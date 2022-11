SC: Joinville decreta situação de emergência por causa da chuva 

A Prefeitura de Sinop, em parceria com o Sebrae, apresentou hoje (29), o inventário de oferta turística atualizado e o Plano Municipal de Turismo de Sinop. A ação faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que agrega a pasta do turismo. O plano é um trabalho de construção de ações com a ativa participação da governança local, juntamente com o Conselho Municipal de Turismo– COMTUR, que traçaram ações possíveis para os próximos 5 (cinco) anos.

Para o prefeito de Sinop, Roberto Dorner, o município está crescendo e se desenvolvendo cada vez mais, por isso é preciso mostrar Sinop através do turismo. “Esse estudo que está sendo apresentando mostra que Sinop tem um potencial muito grande no turismo, e que era pouco explorado, agora chegou a hora de mostramos para o mundo o que é o turismo de Sinop” pontuou o gestor.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Klayton Gonçlaves, destaca que o turismo é fundamental para o nosso município, que recebe diariamente visitantes de todo o lugar do país. “É o turismo de negócios que está sempre em alta, seja ele direcionado pela saúde, educação ou pelo agronegócio. Agora nós fizemos esse mapeamento, para que dessa maneira possamos apontar para investidores até mesmo qual setor pode ser melhorado e qual setor pode ser investido em Sinop. Teremos um direcionamento para avançarmos e melhorarmos nosso turismo, assim como todas as pessoas envolvidas nesse meio, que poderão trabalhar em conjunto para que Sinop se fortaleça ainda mais e seja uma referência também no turismo”, frisou o secretário.

A prefeitura de Sinop em parceria com o Sebrae realizou a atualização do inventário de oferta turística do município, e construiu em parceria com o trade turístico (todas as empresas que trabalham no setor turístico) e com o Conselho Municipal de Turismo, o Plano Municipal de Turismo.

A turismóloga da Sedec, Leidiane Viegas, aponta que “as ações do poder público tem sido direcionadas para a reestruturação do setor, com cursos profissionalizantes na área, cadastramento de atrativos turísticos, parcerias com o Governo do Estado e Governo Federal, um trabalho de fortalecimento que mostra que o turismo pode ser desenvolvido de uma maneira organizada, beneficiando todo o setor de serviços.

A profissional ressalta ainda que Sinop passa por um momento de transição, deixando de explorar apenas o turismo de negócios. “É uma virada de chave, estamos migrando também para outros ramos do turismo como o lazer, educacional, eventos, contemplação, ou seja, estamos trabalhando o turismo como um todo e virando referência”, destacou.

Alan Finger, representante do Sebrae, pontuou que os dois documentos são muito importantes para o turismo local. Ele destaca que “é um setor muito dinâmico e ele vem crescendo muito, e por conta disso a gente planeja para esse prazo, mas nada impede que esse planejamento seja revisto a cada ano, ele está sempre sendo revisitado, repensado para que para que as ações elas estejam condizentes com o cenário do município naquele ano”.

A proprietária de um hotel no centro de Sinop, Maria Inês, parabenizou a prefeitura municipal pelo olhar diferenciado que está tendo junto ao setor. “Sem dúvida nenhuma com esse trabalho que está sendo realizado pela prefeitura, o nosso turismo ganha vida, força, somando todas essas coisas irá mostrar Sinop com um outro prisma, além do turismo de negócios, as belezas que nós temos. Todo esse processo é muito importante. A gente percebe o interesse e o cuidado da gestão para com o turismo, Sinop está tendo um olhar muito especial”, frisou a empresária.

Estiveram presentes no evento a primeira dama e secretária de Assistência Social, Scheila Pedroso, a secretária de Planejamento e Finanças, Adriana Casturino, os vereadores, Paulinho Abreu, Célio Gárcia, Juventino Silva, Dilmair Calegaro, representantes da Unesin, CDL, Aces, Associação de bares e restaurantes, Associações do Hotéis de Sinop, condutores de turismo local, conselheiros do COMTUR e vários representantes do trade turístico de Sinop.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT