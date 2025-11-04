Seaf e Banco Mundial promovem missão técnica para lançamento do Programa MT Produtivo – Desenvolvimento e Sustentabilidade

Teve início nesta segunda-feira (3.11) a Missão de Apoio à Implementação do Programa MT Produtivo – Desenvolvimento e Sustentabilidade, uma parceria entre o Governo de Mato Grosso e o Banco Mundial (BIRD) voltada ao fortalecimento da agricultura familiar, com foco em sustentabilidade, regularização fundiária e ambiental, inclusão produtiva e valorização das comunidades rurais e indígenas. O investimento total é de US$ 100 milhões, sendo US$ 80 milhões provenientes do Banco Mundial e US$ 20 milhões de contrapartida do Estado.

A programação segue até quinta-feira (6), às 14h, na Sala de Reuniões Garcia Neto, com a cerimônia de assinatura do lançamento do programa pelo governador Mauro Mendes, o vice-governador Otaviano Pivetta, representantes do Banco Mundial e demais autoridades. O evento marca o início da fase de execução plena do MT Produtivo, que integra o conjunto de ações estratégicas do Governo do Estado para impulsionar a agricultura familiar, gerar renda, promover sustentabilidade e reduzir desigualdades no campo.



A agenda técnica conta com a participação de representantes da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), Empaer, Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Intermat, Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ-MT), Fundação Uniselva, Sefaz e Banco Mundial. As atividades ocorrem na Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), com uma série de reuniões e apresentações técnicas.

O programa, que será implementado ainda em 2025 e terá execução até 2030, vai beneficiar mais de 15 mil famílias com apoio técnico e financiamento produtivo; 1.900 famílias com regularização fundiária; 11 mil famílias com o Cadastro Ambiental Rural (CAR) validado.

Entre os temas debatidos ao longo da semana estão o planejamento e execução dos subprojetos produtivos da agricultura familiar, aspectos ambientais e sociais, com foco em salvaguardas, consultas públicas e participação indígena, regularização ambiental e fundiária de assentamentos e propriedades rurais, além de gestão financeira, aquisições e governança do programa.

Para a secretária da Seaf, Andreia Fujioka, o Governo do Estado tem consolidado um caminho sólido e sustentável para a agricultura familiar:

“Nunca antes na história de Mato Grosso o Governo investiu tanto na agricultura familiar. E esse investimento vai além do financeiro, envolve conhecimento técnico, boas práticas e uma relação cada vez mais próxima com os produtores. O grande legado desse projeto é a experiência que o Banco Mundial traz, com resultados comprovados no Brasil e no mundo, capazes de transformar a realidade do pequeno produtor”, destacou Andreia Fujioka.

A economista agrícola sênior do Banco Mundial e gerente do projeto MT Produtivo, Bárbara Farinelli, ressaltou o empenho do Governo em priorizar políticas públicas que fortaleçam o setor:

“Esse projeto foi construído com base em experiências bem-sucedidas em outros estados e países, mas traz inovações desenvolvidas aqui mesmo, em Mato Grosso. A participação da Empaer é essencial para manter as ações próximas de quem produz. Vemos um grande interesse do Governo em fomentar a agricultura familiar, um setor que depende da regularização fundiária para ter acesso a crédito e a novas oportunidades”, afirmou Bárbara Farinelli.

Fonte: Governo MT – MT