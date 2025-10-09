Cuiabá
Saúde promove programação especial para o Dia das Crianças no CER II Planalto
Em alusão ao Dia das Crianças, comemorado no próximo dia 12 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá preparou uma programação especial voltada aos pequenos nesta sexta-feira (10). O evento será realizado no Centro Especializado em Reabilitação II (CER II) “Planalto”, a partir das 8h, e promete um dia repleto de acolhimento, brincadeiras e muita diversão.
O encontro acontecerá na Rua Jesse Pinto Freire, nº 180, bairro Centro Sul, e pretende proporcionar um momento de leveza e integração entre as crianças atendidas na unidade, seus familiares e os profissionais da saúde. Durante a manhã, estão previstas atividades recreativas, dinâmicas interativas e ações voltadas para o bem-estar e o fortalecimento do vínculo entre pacientes e equipe.
A secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, destacou a importância da iniciativa, ressaltando que o cuidado com a saúde também passa por momentos de alegria e convivência.
“Esse é um momento de descontração, mesmo dentro da área da saúde. Queremos que os pequenos interajam, se divirtam e se sintam acolhidos. O acolhimento é parte essencial do nosso trabalho, especialmente no cuidado infantil”, afirmou.
Os Centros Especializados em Reabilitação (CERs) são pontos estratégicos da atenção ambulatorial especializada, responsáveis pelo diagnóstico, tratamento, reabilitação, habilitação, concessão e manutenção de tecnologias assistivas. O CER II de Cuiabá presta atendimento em duas modalidades de reabilitação, física e intelectual, atendendo pacientes de toda a região.
A ação reflete o compromisso da gestão municipal em unir cuidado, inclusão e alegria no atendimento às crianças cuiabanas.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura orienta sobre interdições parciais na Av. do CPA em dois novos pontos
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística definiram duas novas interdições parciais necessárias na Avenida do CPA para a implantação de tubos de drenagem pluvial (água das chuvas). Ambas ocorrerão durante o dia, das 8h às 17h, no perímetro onde estão sendo executadas as obras do BRT.
Uma delas será na sexta-feira (10), na altura da alça de retorno da Receita Federal, também conhecida como Pista Hot Wheels. A outra, na segunda-feira (13), no trecho entre o mercado Comper e a Havan.
“Sabemos do impacto que essas intervenções causam no trânsito e na rotina dos cidadãos, mas reforçamos os esforços em garantir a menor interferência possível na mobilidade da população. Pedimos a compreensão dos motoristas e recomendamos atenção redobrada à sinalização no local. Nosso objetivo é garantir a fluidez e a segurança viária, independentemente da situação”, destacou a secretária municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, coronel Francyanne Lacerda.
As datas foram definidas em reunião realizada na Sinfra na quarta-feira (8), com o objetivo de orientar os motoristas com antecedência.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeito reúne com vereadores e profissionais para adequar insalubridade
O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini (PL), recebeu na tarde de quarta-feira (8) representantes das categorias da saúde municipal e vereadores para discutir alternativas ao pagamento do adicional de insalubridade. Após o encontro, o prefeito confirmou que vai tratar do assunto com a imprensa nesta quinta-feira (9), na Câmara Municipal, apresentando os encaminhamentos e próximos passos do diálogo com o Ministério Público e os servidores. O objetivo é construir uma solução conjunta para o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Município e o Ministério Público do Estado (MP-MT).
O TAC, homologado em 2023, determina que o cálculo do adicional de insalubridade seja feito apenas sobre o salário base inicial de cada categoria, e não mais sobre o salário total, modelo atualmente adotado pelo município. A mudança impacta diretamente a renda de diversos servidores da saúde, o que levou a administração a abrir diálogo com o Legislativo e os representantes das classes.
Durante a reunião, o prefeito Abilio Brunini destacou que não há possibilidade de descumprir a determinação do Ministério Público, sob risco de responder por improbidade administrativa. No entanto, ele reafirmou que buscará, em conjunto com os vereadores, mecanismos de compensação que reduzam o impacto financeiro aos trabalhadores.
“Nós temos um compromisso com a legalidade e não vamos desobedecer uma determinação do MP, mas também temos sensibilidade com o servidor. Por isso, estamos debatendo alternativas, junto aos vereadores e às categorias, para encontrar formas de compensar as perdas salariais”, afirmou o prefeito.
A presidente da Câmara Municipal, vereadora Paula Calil, avaliou o encontro como produtivo e defendeu mais tempo para amadurecer as soluções antes da implementação das medidas. “A reunião foi positiva. Precisamos de diálogo e de tempo para construir uma proposta que garanta o cumprimento da lei, mas preserve o sustento das famílias e minimize os impactos aos profissionais da saúde”, disse.
O vice-presidente do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), Osvaldo César, ressaltou que as discussões estão apenas no início e que o objetivo é construir uma proposta sólida com a participação de todas as partes.
“A reunião foi muito boa. Estamos no começo de uma negociação e é importante envolver o Ministério Público para construir o que for mais interessante para todos. O serviço da saúde é essencial, independentemente da categoria”, afirmou.
Um novo encontro entre os representantes dos sindicatos está marcado para esta sexta-feira (10), na Câmara Municipal de Cuiabá, onde será debatido o pedido formal de prorrogação do prazo de cumprimento do TAC e a elaboração de uma carta conjunta a ser encaminhada ao Ministério Público.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Sine Sinop disponibiliza 318 vagas de emprego nesta quinta-feira (09)
TCE-MT realiza 18º módulo do MBA em Gestão de Cidades nesta sexta-feira (10)
Contas de governo de Lucas do Rio Verde e Alto Paraguai recebem parecer favorável do TCE-MT
Proteção de animais domésticos será debatida nesta sexta-feira (10)
Exposição celebra Semana da Criança com lazer, aprendizado e valorização ambiental
Segurança
Polícia Civil prende idoso que matou vizinho em Pontes e Lacerda
Um idoso que matou por desavença o vizinho com um golpe de faca, na noite de quarta-feira (8.10), no município...
Polícia Militar prende sete faccionados e apreende seis armas de fogo em Cáceres
A Polícia Militar prendeu sete homens membros de facções criminosas e retiraram de circulação seis armas de fogo, nesta quarta-feira...
Polícia Civil cumpre 28 ordens judiciais contra integrantes de facção criminosa atuante em Jangada
A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (9.10), a segunda fase da “Operação Devastate”, com o objetivo de dar cumprimento a...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Várzea Grande7 dias atrás
SEM INTERNET
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
A ementa da Lei Maria da Penha tinha 98 palavras. Nenhuma era “Maria da Penha”
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
Com dados e propostas, setor reforça papel estratégico da pecuária nas soluções climáticas e alimentares
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
A Constituição e a liberdade
-
Brasil2 dias atrás
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura e Câmara de Sinop discutem com Águas de Sinop melhorias na execução das obras de esgoto
-
AGRONEGÓCIO2 dias atrás
“Tínhamos uma produção boa. Com o melhoramento genético, fomos além. Isso mudou tudo”, afirma produtor de Alta Floresta
-
Saúde3 dias atrás
Saúde estabelece formação e educação permanente de trabalhadores da atenção primária do SUS