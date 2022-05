Saúde e segurança são fundamentais para o desenvolvimento do país, diz presidente da CNA

Fortalecimento Institucional Comodoro será o primeiro município da região Oeste a receber o Circuito Aprosoja A rodada de palestras começa na segunda-feira (16), às 18h30, no Espaço Carolina

12/05/2022

A caravana do Circuito Aprosoja desembarca em Comodoro na próxima segunda-feira (16), às 18h30, no Espaço Carolina. A Oeste é a terceira região do Estado a receber o evento, que por onde passou teve recorde de público, mais de 4 mil pessoas já participaram até agora. Promovido pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT), o encontro conta com a participação especial do comentarista Caio Coppolla, que leva aos agricultores um debate com informações estratégicas e de qualidade sobre a conjuntura política, econômica e jurídica do país.

“Com o agronegócio puxando a economia para o alto no último trimestre, temos um cenário muito positivo para o setor, apesar das várias adversidades de ordem climática que os produtores enfrentaram. Vamos também apresentar no debate o cenário político, jurídico e econômico”, declarou Coppolla.

O presidente da Aprosoja-MT, Fernando Cadore, enalteceu o evento. “Já visitamos 16 municípios até agora, por onde passamos, ouvimos as demandas dos produtores rurais, com o objetivo de transformá-las em ações, além é claro, de proporcionar um debate de altíssima qualidade aos agricultores com a palestra de Caio Coppollla. Esta é a terceira região que estamos percorrendo, ao todo serão 28 municípios em todo Estado e mais a capital mato-grossense”, afirmou Cadore.

Na região Oeste, além de Comodoro, o Circuito Aprosoja ainda passará por Sapezal (17.05), Campo Novo do Parecis (18.05), Nova Maringá (19.05), Diamantino (19.05) e Tangará da Serra (20.05). A última região será a Sul, com encerramento em Cuiabá no dia 6 de junho.

Segue a programação da próxima região:

REGIÃO SUL

23/mai SEG Alto Taquari – 18h30

24/mai TER Alto Garças – 8h30

24/mai TER Rondonópolis – 18h30

25/mai QUA Jaciara – 18h30

26/mai QUI Primavera do Leste – 18h30

27/mai SEX Campo Verde – 18h30