Várzea Grande

Saúde de Várzea Grande inicia nova etapa da campanha de vacinação

Publicado em

08/10/2025

A ação está sendo realizada das 8h às 16h, no saguão principal do aeroporto, ao lado do último balcão de check-in. O objetivo é ampliar a acessibilidade das pessoas aos imunizantes, e com isso, aumentar a cobertura vacinal e as barreiras contra circulação dos vírus

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza entre os dias 8, 9 e 10 de outubro (quarta, quinta e sexta-feira) uma campanha de vacinação no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e criar barreiras contra a circulação de vírus no Município, especialmente o sarampo, que voltou a ser registrado em Mato Grosso.

A ação está sendo realizada das 8h às 16h, no saguão principal do aeroporto, ao lado do último balcão de check-in, e faz parte das estratégias de imunização que o município vem desenvolvendo em locais de grande circulação de pessoas.

De acordo com a gerente de Vigilância Epidemiológica, Alessandra Carreira, a medida é preventiva e busca proteger não apenas os viajantes, mas também a população local.

“O sarampo é uma doença extremamente contagiosa, de transmissão fácil e com o aumento da movimentação no aeroporto e grandes eventos previstos na região, como o show internacional do Guns N’ Roses, é essencial reforçar as barreiras de proteção e garantir que o vírus do Sarampo como outros, não volte a circular em Várzea Grande”, destacou Alessandra.

A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, reforça que a vacinação continua sendo a forma mais eficaz de prevenir doenças e evitar surtos. “O compromisso da gestão é proteger a população. Essas ações itinerantes, em pontos estratégicos, têm o propósito de facilitar o acesso à vacina e ampliar a cobertura, porque cada dose aplicada é uma garantia a mais de saúde coletiva”, afirmou a secretária.

Durante os três dias de campanha, estarão disponíveis as vacinas do calendário vacinal como: Hepatite B, Pentavalente, VIP, Pneumocócica 10, Rotavírus, Meningo C, Febre Amarela, Dupla Viral, Tríplice viral, Tetraviral, Varicela, Meningo, ACWY, Hepatite A, DTP, DT, HPV.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

