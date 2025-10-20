MATO GROSSO
Seaf fortalece agricultura familiar com novas entregas para 14 municípios
Nesta segunda-feira (20/10), às 15 horas, na Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT), entrega caminhões basculantes e caminhões-pipa a 14 municípios de diferentes regiões do estado. Os veículos foram adquiridos com recursos próprios, totalizando um investimento de R$ 10,4 milhões.
As entregas fazem parte do programa de fortalecimento da infraestrutura da agricultura familiar, garantindo mais eficiência na logística de escoamento da produção, no transporte de insumos e no abastecimento de água em comunidades rurais.
Os municípios contemplados são: Barra do Garças; Dom Aquino; Juscimeira; Luciara; Mirassol D’Oeste; Nova Brasilândia; Rondonlândia; Santa Cruz do Xingu; São Pedro da Cipa; Vila Bela da Santíssima Trindade; Alto Taquari São José do Povo; Porto dos Gaúchos e Araguaiana.
Com os novos veículos, os municípios poderão atender melhor às demandas dos pequenos produtores, principalmente nas ações de transporte de calcário, areia, cascalho, água e outros materiais usados na recuperação de estradas vicinais e no apoio à produção agrícola.
Serviço
Data: 20/10
Horário: 15h
Local: Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM)
Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3290 – CPA – Cuiabá/MT
MATO GROSSO
Escola de Governo abre inscrições para curso EaD sobre Linguagem Simples
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, abriu nesta segunda-feira (20.10) as inscrições para o curso “Linguagem Simples em Governo: conceitos e aplicações”. A formação será realizada de 3 a 30 de novembro, na modalidade EaD, pela plataforma Google Classroom. As matrículas podem ser feitas até 29 de outubro e estão disponíveis 300 vagas destinadas aos servidores do Poder Executivo Estadual.
Com carga horária de 20 horas, o curso tem como objetivo capacitar os servidores para aplicar os princípios da Linguagem Simples na produção, revisão e adaptação de textos e documentos institucionais, promovendo clareza, transparência e efetividade na comunicação pública. A formação será conduzida por Beatriz Macedo, uma das responsáveis pela temática na Seplag, e contará com quatro módulos: introdução à linguagem simples; planejar: antes de escrever; desenvolver: técnicas de reescrita e clareza textual; e avaliar: testes e revisões.
Segundo Larissa Duarte, servidora da Seplag e responsável pela Gerência de Simplificação dos Serviços Públicos ao Usuário, a oferta do curso EaD marca uma nova etapa na política de Linguagem Simples do Governo de Mato Grosso.
“Esse curso será o pré-requisito para as próximas oficinas presenciais, o que vai otimizar o tempo e ampliar o alcance das capacitações. Assim, quando o servidor chegar à oficina, já estará familiarizado com a base teórica e poderá se dedicar integralmente à prática. Além disso, essa capacitação vem consolidar uma política pública que já está em expansão em Mato Grosso e que tem transformado a forma como o Estado se comunica com o cidadão”, explicou Larissa.
A iniciativa integra as ações previstas no Decreto Estadual nº 1.377/2025, que regulamenta a adoção da Linguagem Simples no âmbito do Poder Executivo. Desde o lançamento do Guia de Linguagem Simples e de sua live de apresentação, realizados em março de 2025, a Seplag tem promovido diversas atividades voltadas à disseminação dessa prática, como o circuito de palestras “Linguagem Simples: desvendando o poder da simplicidade na comunicação” realizado em agosto no auditório Clóvis Vetoratto, que reuniu cerca de 250 servidores e contou com palestrantes de renome nacional.
Oficina de Linguagem Simples na MTI
Ao longo do ano, a Seplag também promoveu oficinas de Linguagem Simples em diversos órgãos e entidades estaduais, como Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso (Politec), Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat) e Controladoria-Geral do Estado (CGE), além de duas turmas específicas voltadas a ouvidores. Em outubro, está prevista mais uma oficina, desta vez na Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI).
A oficina da MTI será presencial, na Escola de Governo no dia 22 de outubro, no período matutino, e disponibilizará 30 vagas. A programação abordará conceitos de linguagem simples, planejamento da escrita, desenvolvimento de técnicas de reescrita e clareza textual, além de atividades práticas de avaliação e revisão.
A Linguagem Simples é, ao mesmo tempo, um movimento social e uma técnica de comunicação, que busca tornar as informações públicas mais acessíveis, inclusivas e compreensíveis à população. Ela defende o direito de todas as pessoas entenderem as informações que impactam sua vida em sociedade e terem acesso igualitário aos serviços e políticas públicas. Trata-se de um conjunto de diretrizes e etapas aplicadas para uma comunicação pública mais clara e efetiva. Portanto, ao priorizar a compreensão das pessoas, a linguagem simples melhora o atendimento e a entrega dos serviços públicos, garantindo maior inclusão social e o exercício da cidadania.
Os órgãos e entidades públicas do Estado de Mato Grosso que desejarem solicitar uma oficina de Linguagem Simples podem encaminhar ofício para a Coordenadoria do Escritório Central de Processos de Negócios (CECPN), entrando em contato pelo e-mail: [email protected].
Serviço
O que? “Linguagem Simples em Governo: conceitos e aplicações”
Quando? 3 a 30 de novembro
Como? Na modalidade EaD pela plataforma Google Classroom
Inscrição: De 20 a 29 de outubro, neste link.
Outras informações: Saiba mais sobre Linguagem Simples e acesse o Guia neste link.
MATO GROSSO
Setasc abre inscrições para sorteio do Camarote dos Autistas para jogo do Cuiabá contra Remo na sexta-feira (24)
A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) abriu inscrições para o sorteio que levará, de forma gratuita, portadores da Carteira de Identificação do Autista a um camarote da Arena Pantanal. O sorteio é válido para a partida do Cuiabá Esporte Clube contra o Remo, que ocorre na próxima sexta-feira (24.10), às 20h35.
A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os interessados podem se inscrever até às 9h da manhã da quinta-feira (23), por meio de formulário disponibilizado no site da Setasc – clique aqui para se inscrever. Um dos campos a serem preenchidos requer o número da Carteira de Identificação do Autista.
O sorteio será realizado na quinta-feira (23), logo após o encerramento das inscrições, a partir dos nomes inscritos no formulário. Após a realização do sorteio, a equipe da Setasc verifica se o sorteado está inscrito na Carteira de Identificação do Autista. Caso não esteja, um novo sorteio será realizado para ocupar a vaga aberta.
Além da confirmação da inscrição na Carteira de Identificação do Autista, é necessário fazer o cadastro no FacePass para ter acesso à Arena Pantanal.
Carteira de Identificação do Autista
O documento é emitido de forma gratuita pela Setasc e contém informações específicas e qualificadas da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o contato de emergência e, caso haja, informações de seu representante legal/cuidador.
O cadastro da Carteira de Identificação do Autista é realizado pelo aplicativo MT Cidadão, na modalidade digital e/ou física (impressa). O prazo para a emissão da carteira digital é de cinco dias a contar do envio da documentação via aplicativo, análise e aprovação pela equipe da Setasc. Já para a emissão da carteira física, o prazo é de até 30 dias.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (65) 98421-4080 / (65) 3613-5711 ou no site da Setasc.
FacePass
O cadastramento facial para a entrada na Arena Pantanal é gerido pelo aplicativo FacePass Brasil, empresa responsável pela implantação e desenvolvimento do sistema de reconhecimento facial no estádio. Para se cadastrar, o usuário deve preencher os formulários com informações pessoais e de endereço. O cadastro é feito no site: facepassbrasil.com.br/cadastrar-se
