Saúde realiza mutirão de serviços para atendimento às mulheres com lançamento do “Fila Zero”

Neste sábado, dia 8, – data em que se comemora o ‘Dia Internacional da Mulher’ – a secretaria de Saúde de Várzea Grande estará realizando um mutirão com serviços que serão disponibilizados às mulheres várzea-grandenses. Será um dia todo voltado à saúde da Mulher.

Serão realizadas ultrassonografias, consultas oftalmológicas, cirurgias de cataratas, doppler colorido e laqueadura. Todos os procedimentos fazem parte do programa ‘Fila Zero’ e que será lançado oficialmente no Município, neste sábado. A prefeita Flávia Moretti, juntamente com o vice-prefeito Tião da Zaeli e a secretária de Saúde, Deisi Bocalon, estarão às 8h30 da manhã fazendo a abertura dos trabalhos no Centro Mato-grossense de Oftalmologia, onde serão realizadas 20 cirurgias de catarata a pacientes que aguardavam desde 2022 pelo procedimento.

A prefeita lembra que essa é uma iniciativa inédita em Várzea Grande e que será lançada justamente em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. “Acredito que ações afetivas e que fazem diferença, para melhor na vida das pessoas, são a melhor maneira de se celebrar uma data como essa”.

A secretária destacou que é uma grata satisfação de dar início ao Programa Fila Zero do governo do Estado, em Várzea Grande. “Nós temos recebido apoio muito importante do secretário Gilberto Figueiredo, do vice-governador Otaviano Pivetta, e do nosso governador Mauro Mendes, nas ações que estão sendo realizadas em Várzea Grande, entre elas, podemos citar o Fila Zero que é um programa de redução das filas de cirurgias eletivas no intuito de zerar essa espera, que em muitos casos, é de anos. Nós daremos início neste sábado com cirurgia de catarata, com cirurgias de laqueadura e exames oftalmológicos. Estamos muito felizes com essa gestão da prefeita Flávia Moretti e do Vice Tião da Zaeli. Tudo isso está acontecendo porque temos gestores que entenderam que a saúde é prioridade para o cidadão várzea-grandense”.

A secretaria municipal da Saúde segue ao longo do no mês de março com uma programação extensa nas unidades básicas de saúde, com ações que ampliam o acesso a exames preventivos e promovem o cuidado integral à saúde feminina.

REGULAÇÃO E CARTÃO SUS – Vale destacar ainda que todas as mulheres que estarão realizando os exames e procedimentos médicos são pacientes que aguardavam na fila de espera e que foram contactadas pela equipe da Regulação para o agendamento.

“Daí a necessidade de a paciente estar com os dados atualizados, isso facilita a comunicação e a agilidade no momento em que os profissionais da saúde entram em contato para dar andamento nas solicitações feitas pelos médicos”.

Para que o cidadão tenha acesso ao Fila Zero é necessário manter atualizados os dados cadastrais do Cartão Nacional de Saúde, também chamado de Cartão SUS.

Os dados que precisam ser atualizados são: endereço completo, incluindo CEP, número de celular e o número do CPF.

Através deste cartão, são realizados contatos para agendamento de consultas, exames e cirurgias. Portanto, é fundamental que o cadastro dos pacientes esteja sempre atualizado.

É possível consultar uma versão digital do Cartão Nacional de Saúde — ou Cartão do SUS — por meio do aplicativo Meu SUS Digital. O documento, que apresenta uma sequência de 15 números, permite a identificação de cidadãos brasileiros ao usar os serviços públicos de saúde do país.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT