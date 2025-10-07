Saúde reforça rede nacional de diagnóstico para identificar casos de intoxicação por metanol

O Dia Mundial do Ovo está próximo e a MSD Saúde Animal separou mitos e verdade sobre esse alimento tão presente na mesa dos brasileiros

O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de ovos do mundo, com 1,8 mil unidades produzidas por segundo, em 2024, de acordo com o Relatório Anual da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). No todo, o ano passado somou 5,4 bilhões de dúzias produzidas, conforme dados do IBGE, o que equivale a 305 ovos por habitante. A relevância desse alimento com forte presença na mesa dos brasileiros ganha ainda mais destaque na comemoração do Dia Mundial do Ovo, na segunda sexta-feira de outubro (10). Para celebrar a data, profissionais da MSD Saúde Animal separaram mitos e verdade sobre a produção de ovos.

Antes, vale destacar que, no Brasil, os ovos mais consumidos são os de galinha e os de codorna. Cada espécie animal possui seu específico manejo e modelo de produção, porém, todos seguem rigorosamente os manejos requeridos no campo e as legislações pertinentes. Os modelos dos aviários, a genética das aves e alguns manejos influenciam o tipo e a classificação dos ovos que serão comercializados.

Vamos testar o conhecimento sobre essa proteína tão democrática?

A cor da casca indica a qualidade do ovo?

MITO. No geral, as aves com penas marrons produzem ovos com tons de coloração marrom, e as aves brancas produzem ovos brancos. Outras colorações das cascas podem ser observadas e estão relacionadas principalmente à genética das aves. Mas, independentemente da cor, não há diferença nutricional entre os ovos. A cor da casca não interfere na qualidade, no sabor ou no valor nutricional.

O ovo caipira é mais nutritivo que o de granja?

MITO. A diferença de valor nutricional entre os ovos de galinhas caipiras e de granja é mínima. O que pode variar é a cor da gema, que é influenciada pela alimentação da galinha. A gema mais escura e vibrante do ovo caipira se deve à presença de pigmentos naturais, como o caroteno, encontrados nas plantas que a galinha consome solta.

Galinhas são capazes de produzirem diversos ovos por semana?

VERDADE. A galinha é uma ave que produz um ovo a cada 26 horas, aproximadamente. Tendo um ambiente adequado, com alimentação correta e boas instalações, e as aves sendo saudáveis, elas podem alcançar elevados resultados produtivos.

A galinha bota ovo sem a presença de um galo?

VERDADE. Galinhas de granja botam ovos que não são fertilizados, ou seja, são produzidos para consumo e não dariam origem a um pintinho. A presença de um galo só é necessária se o objetivo for a reprodução. O processo de botar um ovo é biológico e natural para a galinha, parte de seu ciclo reprodutivo. Ela produz e libera o ovo independentemente da fertilização.

O ovo é um dos alimentos mais completos?

VERDADE. O ovo é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade. É uma verdadeira potência nutricional. Ele contém vitaminas A, D, E e K, além de minerais como ferro, zinco e selênio. Também é uma das poucas fontes naturais de vitamina D.

Acertou as questões?

Também é importante entender que, antes de chegar ao prato do consumidor, o ovo passa por um rigoroso processo produtivo. Os cuidados na produção de ovos iniciam no alojamento das aves, nas granjas, com atenção para o ambiente, a alimentação, as instalações, o bem-estar e a biosseguridade das galinhas.

A coleta dos ovos é realizada diariamente, por meio de sistemas automatizados ou manuais. Após essa etapa, os ovos são enviados para unidades de beneficiamento, onde passam por um processo de classificação, acondicionamento, rotulagem e, por fim, expedição até chegar aos locais onde serão comercializados.

Depois de todo processo produtivo, o alimento chega aos lares dos brasileiros e pode compor diversas receitas. Além disso, traz uma série de benefícios nutricionais: por ser rico em vitaminas B, como a B12, os ovos podem melhorar o metabolismo; são uma importante fonte de ácidos graxos insaturados, como ômega-3, que são conhecidos por reduzir os níveis sanguíneos de triglicerídeos, um fator de risco para doenças cardíacas; são cheios de cálcio e vitamina D, auxiliando o fortalecimento de ossos e dentes; também são ricos em proteína de alta qualidade, o que auxilia o aumento de massa muscular; e as vitaminas A, B2, luteína e zeaxantina presentes nos ovos promovem uma visão saudável e protegem os olhos dos danos relacionados à idade. Já o ácido pantotênico e a colina auxiliam no desenvolvimento do cérebro, na memória e na função cognitiva. Os ovos também fornecem vitaminas essenciais para uma gravidez saudável e para o desenvolvimento fetal.

