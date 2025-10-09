Saúde promove programação especial para o Dia das Crianças no CER II Planalto

Em alusão ao Dia das Crianças, comemorado no próximo dia 12 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá preparou uma programação especial voltada aos pequenos nesta sexta-feira (10). O evento será realizado no Centro Especializado em Reabilitação II (CER II) “Planalto”, a partir das 8h, e promete um dia repleto de acolhimento, brincadeiras e muita diversão.

O encontro acontecerá na Rua Jesse Pinto Freire, nº 180, bairro Centro Sul, e pretende proporcionar um momento de leveza e integração entre as crianças atendidas na unidade, seus familiares e os profissionais da saúde. Durante a manhã, estão previstas atividades recreativas, dinâmicas interativas e ações voltadas para o bem-estar e o fortalecimento do vínculo entre pacientes e equipe.

A secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, destacou a importância da iniciativa, ressaltando que o cuidado com a saúde também passa por momentos de alegria e convivência.

“Esse é um momento de descontração, mesmo dentro da área da saúde. Queremos que os pequenos interajam, se divirtam e se sintam acolhidos. O acolhimento é parte essencial do nosso trabalho, especialmente no cuidado infantil”, afirmou.

Os Centros Especializados em Reabilitação (CERs) são pontos estratégicos da atenção ambulatorial especializada, responsáveis pelo diagnóstico, tratamento, reabilitação, habilitação, concessão e manutenção de tecnologias assistivas. O CER II de Cuiabá presta atendimento em duas modalidades de reabilitação, física e intelectual, atendendo pacientes de toda a região.

A ação reflete o compromisso da gestão municipal em unir cuidado, inclusão e alegria no atendimento às crianças cuiabanas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT