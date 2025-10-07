Saúde
Saúde reforça rede nacional de diagnóstico para identificar casos de intoxicação por metanol
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou nesta segunda-feira (6) a ampliação da capacidade de análise de casos suspeitos de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Com o apoio do laboratório da Unicamp, em São Paulo, passam a ser realizados até 190 testes por dia, reforçando a capacidade de resposta e o tratamento dos pacientes. Até o momento, o Brasil registra 217 notificações desse tipo de intoxicação, 82,49% delas concentradas em São Paulo.
“Nós teremos grandes laboratórios como referência para todo o país, especialmente para o estado de São Paulo, que, segundo os dados, concentra o maior número de casos e com maior demanda para realizar os exames de confirmação ou descarte da intoxicação por metanol”, destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante coletiva em Brasília. Além da Unicamp, a Fiocruz deve integrar, em breve, a rede de reforço na análise das amostras.
Desde o último sábado (4), o Ministério da Saúde distribuiu mais de mil unidades do antídoto etanol para oito estados (AC, BA, CE, DF, MS, PE, PR e RJ). Essas ampolas fazem parte do estoque estruturado em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), para garantir a reposição e distribuição do produto conforme a necessidade de estados e municípios. Outras 60 mil ampolas de etanol estão em processo de aquisição.
Além disso, o Ministério da Saúde adquiriu 2,5 mil unidades do antídoto fomepizol de uma empresa japonesa — uma compra inédita no país de um produto raro no mercado internacional. A empresa ainda doou outras 100 unidades, totalizando 2,6 mil unidades do medicamento. A previsão é que o lote chegue ao Brasil ainda nesta semana e comece a ser distribuído aos estados, conforme as necessidades locais e o registro de casos.
“Estamos garantindo um grande estoque estratégico por precaução. Somos um ministério que preza pela vida, que coloca a vida em primeiro lugar. Não esperamos um problema de saúde pública tomar proporções mais elevadas para agir”, reforçou o ministro Padilha.
O ministro também destacou a importância da notificação dos casos suspeitos e recomendou que os profissionais de saúde realizem o registro a partir da suspeita, sem aguardar a confirmação laboratorial. O tratamento deve ser iniciado conforme as orientações do Ministério da Saúde, independentemente da presença confirmada de metanol no organismo do paciente.
Cenário nacional
Até o dia 6 de outubro, o Brasil registrava 217 notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Dessas, 17 foram confirmadas e 200 permanecem em investigação.
O estado de São Paulo concentra 82,49% das notificações, com 15 casos confirmados e 164 em investigação. Além de São Paulo, o Paraná registra dois casos confirmados e quatro em investigação.
Outros 12 estados notificaram casos em investigação: Acre (1), Ceará (3), Espírito Santo (1), Goiás (3), Minas Gerais (1), Mato Grosso do Sul (5), Paraíba (1), Pernambuco (10), Piauí (3), Rio de Janeiro (1), Rondônia (1) e Rio Grande do Sul (2). Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso descartaram os casos que estavam sob análise.
Em relação aos óbitos, dois foram confirmados no estado de São Paulo e 12 seguem em investigação, sendo um no Mato Grosso do Sul, três em Pernambuco, seis em São Paulo, um na Paraíba e um no Ceará.
João Vitor Moura
Saúde Digital realizou 382 atendimentos de tele-estomatologia em MT
O programa Saúde Digital Mato Grosso, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), respondeu a 382 casos pelo aplicativo Tele-Estomatologia de janeiro a 30 de setembro deste ano. Desde 1º de agosto de 2023, quando o serviço foi lançado, foram 715 atendimentos, o que demonstra o avanço do programa no Estado.
O serviço de Tele-Estomatologia é realizado por meio de teleconsultoria, em que cirurgiões-dentistas da APS (Atenção Primária à Saúde) podem sanar dúvidas com cirurgiões-dentistas estomatologistas via mensagem de texto, promovendo a discussão de casos, o auxílio no diagnóstico em estomatologia e no manejo dos casos.
“Esta é uma excelente ferramenta de cuidado, eficiência e resolutividade na área de saúde bucal, que é oferecida pelo Governo do Estado para todos os 142 municípios de Mato Grosso”, destacou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.
Segundo a gestora da Saúde Digital, Dra. Vânia Berti, o aplicativo é um marco para o Estado, pois conecta profissionais, fortalece a rede e promove cuidado ao paciente com diagnósticos mais ágeis.
“O serviço já foi utilizado por 66 municípios desde 1º de agosto de 2023, alcançando diferentes realidades, reduzindo distâncias e democratizando o acesso ao especialista. Só no mês de setembro de 2025, foram 41 casos respondidos, o que demonstra a consolidação do serviço e sua crescente relevância no cotidiano das equipes”, afirmou.
Vânia atribui o avanço ao empenho da equipe, aos treinamentos realizados em todo o Estado e à conscientização dos profissionais a respeito da eficiência da Saúde Digital.
O aplicativo tem 513 cirurgiões-dentistas cadastrados em uma rede em constante crescimento e serve para detectar todas as enfermidades bucais, mas principalmente o câncer de boca, que pode ser prevenido e diagnosticado precocemente.
“Ao todo, 15,5% dos casos respondidos tinham suspeita de malignidade, reforçando a importância da teleconsultoria na detecção precoce e no encaminhamento adequado”, acrescentou Vânia.
Avaliação de profissionais
Rafaela Greve, cirurgiã-dentista da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Bela Vista, em São José dos Quatro Marcos, e Ingrid Garcia Santos, cirurgiã-dentista da Estratégia Saúde da Família (ESF) Marajoara, em Várzea Grande, elogiaram o aplicativo.
“Facilita nosso diagnóstico, evita encaminhamentos desnecessários e, quando o encaminhamento é necessário, oferece direcionamento claro. Uma ferramenta de grande valor e com retorno rápido”, disse Rafaela.
“Foi de grande importância no auxílio ao diagnóstico da lesão. Mesmo com a prática clínica do dia a dia, muitas vezes surgem dúvidas e inseguranças. O retorno foi ágil e esclarecedor, proporcionando mais segurança para a conduta profissional e trazendo benefícios diretos ao paciente do SUS”, contou Ingrid.
O aplicativo foi desenvolvido pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em parceria com o Ministério da Saúde, e disponibilizado ao Estado de Mato Grosso.
Saiba mais sobre o programa
O programa de Saúde Digital em Mato Grosso oferta 42 especialidades médicas em seu ambulatório, nas modalidades de teleconsultoria, teletriagem, teleinterconsulta, teleconsulta e telemonitoramento, além de seis serviços de telediagnósticos, sendo eles: tele-estomatologia, tele-ECG, telerretinografia, tele-espiroometria, teledermatologia e teleraio-X.
Já foram realizados até 1º de outubro de 2025, 520.297 telediagnósticos, 12.518 teleinterconsultas e 11.764 teleconsultorias, com uma economia total gerada de cerca de R$ 270 milhões.
De acordo com o assessor das políticas de Saúde Digital da SES, Diógenes Marcondes, a secretaria já capacitou, neste ano, profissionais de todos os municípios mato-grossenses para a utilização das funcionalidades.
“Temos 3.226 estabelecimentos de saúde cadastrados nos 142 municípios do Estado, além de 41 unidades prisionais e cinco Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei). São, ao todo, 1.691 profissionais cadastrados e treinados para utilizarem o programa Saúde Digital Mato Grosso”, concluiu.
Ovos: curiosidades sobre esse alimento versátil e nutritivo
O Dia Mundial do Ovo está próximo e a MSD Saúde Animal separou mitos e verdade sobre esse alimento tão presente na mesa dos brasileiros
O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de ovos do mundo, com 1,8 mil unidades produzidas por segundo, em 2024, de acordo com o Relatório Anual da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). No todo, o ano passado somou 5,4 bilhões de dúzias produzidas, conforme dados do IBGE, o que equivale a 305 ovos por habitante. A relevância desse alimento com forte presença na mesa dos brasileiros ganha ainda mais destaque na comemoração do Dia Mundial do Ovo, na segunda sexta-feira de outubro (10). Para celebrar a data, profissionais da MSD Saúde Animal separaram mitos e verdade sobre a produção de ovos.
Antes, vale destacar que, no Brasil, os ovos mais consumidos são os de galinha e os de codorna. Cada espécie animal possui seu específico manejo e modelo de produção, porém, todos seguem rigorosamente os manejos requeridos no campo e as legislações pertinentes. Os modelos dos aviários, a genética das aves e alguns manejos influenciam o tipo e a classificação dos ovos que serão comercializados.
Vamos testar o conhecimento sobre essa proteína tão democrática?
A cor da casca indica a qualidade do ovo?
MITO. No geral, as aves com penas marrons produzem ovos com tons de coloração marrom, e as aves brancas produzem ovos brancos. Outras colorações das cascas podem ser observadas e estão relacionadas principalmente à genética das aves. Mas, independentemente da cor, não há diferença nutricional entre os ovos. A cor da casca não interfere na qualidade, no sabor ou no valor nutricional.
O ovo caipira é mais nutritivo que o de granja?
MITO. A diferença de valor nutricional entre os ovos de galinhas caipiras e de granja é mínima. O que pode variar é a cor da gema, que é influenciada pela alimentação da galinha. A gema mais escura e vibrante do ovo caipira se deve à presença de pigmentos naturais, como o caroteno, encontrados nas plantas que a galinha consome solta.
Galinhas são capazes de produzirem diversos ovos por semana?
VERDADE. A galinha é uma ave que produz um ovo a cada 26 horas, aproximadamente. Tendo um ambiente adequado, com alimentação correta e boas instalações, e as aves sendo saudáveis, elas podem alcançar elevados resultados produtivos.
A galinha bota ovo sem a presença de um galo?
VERDADE. Galinhas de granja botam ovos que não são fertilizados, ou seja, são produzidos para consumo e não dariam origem a um pintinho. A presença de um galo só é necessária se o objetivo for a reprodução. O processo de botar um ovo é biológico e natural para a galinha, parte de seu ciclo reprodutivo. Ela produz e libera o ovo independentemente da fertilização.
O ovo é um dos alimentos mais completos?
VERDADE. O ovo é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade. É uma verdadeira potência nutricional. Ele contém vitaminas A, D, E e K, além de minerais como ferro, zinco e selênio. Também é uma das poucas fontes naturais de vitamina D.
Acertou as questões?
Também é importante entender que, antes de chegar ao prato do consumidor, o ovo passa por um rigoroso processo produtivo. Os cuidados na produção de ovos iniciam no alojamento das aves, nas granjas, com atenção para o ambiente, a alimentação, as instalações, o bem-estar e a biosseguridade das galinhas.
A coleta dos ovos é realizada diariamente, por meio de sistemas automatizados ou manuais. Após essa etapa, os ovos são enviados para unidades de beneficiamento, onde passam por um processo de classificação, acondicionamento, rotulagem e, por fim, expedição até chegar aos locais onde serão comercializados.
Depois de todo processo produtivo, o alimento chega aos lares dos brasileiros e pode compor diversas receitas. Além disso, traz uma série de benefícios nutricionais: por ser rico em vitaminas B, como a B12, os ovos podem melhorar o metabolismo; são uma importante fonte de ácidos graxos insaturados, como ômega-3, que são conhecidos por reduzir os níveis sanguíneos de triglicerídeos, um fator de risco para doenças cardíacas; são cheios de cálcio e vitamina D, auxiliando o fortalecimento de ossos e dentes; também são ricos em proteína de alta qualidade, o que auxilia o aumento de massa muscular; e as vitaminas A, B2, luteína e zeaxantina presentes nos ovos promovem uma visão saudável e protegem os olhos dos danos relacionados à idade. Já o ácido pantotênico e a colina auxiliam no desenvolvimento do cérebro, na memória e na função cognitiva. Os ovos também fornecem vitaminas essenciais para uma gravidez saudável e para o desenvolvimento fetal.
Sobre a MSD Saúde Animal
Há mais de 130 anos, a MSD cria invenções para a vida, trazendo ao mercado medicamentos inovadores para combater as doenças mais desafiadoras. A MSD Saúde Animal, uma divisão da Merck & Co., Inc., é a unidade global de negócios de saúde animal da MSD. Por meio do seu compromisso com a Ciência para Animais mais Saudáveis, a MSD Saúde Animal oferece a médicos-veterinários, pecuaristas, donos de pets e governos uma grande variedade de produtos farmacêuticos veterinários, vacinas, soluções e serviços de gestão de saúde, além de um amplo conjunto de tecnologia conectada que inclui produtos voltados à identificação, à rastreabilidade e ao monitoramento. A MSD Saúde Animal é dedicada a preservar e melhorar a saúde, o bem-estar e o desempenho dos animais e das pessoas. Investe amplamente em recursos de P&D e em uma cadeia de suprimentos moderna e global. A empresa está presente em mais de 50 países e seus produtos estão disponíveis em cerca de 150 mercados. Para obter mais informações, visite nosso site e conecte-se conosco no LinkedIn, Instagram e Faceb
