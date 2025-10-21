Saúde
Saúde lança ferramenta de suporte à decisão clínica para dengue no prontuário eletrônico do e-SUS APS
O prontuário eletrônico do e-SUS APS, utilizado na maior parte dos serviços de atenção primária no Brasil, agora conta com uma nova funcionalidade: o Suporte à Decisão Clínica (SDC) para a Dengue. A ferramenta foi desenvolvida para auxiliar profissionais de saúde na condução de atendimentos de forma mais ágil, segura e alinhada às melhores práticas recomendadas pelo Ministério da Saúde.
“O objetivo é oferecer um atendimento que seja ao mesmo tempo mais qualificado, mais rápido e resolutivo para a população, com um sistema que disponibiliza condutas automatizadas com base em protocolos clínicos atualizados”, explica o coordenador-geral de Inovação e Aceleração Digital na Atenção Primária, Rodrigo Gaete. Ao usar o SDC-Dengue, os profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) podem optar por aplicar a conduta na totalidade ou em partes, editando as informações conforme necessário para cada caso específico.
Dentre os recursos disponíveis, destacam-se:
- Prescrição automatizada de medicamentos, considerando as especificidades dos fármacos, a faixa etária do(a) paciente e o cálculo baseado no peso corporal;
- Solicitação automática de exames, como hemograma e testes diagnósticos para dengue;
- Emissão de atestados de afastamento, conforme necessidade;
- Geração de orientações clínicas pré-preenchidas aos cidadãos, com a inclusão de sinais de alarme, cuidados gerais e recomendações de retorno à unidade de saúde.
Por dentro das novidades
A ferramenta apoia a tomada de decisão com base nas informações clínicas e na avaliação inseridas no sistema pelos profissionais de saúde. A funcionalidade está integrada à lógica de classificação de risco (grupos A, B, C e D) conforme os protocolos do Ministério da Saúde.
O SDC-Dengue apresenta condutas automatizadas para os cidadãos classificados nos grupos A e B, cujo manejo pode ocorrer integralmente na atenção primária à saúde (APS). Para os grupos C e D, o sistema disponibiliza orientações clínicas padronizadas para o manejo inicial e o encaminhamento para serviços de maior complexidade, promovendo a continuidade do cuidado.
O desenvolvimento dessa funcionalidade foi fundamentado no Guia Prático de Arboviroses Urbanas – Atenção Primária à Saúde (1ª edição, 2024 e 2ª edição, 2025), publicação oficial do Ministério da Saúde que orienta de forma acessível o manejo clínico da dengue na atenção primária do SUS.
Laísa Queiroz
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
Saúde
Investimento do Novo PAC Saúde moderniza LACEN/PR e reforça vigilância genômica no Brasil
O Ministério da Saúde, por meio do Novo PAC Saúde, reforça o compromisso com a modernização da rede laboratorial brasileira ao apoiar a aquisição do MiSeq i100 Plus pelo Laboratório Central do Estado do Paraná (LACEN/PR), vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (SESA). O investimento de R$ 897.497 integra uma estratégia nacional de fortalecimento da vigilância epidemiológica, garantindo diagnósticos mais rápidos e eficientes e aumentando a capacidade de resposta do país a pandemias, surtos e emergências em saúde pública.
O equipamento, de sequenciamento de nova geração, permitirá ao LACEN/PR realizar análises de vírus e bactérias de relevância para a saúde pública, como SARS-CoV-2, Influenza, meningococo, Mycobacterium tuberculosis e arboviroses. O investimento federal fortalece a rede de laboratórios centrais, tornando o Paraná referência em vigilância genômica e inovação científica no país.
Mais celeridade e precisão nas análises
O MiSeq i100 Plus é quatro vezes mais rápido que o modelo anterior utilizado pelo LACEN/PR, o MiSeq original, permitindo concluir sequenciamentos em até quatro horas, comparado às 12 horas da média anterior.
Outra inovação é a interpretação integrada dos resultados (on-board), que simplifica o processo, acelera a liberação das análises e permite que diferentes microrganismos sejam analisados simultaneamente, sem necessidade de exames separados. Além disso, o sistema inclui softwares de análise secundária que dispensam bioinformatas na interpretação inicial, tornando o processo mais ágil, acessível e eficiente.
Resultados práticos da modernização
O investimento federal no LACEN/PR permitirá à unidade:
- Identificação rápida de variantes de interesse e monitoramento do SARS-CoV-2, conforme classificação da OMS.
- Pesquisa de variantes de Influenza resistentes ao oseltamivir, auxiliando medidas de prevenção e tratamento.
- Sequenciamento contínuo de arboviroses, permitindo rastrear circulação, origem e destino dos vírus.
- Rotina mais ágil de tuberculose multirresistente, garantindo diagnósticos oportunos e acompanhamento mais preciso da doença.
- Com isso, o LACEN/PR amplia sua capacidade de vigilância genômica, consolidando o Paraná como referência nacional e contribuindo para a eficiência da rede laboratorial federal.
Para a direção do LACEN/PR, a chegada do novo equipamento representa o compromisso permanente do Estado com o avanço científico e a qualidade dos serviços prestados à população. “O LACEN/PR procura sempre acompanhar o avanço científico, para que as análises sejam realizadas da melhor forma possível e com o menor tempo”, afirmou a Direção Geral, Célia Fagundes Cruz.
Aplicações e pioneirismo
O laboratório deve se tornar o primeiro do país a implantar o teste de sensibilidade genômico para tuberculose, um marco para o diagnóstico e o monitoramento da doença no Brasil.
Além disso, o equipamento permite aplicações em transcriptômica, genômica microbiana e sequenciamento direcionado de genes, reforçando o papel do Ministério da Saúde na promoção da ciência, tecnologia e inovação em saúde pública.
Compromisso do Ministério da Saúde
O Novo PAC Saúde tem como objetivo estratégico fortalecer a capacidade de resposta do país, modernizando laboratórios, agilizando diagnósticos e ampliando o acesso a tecnologias de ponta. Somente para cada um dos laboratórios centráis de saúde pública (os LACENs), já foram transferidos R$ 153 milhões para compra de equipamentos, ajudando todos os estados na preparação para emergências sanitárias.
“O Novo PAC Saúde tem promovido uma verdadeira transformação na infraestrutura laboratorial do país. Cada novo equipamento entregue representa mais agilidade na detecção de surtos, mais precisão nos diagnósticos e mais segurança para a população. O investimento no LACEN do Paraná é um exemplo concreto de como o programa vem fortalecendo a resposta do Brasil diante de emergências em saúde pública”, destaca Henrique Chaves, diretor do Programa Novo PAC Saúde, do Ministério da Saúde.
Com a modernização do LACEN/PR, o Brasil amplia sua capacidade de vigilância genômica, fortalece a prevenção de doenças e consolida sua rede laboratorial como referência nacional em saúde pública e inovação científica.
Fonte: Ministério da Saúde
Saúde
Metanol: 47 casos de intoxicação são confirmados no país até esta segunda-feira (20)
O Ministério da Saúde atualiza, nesta segunda-feira (20), o número de notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Até o momento, 104 notificações foram registradas, sendo 47 casos confirmados e 57 em investigação. Outras 578 notificações foram descartadas.
O estado de São Paulo continua com o maior número de notificações, com 38 casos confirmados e 19 em investigação. O estado já descartou outras 408 notificações.
Além de São Paulo, há casos confirmados em outros estados: Pernambuco (3), Paraná (5) e Rio Grande do Sul (1).
Em relação aos casos em investigação, São Paulo analisa 19, Pernambuco (26), Rio de Janeiro (2), Piauí (3), Mato Grosso do Sul (1), Goiás (1), Paraná (2), Bahia (1), Minas Gerais (1) e Tocantins (1).
O número de óbitos confirmados chega a 9, sendo 6 em São Paulo, 2 em Pernambuco e 1 no Paraná. Outros 7 seguem em investigação: 1 em SP, 3 em PE, 1 no MS, um em MG e 1 no PR. Outras 27 notificações de óbitos foram descartadas.
Atualização
A atualização das notificações de intoxicação por metanol, decorrentes do consumo de bebidas alcoólicas, será realizada às segundas, quartas e sextas-feiras, após as 17h.
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
