Cuiabá

Saúde promove programação especial para o Dia das Crianças no CER II Planalto

Publicado em

09/10/2025

Em alusão ao Dia das Crianças, comemorado no próximo dia 12 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá preparou uma programação especial voltada aos pequenos nesta sexta-feira (10). O evento será realizado no Centro Especializado em Reabilitação II (CER II) “Planalto”, a partir das 8h, e promete um dia repleto de acolhimento, brincadeiras e muita diversão.

O encontro acontecerá na Rua Jesse Pinto Freire, nº 180, bairro Centro Sul, e pretende proporcionar um momento de leveza e integração entre as crianças atendidas na unidade, seus familiares e os profissionais da saúde. Durante a manhã, estão previstas atividades recreativas, dinâmicas interativas e ações voltadas para o bem-estar e o fortalecimento do vínculo entre pacientes e equipe.

A secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, destacou a importância da iniciativa, ressaltando que o cuidado com a saúde também passa por momentos de alegria e convivência.

“Esse é um momento de descontração, mesmo dentro da área da saúde. Queremos que os pequenos interajam, se divirtam e se sintam acolhidos. O acolhimento é parte essencial do nosso trabalho, especialmente no cuidado infantil”, afirmou.

Os Centros Especializados em Reabilitação (CERs) são pontos estratégicos da atenção ambulatorial especializada, responsáveis pelo diagnóstico, tratamento, reabilitação, habilitação, concessão e manutenção de tecnologias assistivas. O CER II de Cuiabá presta atendimento em duas modalidades de reabilitação, física e intelectual, atendendo pacientes de toda a região.

A ação reflete o compromisso da gestão municipal em unir cuidado, inclusão e alegria no atendimento às crianças cuiabanas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Prefeitura orienta sobre interdições parciais na Av. do CPA em dois novos pontos

Published

1 hora atrás

on

09/10/2025

By

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística definiram duas novas interdições parciais necessárias na Avenida do CPA para a implantação de tubos de drenagem pluvial (água das chuvas). Ambas ocorrerão durante o dia, das 8h às 17h, no perímetro onde estão sendo executadas as obras do BRT.

Uma delas será na sexta-feira (10), na altura da alça de retorno da Receita Federal, também conhecida como Pista Hot Wheels. A outra, na segunda-feira (13), no trecho entre o mercado Comper e a Havan.

“Sabemos do impacto que essas intervenções causam no trânsito e na rotina dos cidadãos, mas reforçamos os esforços em garantir a menor interferência possível na mobilidade da população. Pedimos a compreensão dos motoristas e recomendamos atenção redobrada à sinalização no local. Nosso objetivo é garantir a fluidez e a segurança viária, independentemente da situação”, destacou a secretária municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, coronel Francyanne Lacerda.

As datas foram definidas em reunião realizada na Sinfra na quarta-feira (8), com o objetivo de orientar os motoristas com antecedência.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Prefeito reúne com vereadores e profissionais para adequar insalubridade

Published

1 hora atrás

on

09/10/2025

By

O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini (PL), recebeu na tarde de quarta-feira (8) representantes das categorias da saúde municipal e vereadores para discutir alternativas ao pagamento do adicional de insalubridade. Após o encontro, o prefeito confirmou que vai tratar do assunto com a imprensa nesta quinta-feira (9), na Câmara Municipal, apresentando os encaminhamentos e próximos passos do diálogo com o Ministério Público e os servidores. O objetivo é construir uma solução conjunta para o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Município e o Ministério Público do Estado (MP-MT).

O TAC, homologado em 2023, determina que o cálculo do adicional de insalubridade seja feito apenas sobre o salário base inicial de cada categoria, e não mais sobre o salário total, modelo atualmente adotado pelo município. A mudança impacta diretamente a renda de diversos servidores da saúde, o que levou a administração a abrir diálogo com o Legislativo e os representantes das classes.

Durante a reunião, o prefeito Abilio Brunini destacou que não há possibilidade de descumprir a determinação do Ministério Público, sob risco de responder por improbidade administrativa. No entanto, ele reafirmou que buscará, em conjunto com os vereadores, mecanismos de compensação que reduzam o impacto financeiro aos trabalhadores.

“Nós temos um compromisso com a legalidade e não vamos desobedecer uma determinação do MP, mas também temos sensibilidade com o servidor. Por isso, estamos debatendo alternativas, junto aos vereadores e às categorias, para encontrar formas de compensar as perdas salariais”, afirmou o prefeito.

A presidente da Câmara Municipal, vereadora Paula Calil, avaliou o encontro como produtivo e defendeu mais tempo para amadurecer as soluções antes da implementação das medidas. “A reunião foi positiva. Precisamos de diálogo e de tempo para construir uma proposta que garanta o cumprimento da lei, mas preserve o sustento das famílias e minimize os impactos aos profissionais da saúde”, disse.

O vice-presidente do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), Osvaldo César, ressaltou que as discussões estão apenas no início e que o objetivo é construir uma proposta sólida com a participação de todas as partes.

“A reunião foi muito boa. Estamos no começo de uma negociação e é importante envolver o Ministério Público para construir o que for mais interessante para todos. O serviço da saúde é essencial, independentemente da categoria”, afirmou.

Um novo encontro entre os representantes dos sindicatos está marcado para esta sexta-feira (10), na Câmara Municipal de Cuiabá, onde será debatido o pedido formal de prorrogação do prazo de cumprimento do TAC e a elaboração de uma carta conjunta a ser encaminhada ao Ministério Público.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

