Secel abre inscrições para auxílio mensal voltado para treinadores esportivos

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) abriu, nesta sexta-feira (31.1), as inscrições para o Bolsa Técnico 2025 do Programa OlimpusMT. Com orçamento de R$ 1,2 milhão, a seleção pública busca ofertar bolsas de auxílio mensal a treinadores esportivos de Mato Grosso. As inscrições vão até 14 de fevereiro – clique aqui para se inscrever.

“Com o bolsa técnico, conseguimos inovar e abranger o setor esportivo como um todo, atendendo também os responsáveis pela preparação de nossos atletas. O Olimpus MT tem se mostrado importante e necessário para o crescimento do esporte e suas diversas modalidades em Mato Grosso”, ressaltou o titular da Secel, secretário David Moura.

As bolsas são divididas em três categorias, sendo 31 vagas para a Bolsa Técnico Base com valor de R$ 1 mil por mês; 30 para a Bolsa Técnico Nacional com valor de R$ 1,5 mil, e 12 para Bolsa Técnico Internacional com valor mensal de R$ 2 mil. Todas têm um prazo de doze meses.

Destas, 20% serão reservados aos técnicos de atletas paralímpicos e, quando não preenchidos por estes, serão revertidos para os técnicos classificados na ampla concorrência.

Entre alguns dos requisitos para participar estão o registro no Conselho Regional de Educação Física do Estado de Mato Grosso (CREF-17) dentro do prazo de validade e ter nacionalidade brasileira, com residência e domicílio comprovados no Estado há pelo menos 2 anos. Além disso, serão priorizados os técnicos que tenham atletas contemplados no Projeto Olimpus/Bolsa Atleta 2024.

O edital pode ser acessado no site da Secel. As inscrições serão realizadas por meio de formulário eletrônico e envio de anexos. Já a publicação do resultado final dos classificados está prevista para o dia 28 de abril.

Clique aqui para acessar o edital.

Olimpus-MT

O Projeto Olimpus é considerado o mais relevante programa financeiro para o desenvolvimento do esporte de Mato Grosso. Desde 2020, por meio do programa OlimpusMT, já foram investidos mais de R$ 13 milhões na concessão de bolsas a atletas e técnicos do Estado.

Confira o cronograma:

29/01 – Publicação do edital Bolsa Técnico

29/01 até 14/02 – Período das inscrições

10/03 – Notificação de Pendências Documentais

17/03 – Final do prazo para envio de documentos pendentes

31/03 – Resultado Preliminar de Habilitação

01/04 e 02/04 – Período para interposição de recurso da Fase Documental

09/04 – Resultado Final de Habilitação

17/04 – Resultado Preliminar da Análise Técnica

22/04 e 23/04 – Período para interposição de recurso da Fase Tecnica

28/04 – Publicação do Resultado Final dos Classificados

