família deve ser realizada em 4 de novembro.
