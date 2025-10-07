MATO GROSSO
Saúde Digital realizou 382 atendimentos de tele-estomatologia em MT
O programa Saúde Digital Mato Grosso, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), respondeu a 382 casos pelo aplicativo Tele-Estomatologia de janeiro a 30 de setembro deste ano. Desde 1º de agosto de 2023, quando o serviço foi lançado, foram 715 atendimentos, o que demonstra o avanço do programa no Estado.
O serviço de Tele-Estomatologia é realizado por meio de teleconsultoria, em que cirurgiões-dentistas da APS (Atenção Primária à Saúde) podem sanar dúvidas com cirurgiões-dentistas estomatologistas via mensagem de texto, promovendo a discussão de casos, o auxílio no diagnóstico em estomatologia e no manejo dos casos.
“Esta é uma excelente ferramenta de cuidado, eficiência e resolutividade na área de saúde bucal, que é oferecida pelo Governo do Estado para todos os 142 municípios de Mato Grosso”, destacou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.
Segundo a gestora da Saúde Digital, Dra. Vânia Berti, o aplicativo é um marco para o Estado, pois conecta profissionais, fortalece a rede e promove cuidado ao paciente com diagnósticos mais ágeis.
“O serviço já foi utilizado por 66 municípios desde 1º de agosto de 2023, alcançando diferentes realidades, reduzindo distâncias e democratizando o acesso ao especialista. Só no mês de setembro de 2025, foram 41 casos respondidos, o que demonstra a consolidação do serviço e sua crescente relevância no cotidiano das equipes”, afirmou.
Vânia atribui o avanço ao empenho da equipe, aos treinamentos realizados em todo o Estado e à conscientização dos profissionais a respeito da eficiência da Saúde Digital.
O aplicativo tem 513 cirurgiões-dentistas cadastrados em uma rede em constante crescimento e serve para detectar todas as enfermidades bucais, mas principalmente o câncer de boca, que pode ser prevenido e diagnosticado precocemente.
“Ao todo, 15,5% dos casos respondidos tinham suspeita de malignidade, reforçando a importância da teleconsultoria na detecção precoce e no encaminhamento adequado”, acrescentou Vânia.
Avaliação de profissionais
Rafaela Greve, cirurgiã-dentista da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Bela Vista, em São José dos Quatro Marcos, e Ingrid Garcia Santos, cirurgiã-dentista da Estratégia Saúde da Família (ESF) Marajoara, em Várzea Grande, elogiaram o aplicativo.
“Facilita nosso diagnóstico, evita encaminhamentos desnecessários e, quando o encaminhamento é necessário, oferece direcionamento claro. Uma ferramenta de grande valor e com retorno rápido”, disse Rafaela.
“Foi de grande importância no auxílio ao diagnóstico da lesão. Mesmo com a prática clínica do dia a dia, muitas vezes surgem dúvidas e inseguranças. O retorno foi ágil e esclarecedor, proporcionando mais segurança para a conduta profissional e trazendo benefícios diretos ao paciente do SUS”, contou Ingrid.
O aplicativo foi desenvolvido pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em parceria com o Ministério da Saúde, e disponibilizado ao Estado de Mato Grosso.
Saiba mais sobre o programa
O programa de Saúde Digital em Mato Grosso oferta 42 especialidades médicas em seu ambulatório, nas modalidades de teleconsultoria, teletriagem, teleinterconsulta, teleconsulta e telemonitoramento, além de seis serviços de telediagnósticos, sendo eles: tele-estomatologia, tele-ECG, telerretinografia, tele-espiroometria, teledermatologia e teleraio-X.
Já foram realizados até 1º de outubro de 2025, 520.297 telediagnósticos, 12.518 teleinterconsultas e 11.764 teleconsultorias, com uma economia total gerada de cerca de R$ 270 milhões.
De acordo com o assessor das políticas de Saúde Digital da SES, Diógenes Marcondes, a secretaria já capacitou, neste ano, profissionais de todos os municípios mato-grossenses para a utilização das funcionalidades.
“Temos 3.226 estabelecimentos de saúde cadastrados nos 142 municípios do Estado, além de 41 unidades prisionais e cinco Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei). São, ao todo, 1.691 profissionais cadastrados e treinados para utilizarem o programa Saúde Digital Mato Grosso”, concluiu.
Fonte: Governo MT – MT
Secel prorroga prazo para envio de trabalhos à revista sobre protagonismo das mulheres na cultura em MT
A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) prorrogou o prazo para envio de textos e imagens para a segunda edição da Revista Observatório, que traz como tema “Mulheres e protagonismo na cultura mato-grossense”. Agora, os interessados têm até o dia 20 de outubro para inscrever seus trabalhos.
Para o secretário adjunto de Cultura da Secel, Jan Moura, a revista Observatório é um instrumento de valorização de saberes e memórias, que promove o registro e o acesso a conhecimentos.
“A revista Observatório é um espaço que contribui para a reflexão e o debate em torno de diversos eixos da cultura e que, nesta edição, tem o protagonismo das mulheres como tema base. Compartilhe suas produções e ajude a manter os saberes culturais vivos!”, reforça.
Podem ser enviados conteúdos (textos e/ou imagens) sobre estudos técnicos realizados pela Secel, artigos derivados de pesquisas acadêmicas e análises sobre ações culturais com impactos socioeconômicos desenvolvidos em Mato Grosso.
Além de baseados no tema “Mulheres e protagonismo na cultura mato-grossense”, os textos podem seguir diferentes eixos, como políticas públicas, diversidade, audiovisual, expressões artísticas, patrimônio histórico, economia criativa, literatura, inclusão e acessibilidade, entre outros.
Os direcionamentos são os mesmos para a inscrição de trabalhos artísticos (fotografias, gravuras, ilustrações). Todos os trabalhos inscritos serão submetidos à avaliação da Comissão Editorial da Revista, que será publicada em formato digital.
Com participação voluntária e sem ônus para a administração pública, o convite para publicação é voltado a pesquisadores, estudantes, artistas, gestores culturais, produtores, empreendedores culturais, servidores públicos e demais profissionais da cadeia produtiva da cultura.
O envio dos materiais deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio do formulário online (link aqui). O novo prazo vai até o dia 20 de outubro.
Mais informações sobre o tema, eixos e formatos exigidos estão descritos no convite para publicação, que está disponível no site www.secel.mt.gov.br/observatorio. No mesmo espaço, é possível baixar a 1ª edição da Revista Observatório.
Serviço:
Revista Observatório – 2ª edição
Inscrição de textos e imagens: prorrogado para 20 de outubro
Acesso ao convite e formulário de inscrição: link aqui
Contato para dúvidas: e-mail [email protected]
Fonte: Governo MT – MT
“Tínhamos uma produção boa, com o melhoramento genético fomos além”, afirma produtor de Alta Floresta
Mais que números, dados e metas, a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT) colhe hoje histórias de transformação e superação. O Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro da Secretaria, alcançou a marca de 4.195 prenhes confirmadas em propriedades familiares, mudando a forma como o pequeno produtor enxerga a produção de leite: com mais técnica, mais dignidade e mais esperança.
“Cada vez que recebo uma foto de uma bezerrinha nascida com genética do programa, eu me emociono. Porque sei o que aquilo representa para aquela família. É mais que um animal: é uma chance de uma vida melhor”, relata a coordenadora do programa, médica-veterinária, Dra. Vânia Ângela.
O programa, que une distribuição de sêmen de alta qualidade, transferência de embriões e entrega de novilhas prenhas, nasceu de uma demanda urgente das indústrias de laticínios, que operavam com até 40% de capacidade ociosa por falta de leite. A Seaf entendeu que a resposta não viria apenas com manejo ou alimentação mas sim da base da cadeia. Era preciso apostar em tecnologia genética adaptada à realidade da agricultura familiar.
A ideia inicial enfrentou resistência. Entidades e técnicos questionaram se os produtores estariam prontos para uma tecnologia considerada complexa. “Chegamos até a recuar. Mas estudamos, fomos a campo e descobrimos o contrário: os produtores se adaptaram, abraçaram o projeto. E hoje ele é esse sucesso”, lembra a coordenadora.
Em Alta Floresta, no norte do estado, os resultados do programa são expressivos. A cidade foi contemplada com 500 doses de sêmen, 30 novilhas prenhes (sendo 15 da Seaf e 15 da contrapartida da Cooperativa Ouro Verde) e 186 prenhes confirmadas, consolidando o município como uma das referências em melhoramento genético leiteiro no estado. Investimento de R$ R$ 780.331,03.
Um dos exemplos de sucesso vem do Sítio dos Ypês, onde mora o produtor Daniel Carlesso com a família. Todos estão envolvidos com a atividade em uma área de 75 hectares e com cerca de 100 vacas leiteiras, a propriedade foi contemplada com 16 prenhezes pelo programa, sendo que 11 bezerras já nasceram e, dessas, três já se reproduziram.
“O pessoal da Seaf nos procurou para iniciar o projeto. Já estamos na quarta fase. As novilhas da primeira fase já estão em lactação. Uma delas chegou a produzir 32 litros por dia, mesmo sendo vaca primípara [fêmea que pariu uma vez]. Participou de torneio leiteiro e foi destaque. A genética é visivelmente superior”, ressaltou o produtor.
No último torneio leiteiro da região, o Sítio dos Ypês conquistou os cinco primeiros lugares, incluindo uma vaca do programa da Seaf que garantiu o terceiro lugar com 31,5 litros por dia. Daniel destaca que a melhoria genética só faz sentido se acompanhada de outros dois pilares: nutrição e manejo. Antes já tínhamos uma produção boa. Mas com o melhoramento genético, fomos além. Isso mudou tudo”, contou Daniel.
“Hoje a gente entende que esses três fatores andam juntos. E o projeto da Seaf é fundamental”, afirma. Ele também ressalta a importância de obras estruturantes do estado, como o asfalto recente que liga a propriedade à cidade. “Agora nossa produção chega mais rápido na cidade”.
De acordo com a Dra. Ângela, os resultados do programa são visíveis em todo o estado. Produtores que tinham vacas produzindo apenas cinco litros por dia, agora têm animais que chegam a produzir de 20 a 30 litros, o que reflete diretamente no aumento da renda familiar. “Produtores que antes tiravam pouco leite agora conseguem ver retorno de verdade. Isso representa aumento de renda, permanência no campo, filhos estudando, mais dignidade. É disso que se trata”, destaca. Ela afirma que um dos maiores ganhos foi a mudança de mentalidade dos produtores. “Eles perceberam que genética sozinha não faz milagre. Começaram a investir em nutrição, em sanidade, em controle zootécnico. Isso é evolução técnica, mas também é transformação cultural”, observou a médica-veterinária.
Cooperativas também relatam aumento na captação de leite após a chegada das novilhas prenhas, com registros de crescimento entre 1,5% e 2%. “Hoje, a procura é tão grande que nem conseguimos atender todos de uma vez. Mas seguimos trabalhando para ampliar cada vez mais o programa”, reforçou a coordenadora.
Desafios e conquistas
A implantação do programa também exigiu superação de desafios logísticos, dada a extensão territorial de Mato Grosso, além de resistência inicial quanto à qualidade genética exigida. “Teve gente que disse que não precisava utilizar genética tão boa. Mas se é pra fazer, vamos fazer o melhor. Hoje, ninguém mais questiona a qualidade”, afirmou Dra. Vânia. Ela destacou a importância de fazer a política pública chegar na ponta. “Não adianta ter um projeto bonito no papel, se ele não muda a vida de quem está nas propriedades rurais. Esse chegou. A gente vê no olhar dos produtores, nas fotos das bezerras, nos relatos das famílias. Esse projeto emociona, e é por isso que seguimos com tanta dedicação. ”
Outro aspecto importante observado durante a execução do programa foi o papel da mulher no avanço tecnológico das propriedades. “As mulheres são mais abertas à tecnologia. Muitas vezes, são elas que convencem os maridos a participar. Onde tem mulher liderando, o projeto anda, porque ela faz acontecer. Elas têm coragem, sensibilidade e visão”, observou a coordenadora.
Dra. Ângela reforça que a tecnologia não é algo reservado apenas para grandes produtores. “O pequeno produtor não pode ter medo. A tecnologia é para todos. E quando ele vê que funciona, que as bezerras nascem melhores, que a produção aumenta, ele muda a visão. Isso transforma a família toda.”
Como funciona o programa
A participação se dá por meio de associações, cooperativas e prefeituras (estas apenas nas modalidades com sêmen e embriões). O projeto de novilhas prenhas é acessível exclusivamente a associações e cooperativas via chamamento público. A Empaer é responsável pela avaliação das propriedades e seleção dos produtores, que devem ter capacidade mínima de produção e estrutura adequada.
Desde 2020, o programa de melhoramento genético da Seaf já investiu R$ 7,2 milhões, beneficiando 1.080 produtores em 32 municípios. Agora, o programa entra em sua quarta fase, com mais R$ 6 milhões garantidos para a expansão do atendimento. A licitação já foi concluída.
Para saber mais sobre o programa acesse https://www.agriculturafamiliar.mt.gov.br/leite1.
Fonte: Governo MT – MT
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
