Scheila Pedroso promove reinauguração da nova sede da APDM e presta homenagem às mulheres

Crédito: Divulgação

Com sede reformada, a Associação para Desenvolvimento Social dos Municípios será reinaugurada no dia 25 de março. Na mesma data a presidente da APDM, Scheila Pedroso, preparou uma programação que também conta com uma Oficina de Constelação Sistêmica para a Assistência Social dos Municípios, e uma sessão solene da Assembleia Legislativa para homenagear as primeiras-damas, gestoras e autoridades mulheres.

“Nosso objetivo é homenagear as mulheres que estão à frente das políticas públicas e sociais do nosso estado, e também fornecer capacitação para a Assistência Social dos Municípios. Para isso, fizemos parceria com a consteladora Sileri Theis, que vai ministrar uma Oficina de Constelação Sistêmica para os gestores e técnicos, e com a Assembleia Legislativa através do presidente da Comissão de Direitos Humanos, Defesa dos Direitos da Mulher, Cidadania, Amparo à Criança, ao Adolescente e ao Idoso, deputado Deputado Sebastião Rezende, que fará uma sessão solene no nosso evento”, conta a presidente Scheila Pedroso.

A homenagem dedicada às mulheres é referente aos relevantes trabalhos e ações que fortalecem as políticas públicas de direitos da mulher e orientações aos Municípios a realizarem atividades ao longo do mês de março, para a promoção de ações socioeducativas voltadas ao combate da violência contra a mulher em Mato Grosso, pela valorização da mulher, políticas de geração de emprego e renda, combate ao preconceito e ao desrespeito contra as mulheres, e o fortalecimento da mulher em todas as esperas da sociedade.

O evento será realizado no dia 25 de março, a partir das 8 horas, no Auditório da AMM. As inscrições para a Oficina de Constelação Sistêmica devem ser realizadas pelo site https://www.sympla.com.br/oficina-de-constelacao-sistemica-para-assistencia-social__1462455.

Programação:

8h – Oficina de Constelação Sistêmica para Assistência Social

13h – Constelação para município sorteado

15h – Sessão solene da Assembleia Legislativa – Entrega de Moção de Aplausos para primeiras-damas, secretárias de Assistência Social, e autoridades mulheres

16h – Reinauguração da sede da APDM