MATO GROSSO
Seaf entrega novos equipamentos para impulsionar agricultura familiar em Várzea Grande
Mais de R$ 2,8 milhões em máquinas, equipamentos e veículos foram entregues nesta quarta-feira (15.10) pelo Governo de Mato Grosso à Prefeitura de Várzea Grande, em mais uma ação voltada ao fortalecimento da agricultura familiar. Os investimentos, realizados por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT) e Assembleia Legislativa, beneficiam 1,8 mil famílias de 23 comunidades rurais do município, garantindo melhores condições de produção, renda e qualidade de vida no campo.
Com essa nova entrega, Várzea Grande soma R$ 7 milhões em investimentos estaduais nos últimos seis anos e dez meses, resultado de um trabalho contínuo de fomento à produção de pequena escala, incentivo à autonomia dos agricultores e modernização da infraestrutura rural.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável recebeu dois caminhões truck caçamba basculante (12m³), avaliados em R$ 638 mil cada; uma pá carregadeira (R$ 333 mil); um perfurador de solo (R$ 960); uma Pick-up Hilux (R$ 230 mil); uma Pick-up Montana (R$ 130 mil); duas retroescavadeiras (R$ 303 mil cada) e um trator cabinado de 110 cv (R$ 262 mil), totalizando R$ 2,84 milhões em investimentos diretos.
Os equipamentos atenderão comunidades como Sadia I e III, Dorcelina Folador, Rio dos Peixes, São José da Vista Alegre, Capão das Antas, Umuarama, Limpo Grande, Passagem da Conceição, Manto Verde, Capão Grande, Pai André e Santana, entre outras.
O vice-governador Otaviano Pivetta ressaltou que a agricultura familiar é uma das prioridades do Governo do Estado e que investir em equipamentos é investir em pessoas. “O objetivo do Governo é entregar as máquinas para que os municípios possam direcionar onde elas são mais necessárias. É uma forma de impulsionar a agricultura familiar, dar condições para que o empreendedor do campo possa trabalhar melhor, produzir mais e melhorar de vida”, destacou.
A secretária de Estado de Agricultura Familiar, Andréia Fujioka, destacou que cada entrega representa um passo a mais na transformação social das famílias rurais. “Esses investimentos significam dignidade e esperança. Cada trator, caminhão ou equipamento entregue representa mais produtividade e renda para quem vive da terra. Nosso compromisso é continuar levando políticas públicas que valorizem o pequeno produtor e fortaleçam o campo com assistência técnica, crédito e apoio contínuo”, afirmou.
O diretor-presidente da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), Suelme Fernandes, reforçou que a ação integra uma política de Estado voltada à permanência das famílias no campo e ao fortalecimento das cadeias produtivas locais. “A Empaer tem trabalhado lado a lado com a Seaf e os municípios para que cada comunidade rural tenha condições reais de crescer e se desenvolver. Não é apenas sobre máquinas, é sobre garantir que o produtor tenha meios de prosperar e permanecer na sua terra com orgulho”, afirmou.
Desde 2019, a Seaf já havia destinado R$ 3,9 milhões em investimentos para Várzea Grande, com a entrega de dois caminhões refrigerados, um caminhão basculante, três veículos pick-up, patrulhas mecanizadas, hortas solidárias e a implantação do viveiro do Centro Ecológico Municipal de Recreação e Lazer Bernardo Berneck.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Fiscalização remove 33 motocicletas e prende duas pessoas por embriaguez ao volante em Cuiabá
Trinta e três motocicletas foram removidas e duas pessoas foram presas durante a 76ª edição da Operação Lei Seca, voltada à fiscalização de motos, na noite dessa quarta-feira (15.10), no Bairro Nova Esperança, em Cuiabá.
As duas pessoas presas foram autuadas por conduzirem seus veículos em estado de embriaguez, segundo o artigo 306 do Código de Transito Brasileiro (CTB).
Ainda na operação, um carro foi apreendido depois que o condutor visualizou a barreira de fiscalização e tentou fugir.
De acordo com relatório do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), foram expedidos 73 autos de infração, sendo 24 por conduzir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 23 por conduzir veículo sem registro ou não licenciado, quatro por conduzir sob efeito de álcool, três por recusa ao teste de alcoolemia e 19 por outras infrações.
Ao todo, foram aplicados 83 testes de alcoolemia, sendo fiscalizadas 83 motocicletas, das quais 40 foram autuadas.
A Operação Lei Seca é realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), sob a coordenação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI). Nesta edição, foram empregadas equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran), da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Corpo de Bombeiros de Mato Grosso (CBM-MT), Polícia Penal e Sistema Socioeducativo.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Secel realiza etapa regional dos Jogos Abertos Mato-grossenses em Sapezal
A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) realiza a quarta etapa regional dos Jogos Abertos Mato-grossenses, entre esta sexta-feira e domingo (17 a 19.10). Sediada em Sapezal (a 510 km de Cuiabá), a competição vai reunir cerca de 500 atletas adultos das regiões esportivas Sudoeste e Oeste.
A abertura oficial do evento esportivo será realizada no sábado (18), às 19h30, no Ginásio de Esportes Eleonor Dalmaso, em Sapezal. Já as competições ocorrem de sexta-feira a domingo, a partir das 7h, em diferentes espaços esportivos do município.
As partidas de basquetebol serão disputadas no Ginásio Everton de Souza e as handebol, no Ginásio Marcelo Leal. Os jogos de voleibol serão realizados na quadra do Colégio Hexágono, enquanto os de futsal ocorrem no Ginásio Eleonor Dalmaso e na Quadra da Escola Estadual André Antônio Maggi.
No total, 43 seleções participam dessa etapa regional, representando os municípios de Araputanga, Cáceres, Comodoro, Curvelândia, Nova Lacerda, Sapezal, Poconé, Pontes e Lacerda e Várzea Grande.
Abrangendo equipes masculinas e femininas, as modalidades em disputa são basquetebol, futsal, handebol e voleibol. Além dos títulos regionais de suas modalidades e gênero, as seleções competem pelas vagas para as etapas estaduais, que serão realizadas em novembro.
Outras três fases regionais foram realizadas entre agosto e início de outubro, definindo as equipes classificadas nas regiões esportivas Sul/Sudeste, Médio Norte/Noroeste e Centro Norte/Norte. A última disputa regional ocorre no final de outubro entre as seleções das regiões Leste/Nordeste.
Para realização dos Jogos Abertos Mato-grossenses, a Secel conta com a parceria dos municípios-sedes.
Fonte: Governo MT – MT
Polícia Civil lamenta falecimento de mãe de investigador de Nova Mutum
Polícia Civil realiza operação para investigar crimes de homicídio em Rondonópolis
PM prende homem por ameaça de morte contra os pais, apreende revólver e munições
Controle externo, governança e accountability em cidades inteligentes serão tema do 19º módulo do MBA em Gestão de Cidades
Após 30 anos de espera, lavrador oficializa divórcio durante Expedição Araguaia-Xingu
Segurança
Polícia Civil lamenta falecimento de mãe de investigador de Nova Mutum
A Polícia Civil lamenta o falecimento da senhora, Maria Neves da Silva, mãe do investigador Zenildo da Soledade Silva, lotado...
Polícia Civil realiza operação para investigar crimes de homicídio em Rondonópolis
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis, deflagrou, entre os...
PM prende homem por ameaça de morte contra os pais, apreende revólver e munições
Policiais militares do 17º Batalhão prenderam um homem, de 39 anos, por ameaçar os próprios pais de morte e porte...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Economia & Finanças7 dias atrás
Sefaz e AMM realizam primeiro encontro do Comitê Gestor Regional da Reforma Tributária
-
MEIO AMBIENTE7 dias atrás
Governo do Estado institui área de interesse público para refúgio da vida silvestre da onça pintada
-
Cuiabá7 dias atrás
Secretário detalha projeto que pagará até R$ 10 mil extra aos professores
-
Cuiabá6 dias atrás
Prefeitura divulga lista de inscrições deferidas do Programa Casa Cuiabana
-
Várzea Grande6 dias atrás
Call Center
-
CIDADES6 dias atrás
Procon Sinop alerta pais para cuidados no Dia das Crianças
-
Política7 dias atrás
Jayme Campos pede ampliação do teto do MEI para fortalecer pequenos negócios
-
Saúde7 dias atrás
Pacientes são remanejados após vazamento no Pronto-Socorro causado vandalismo