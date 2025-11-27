Seaf prorroga as inscrições do Projeto Floresta+ Amazônia para agricultura familiar

O Festival Educarte 2025 chegou ao fim nesta quarta-feira (26.11), reafirmando sua força como uma das maiores vitrines de talentos da educação pública de Mato Grosso. Realizado desde o dia 24 no Allure Music Hall, em Cuiabá, o evento reuniu apresentações de dança, teatro, música, artes visuais e fanfarra, que emocionaram o público e evidenciaram a potência criativa dos estudantes da rede estadual.

Promovido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), o Festival Educarte teve entrada gratuita e contou com 56 projetos selecionados em cinco eixos artísticos. Todas as produções foram avaliadas por um corpo de jurados formado por artistas, professores universitários, produtores culturais, diretores, músicos e pesquisadores, que analisaram critérios como originalidade, domínio técnico, relevância social e criatividade.

Durante a cerimônia de encerramento, os estudantes premiados celebraram conquistas que refletem dedicação, identidade cultural e forte expressão artística. Entre os destaques, está Ketlen Lara Zuza Dos Santos, de 17 anos, estudante da EE Militar Tiradentes Dr. Manoel José Murtinho, em Diamantino, que garantiu o 3º lugar no eixo Artes Visuais com o projeto “Alma pantaneira em pele castanha”, orientado pela professora Lahoa Matos Terra.

“Colocar minha visão sobre o Pantanal em uma obra foi transformar sentimentos em arte. Ver esse trabalho reconhecido me dá ainda mais vontade de seguir criando e representando minhas raízes”, disse Ketlen.

Na categoria Dança, o segundo lugar ficou com Adriele da Silva Vieira, de 16 anos, estudante da Escola Estadual Renê Menezes, em Sinop. Ao lado dos colegas Izadora Nezzi, Marcos Silva Moura e José Eduardo Dias dos Santos, Adriele apresentou o projeto “Arte, Dança e Resistência”, orientado pela professora Ivanilce Totti Ferreira.

“Estar no Educarte foi sentir a força da nossa história no palco. Nosso grupo ensaiou muito, e conquistar esse prêmio mostra que a dança também é um jeito de resistir e expressar quem somos”, afirmou a estudante.

Ao longo de três dias de apresentações intensas, o público acompanhou números autorais, performances coreográficas, interpretações teatrais e exposições visuais que representaram a diversidade cultural das escolas de Mato Grosso.

Para o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, o Educarte cumpre um papel estratégico na formação dos estudantes.

“O Educarte já nasceu como uma vitrine de talentos e como uma política que integra arte, cultura e formação humana. É um espaço onde nossos estudantes descobrem a força da expressão e ampliam suas oportunidades”, destacou.

Ele reforçou que a iniciativa consolida o impacto das linguagens artísticas na autoestima e no desenvolvimento integral dos jovens.

“Temos trabalhado para que nossos estudantes descubram e usem o poder da voz, da expressão e da criatividade como caminho para o futuro. O Educarte mostra a força da educação pública quando valoriza arte, cultura e o protagonismo juvenil”, afirmou Alan Porto.

Além das premiações individuais, o eixo Fanfarra recebeu um investimento adicional de R$ 45 mil, distribuídos entre as escolas classificadas em 1º, 2º e 3º lugares para aquisição de instrumentos, uniformes e materiais, reforçando o caráter formativo e coletivo da modalidade. Somando todas as categorias, o festival concedeu R$ 75 mil em premiação.

Para o secretário, o Festival Educarte se consolida como uma política pública essencial para o fortalecimento do vínculo dos estudantes com a cultura, permitindo que a arte seja vivenciada como expressão, identidade e desenvolvimento pessoal.

“A edição 2025 reafirma o compromisso de Mato Grosso com uma educação que reconhece talentos, amplia horizontes e forma cidadãos mais críticos, sensíveis e criativos”, concluiu.

Vencedores do Eixo Artes Visuais

1º lugar: Rafael Wilker Duarte Xavier

DRE Metropolitana – Cuiabá | EE Dr. Mario de Castro

Projeto: Natureza Pura

Professor orientador: Everton Nascimento de Arruda

2º lugar: Dhyogenes Raffael Nunes Silva Azambuja

DRE Confresa – Porto Alegre do Norte | EE Antônia Leão dos Santos

Projeto: O preço do fogo

Professora orientadora: Ana Paula Azevedo Meurer

3º lugar: Ketlen Lara Zuza Dos Santos

DRE Diamantino – Diamantino | EE Militar Tiradentes Dr. Manoel José Murtinho

Projeto: Alma pantaneira em pele castanha

Professora orientadora: Lahoa Matos Terra

Vencedores – Eixo Fanfarra

1º lugar DRE Sinop – Sorriso

EE Militar Tiradentes Cabo Antonio Dilceu da Silva Amaral

Projeto: Sinfonia Cívica

Professor orientador: Rondineli de Souza Chaves

Estudantes: Kennedy Máximo Garcia, Júlio Anderson Góis Dutra, Gustavo Henrique de Souza Ortiz, Teylon Leonardo Gomes Barroso, Matheus Felipe de Souza Ortiz, Allefy Santos Souza, João Ariel Rodrigues da Silva, Henry Gabriel Calgaro Fredrich Grave, Davi Detz, Nathanael Pereira da Silva, Kayke Marcondes Loyola do Amaral, João Vitor Santos Gomes, Vitor Gabriel Jung, Valentina Piccini Porfirio, Pedro Henrique da Silva, Álvaro Miguel Araújo da Silva, Cecília Jagnow de Lima, Davi Lucas de Souza Santos, Pedro Henrique da Silva e Abraão Cardoso De Sousa.

2º lugar DRE Metropolitana – Cuiabá

EE Padre Ernesto Camilo Barreto

Projeto: Banda Banpper – Banda de percussão Padre Ernesto

Professor orientador: Fábio Albertino da Silva

Estudantes: Miguel Oliveira de Mesquita, Sofya Hellen Lima de Arruda, Welinton Batista de Campos Junior, Vitória Karoliny Lima de Oliveira, Rayssa Moreira Duarte, Miguel Eduardo Ribeiro Almeida, Manuela Souza Borges, João Vitor Jara Lopes, Raul Monteiro Costa, Mateus Valério Martins Silva, André Alexandre Ribeiro, Rebeca Valério Martins Silva, Alice Sophia Pereira de Oliveira, Lorran Martins Oliveira Ribeiro, Alonzo Gregorio Lopes Sifontes, Lismary de Los Angeles Lopes Sifontes, Emanuel Venicius de Oliveira Martins, Gabriel da Silva Passos, Anthony Miguel Miranda Corrêa, Tany Maria Olimpia Ganda, Lorenna Vycthoria Gasparelo Gomes e Luiza Eduarda Collareda De Lamônica.

3º lugar DRE Tangará da Serra – Tangará da Serra

EE Pedro Alberto Tayano

Projeto: Releitura da música Asa Branca (Luiz Gonzaga)

Professor orientador: Luís Pereira dos Santos

Estudantes: Bianca Lopes Padilha, Kerolainy Vitoria Ribeiro de Souza, Agata Marielle Silva dos Santos, Maria Eduarda Vieira Leão, Adrielly Bianca Moreira Vitor, Nathielly Camilly Moreira Vitor, Emmily Silva Pancieri, Mirian Nascimento Santos, Emanuelly Teodoro da Silva, Gabrieli Soares Lima, Juliane Regina Laureano Lima, Emilly Vitoria Pedroso da Silva, Marielly de Souza Teodoro, Heloysa Steinbach Rodrigues da Silva, Nicoly Crisirine Rodrigues de Santana, Amanda Florentino Krinski, Anny Gabrielly Oliveira do Nascimento, Isabelly Sofia da Silva Dos Santos Alves, Isadora Roberta Fernandes Correia, Maria Izabel Miguel Santos, Mariana Batista da Silva, Tayla Cristina Cardoso Santana, Yasmim Fernandes da Silva, Maria Clara Alves Caravieri, Lana Priscilla da Silva Moreira, Ana Beatriz Lima de Souza, Soffia Fernandes da Silva, Dafne Vitoria Pimentel dos Santos, Amanda Vitoria Silva Pessoa.

Vencedores do Eixo Música

1º lugar DRE Rondonópolis – Pedra Preta

EE Dez de Dezembro

Projeto: Inconstância

Professora orientadora: Aparecida Donizete de Oliveira

Estudante: Yngrid Vitória Silva Santos

2º lugar DRE SINOP – Sorriso

EE Militar Tiradentes Cabo Antonio Dilceu da Silva Amaral

Projeto: Desejo (autoral)

Professor orientador: Rondineli de Souza Chaves

Estudante: Ana Luiza Batista Quintero

3º lugar DRE Diamantino – Rosário Oeste

EE Marechal Rondon

Projeto: Tarde demais

Professor orientador: Frank Manoel Alves da Silva

Estudante: Brenda Carolina De Jesus

Vencedores do Eixo Teatro

1º lugar DRE Pontes e Lacerda – Pontes e Lacerda

EE São José

Projeto: O circo do Tio Clodo

Professor orientador: Clodoaldo dos Santos Ramalho

Estudantes: Higor Silva Fernandes, Ana Caroline Cuiabano Souza, Sarah Dos Santos Silva, Adrieli Mendes Ferreira e Júlia Lima Macedo.

2º lugar DRE Metropolitana – Várzea Grande

EE Prof. Fernando Leite Campos

Projeto: monólogo: “as palavras que ficam”

Professora orientadora: Vânia Regina de Almeida

Estudantes: Paula Costa Fernandes, Maria Eduarda Oliveira da Cruz, Jean dos Santos, Alexandre Junior, Lorenzo Vicente Dionezio, Nadya Correa Campos, Ricardo Cruz Nascimento, Nayara Martins Trindade Floriano.

3º lugar DRE Sinop – Lucas do Rio Verde

EE Márcio Schabatt Souza

Projeto: Amanhã não haverá hoje

Professora orientadora: Gisláide Aparecida Ferreira de Sena

Estudantes: Adrian Gabriel Dos Santos, Livia Giaretta Ventura, Ailton Gomes Candido da Silva, Marielly Bergamini da Silva, Anthony Mendes Barbosa e Carolina Emanuela Lang da Silva Cinti.

Vencedores do Eixo Dança

1º lugar DRE Metropolitana – Várzea Grande

EE Governador Dante Martins de Oliveira

Projeto: A beleza do nosso siriri

Professor orientador: Evanderson dos Santos Antunes

Estudantes: Lorena Guimarães Capricio, Rayssa Vitoria Silva Campos, Ana Luiza Dias Juraski, Erike Bruno Ferreira de Barros, Oracio Da Silva Junior e Mayron Guilherme Campos.

2º lugar DRE Sinop – Sinop

EE Renee Menezes

Projeto: Arte, Dança e Resistência

Professora orientadora: Ivanilce Totti Ferreira

Estudantes: Adriele Da Silva Vieira, Izadora Nezzi, Marcos Silva Moura e Jose Eduardo Dias dos Santos

3º lugar DRE Cáceres – Cáceres

EE Ana Maria das Graças de Souza Noronha

Projeto: Raízes

Professora orientadora: Amanda Barbosa de Arruda

Estudantes: Kelvin Felipe Cabral Batista dos Santos, Felipe Arruda França, Marcos Vinicius Arruda França, Manuelle Ferreira de Oliveira, Ana Julia da Silva Arruda e Andreza Ortiz Silva.

Fonte: Governo MT – MT