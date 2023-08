Saúde do coração é tema de bate-papo online do MT Saúde nesta quinta-feira (17)

O MT Saúde realizará nesta quinta-feira (17.08), às 14h30, o bate-papo online “Saúde do Coração: prevenção e tratamento”. A ação objetiva chamar a atenção dos servidores públicos e da população em geral para os cuidados preventivos quanto as doenças cardiovasculares, líderes de mortalidade em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O convidado dessa edição é o médico cardiologista e arritmologista José Silveira Lage, credenciado ao plano pela Biocardios Centro de Cardiologia Aplicada. Conforme o especialista, a maioria das doenças cardíacas pode ser prevenida por meio da abordagem de fatores comportamentais de risco, como o uso de tabaco e do álcool, e a falta de atividade física.

No Brasil, cerca de 14 milhões de pessoas têm alguma doença cardíaca e pelo menos 400 mil mortes ocorrem por ano em decorrência dessa enfermidade, o que corresponde a 30% de todos os óbitos no país, conforme dados do Ministério da Saúde.

O bate-papo será transmitido ao vivo pelo canal do convênio no YouTube e também pela plataforma Google Meet. Para participar, clique aqui para se inscrever.

O evento ocorrerá em parceria com a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag-MT).

Bate-papo MT Saúde

“O bate-papo online do MT Saúde é um projeto assistencial de cuidados, cujo objetivo é alertar os servidores do Estado de Mato Grosso e também seus familiares sobre os cuidados com a saúde de forma preventiva, levando informação para toda população”, comentou a presidente do MT Saúde, Misma Thalita dos Anjos.

O projeto ocorre mensalmente, sempre com um assunto do momento abordado por especialistas credenciados à rede de prestadores do plano, e é transmitido ao vivo em seu canal no YouTube. Confira AQUI a playlist de todos os eventos.