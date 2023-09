Seaf abre prazo para receber propostas para o programa de melhoramento genético de gado leiteiro

Associações e cooperativas do segmento da agricultura familiar de Mato Grosso podem apresentar até o dia 16 de outubro propostas para participação no programa de melhoramento genético da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), com o fornecimento de novilhas prenhes. O edital de chamamento público foi divulgado nesta quinta-feira (14.09), no Diário Oficial do Estado.

A ação faz parte do Programa MT Produtivo Leite, que tem como objetivo aprimorar a qualidade genética do rebanho leiteiro da agricultura familiar.

“Esse programa tem trazido resultados importantes para os produtores familiares do estado, que, muitas vezes, não têm acesso às técnicas de melhoramento genético avançadas. Já foram entregues até agora 264 novilhas girolando meio-sangue de alto potencial genético, sendo metade fornecida pela Seaf e o restante como contrapartida das entidades parceiras, além da transferência de embriões que já resultaram em mais de 1.400 bezerras até agora e a distribuição de 28 mil doses de sêmen, também por meio do programa”, afirmou a secretária de Agricultura Familiar do Estado, Teté Bezerra.

As organizações civis que têm interesse em fazer parte do programa devem apresentar condições de aportar como contrapartida 100% do investimento executado pelo Estado, sendo, novilhas da raça girolando ½ sangue (cruzamento com controle de genealogia/CCG 1/2) com prenhez confirmada, com no mínimo quatro meses e no máximo oito meses de gestação, com embrião sexado de fêmea da raça girolando ½ sangue, resultado da tecnologia de fertilização In Vitro/FIV e da transferência de embriões.

Também deve desenvolver o processo de logística e distribuição das novilhas, de acordo com o Programa Mato Grosso Produtivo Leite.

Os envelopes com as propostas serão abertos às 9h, do dia 16 de outubro, na sala de reunião da Secretaria de Agricultura Familiar do Estado, localizada na Rua Engenheiro Agrônomo Arnaldo Duarte Monteiro, Edifício Engenheiro José Morbeck, 2º andar, Centro Político Administrativo, em Cuiabá.

Mais informações sobre o programa estão disponíveis no site institucional da Seaf-MT.