Secel abre inscrições para edital de publicação de obras literárias

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) abriu inscrições para o Edital Prêmio Literatura Mato Grosso, da Lei Paulo Gustavo, que irá selecionar obras literárias de autores mato-grossenses para reimpressão ou reedição. Ao todo, serão contemplados 20 livros que estejam com tiragem baixa ou esgotada, e que precisam de renovação de exemplares. O valor destinado para a seleção pública é de R$ 1milhão para as publicações. As inscrições podem ser feitas até 24 de novembro, pelo site da Secel.

As obras aprovadas serão distribuídas nas seguintes categorias: romance adulto; contos, novela e crônica (adulto); poesia; e livros infantil ou juvenil. Após publicação de novas tiragens, o material será utilizado para compor o acervo das bibliotecas vinculadas ao Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Mato Grosso.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas (com e sem fins lucrativos), com residência e domicílio em Mato Grosso. Na fase de habilitação será verificada se as propostas inscritas cumprem os requisitos mínimos de quem pode se inscrever e se foram apresentados todos os documentos obrigatórios. Para a fase de seleção serão considerados critérios econômicos, sociais e territoriais.

O editaL está disponível no site da Secel (www.secel.mt.gov.br/editais), bem como todas as informações sobre critérios de participação, cronograma, políticas afirmativas, modelos de documentos e outras orientações. O documento também prevê obrigações de acessibilidade e de contrapartida social (entre elas a doação de exemplares para distribuição às bibliotecas públicas do Estado).

Outros editais da Lei Paulo Gustavo com inscrições abertas em Mato Grosso

Também estão abertas inscrições para outros nove editais da Lei Paulo Gustavo, que podem ser feitas até 23 de novembro pela internet. As seleções públicas contemplam as áreas do audiovisual, diversidade, patrimônio, museus e economia criativa.