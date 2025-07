Secel abre inscrições para concessão de bolsas a atletas de base e alto rendimento em Mato Grosso

Os estudantes da rede estadual interessados em fazer curso superior já podem se inscrever para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O Ministério da Educação (MEC) abriu, nesta segunda-feira (14.7), a inscrição referente ao segundo semestre de 2025. Os interessados têm até 18 de julho para se candidatar a uma das vagas ofertadas por instituições privadas de ensino superior. As inscrições podem ser feitas AQUI gratuitamente.

O programa é voltado a estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com nota aritmética nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos e que não tenham zerado a prova de redação. Para concorrer, é necessário ter renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa.

Nesta edição, estão sendo oferecidas 74.500 vagas em todo o país, em 18.419 cursos/turnos de 1.215 instituições participantes. Mato Grosso está com 1.546 vagas. Os três estados com maior número de vagas são: São Paulo (11.397); seguido por Bahia (8.050); e Minas Gerais (7.970).

Para fazer a consulta, basta acessar a página do Fies, clicar no botão “Consultar oferta de vagas” e indicar os parâmetros para pesquisa, como: estado, município, curso, instituição de ensino e conceito do curso.

De acordo com o secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, Alan Porto, a Seduc incentiva os estudantes a buscarem todas as alternativas de acesso à universidade. “Aquele que não conseguiu entrar em instituição federal, gratuita, por algum motivo, também merece estudar. Por isso, existe a possibilidade do Fies. O Fies é uma opção para transformar projetos de vida em realidade por meio da educação”, complementou.

Fies Social

O processo seletivo do Fies inclui a reserva de 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) em situação de ativos. No caso de pré-selecionados que atendam às regras do Fies Social, a contratação do financiamento é integral, cobrindo até 100% dos encargos educacionais.

O Fundo de Financiamento Estudantil¿é um programa do MEC que foi instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001. Seu objetivo é conceder financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas¿que¿aderirem¿ao programa¿e¿possuam¿avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Fonte: Governo MT – MT