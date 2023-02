Secel divulga programação de eventos culturais e esportivos para o fim de semana

A Arena Pantanal, no Ginásio Aecim Tocantins, no Cine Teatro Cuiabá e no Museu de História Natural – espaços mantidos pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) – serão palco de vários eventos esportivos e culturais para atender os gostos de diferentes públicos, neste final de semana. Confira a programação completa:

Arena Pantanal

Com o gramado em condições perfeitas após substituição completa feita recentemente, a Arena Pantanal será receberá, neste fim de semana, partidas da 8ª rodada do Campeonato Mato-grossense de Futebol.

No sábado (25.02), às 15h30, o Mixto enfrenta o Sport Sinop. Mandante do jogo no estádio, o clube esportivo cuiabano soma cinco pontos e precisa da vitória contra a equipe de Sinop para deixar a zona de rebaixamento.

Com valores a partir de R$ 5 para mulheres, os ingressos para a partida podem ser adquiridos na bilheteria do setor Oeste da Arena Pantanal, a partir das 9h de sábado (25.02).

No domingo (26.02), às 17h, o Cuiabá recebe o Luverdense. Classificado em primeiro lugar na competição, com 21 pontos, o Dourado se mantém com 100% de aproveitamento e não pode mais ser alcançado por nenhum adversário na primeira fase.

As entradas são vendidas a partir de R$10 no setor Oeste Inferior e estão disponíveis nas lojas Dourado Store dos shoppings Estação e Pantanal e também na Escolinha do Cuiabá. A compra online é feita pelo site tickethub.com.br.

Ginásio Aecim Tocantins

Outro equipamento do Complexo Arena Pantanal, o ginásio Aecim Tocantins sedia o torneio de voleibol promovido pelo Novo Vôlei Cuiabá.

A competição, que envolve equipes masculinas e femininas, ocorre no sábado (25.02) e no domingo (26.02), a partir das 7h.

Cine Teatro Cuiabá

Neste fim de semana, muito humor com espetáculos de stand up de artistas nacionais e oficina de aperfeiçoamento integram a agenda do Cine Teatro Cuiabá.

Nesta sexta-feira (24.02), às 20h30, Fabiano Cambota comanda o palco com um seu novo show recheado de lembranças hilárias da sua adolescência em um contexto de vida pouca promissora.

Com três sessões para contemplar todo seu público, Bruna Louise irá se apresentar neste sábado (25.02), às 18h, 20h e 22h. Seu novo show ‘Burnout’ segue o propósito de fazer a plateia gargalhar e, ao mesmo tempo, sair pensativa do teatro sobre abandonar preconceitos e julgamentos desnecessários.

No domingo (26.02), às 9h, o equipamento cultural recebe o Master Class Barber 2023. O evento contará com apresentação de técnicas para aperfeiçoamento e gestão de barbearia conduzidas pelo empresário e hairstylist Elias Torres, mais conhecido como ‘Seu Elias’ e pioneiro no estilo de barbearias sofisticadas no país.

Para saber mais sobre a programação no Cine Teatro Cuiabá, acesse https://cineteatrocuiaba.org.br/programacao.

Museus

Outro espaço cultural que oferece lazer ao público neste fim de semana é o Museu de História Natural de Mato Grosso, que segue aberto das 8h às 18h, com entrada gratuita aos domingos.

Aos sábados, os visitantes pagam R$ 12 (inteira) para ver as exposições permanentes de arqueologia e paleontologia. Porém, todo acesso à área verde e atrativos como as réplicas de dinossauros são livres para o público. Para mais informações sobre o Museu, acesse o site: museuhistorianaturalmt.com.br

Já o Museu de Arte Sacra de Mato Grosso está provisoriamente fechado para manutenção predial. O funcionamento retorna no dia 08 de março.

Outros eventos

Para incentivar a prática de atividades físicas, a Secel também fomenta o Projeto Bike Tour, em que todas as segundas-feiras, até agosto de 2023, atletas e entusiastas do pedal percorrem trajetos que levam a patrimônios históricos e pontos turísticos de Cuiabá.

O percurso inicia sempre na Praça das Bandeiras, no Centro Político Administrativo, com concentração às 19h30 e saída às 20h. Na próxima segunda-feira (27.02), o percurso vai até o Shopping Três Américas, na região do Coxipó.

O grupo de ciclistas é escoltado pelo Grupamento Raio da Polícia Militar, Batalhão da PM de Trânsito e uma equipe de apoio para iniciantes. Realizado pela Federação Mato-grossense de Ciclismo, o projeto oferece frutas, açaí e água, além de bicicletas para quem não tem.