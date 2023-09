“Saúde mental e decisões judiciais: ações necessárias” é tema de webinário promovido pelo CNJ

“Saúde mental e decisões judiciais: ações necessárias” é tema do webinário que será realizado no dia 06 de outubro, das 9h às 18h, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do Comitê Organizador do Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Saúde (Fonajus) e em parceria com o Fórum da Infância e da Juventude (Foninj) do CNJ e demais parceiros. Haverá certificado de participação.

As inscrições podem ser feitas até o dia 05 de outubro, por meio do link disponibilizado pelo CNJ https://eventos.cnj.jus.br/inscricao-webinario-saude-mental-e-demandas-judiciais-acoes-necessarias.

A transmissão será realizada pelo canal do CNJ no Youtube https://www.youtube.com/user/cnj.

O evento é destinado aos profissionais do sistema de justiça, do sistema de saúde e a sociedade civil e tem por objetivo promover o diálogo e estimular o debate sobre a assistência às pessoas com necessidades de tratamento e cuidados específicos em saúde mental.

Temas relevantes como “Os impactos das novas tecnologias no desenvolvimento cerebral da criança e do adolescente; Os impactos da saúde mental no pós-pandemia: no trabalho, na sociedade e no poder judiciário; Saúde mental, juventude e drogadição e A saúde mental em grupos específicos: PCD´s e TDAH” serão apresentados e debatidos.

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT